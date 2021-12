Ce trebuie să știe utilizatorii care doresc încetarea unui contract de telefonie

162539 – 07122021 – ANCOM: Inainte de a solicita incetarea unui contract incheiat cu un furnizor de servicii de telefonie, utilizatorii sunt sfatuiti sa verifice conditiile din contract.

Incetarea contractului la cererea utilizatorului

Atunci cand doresc incetarea contractului de servicii de telefonie, utilizatorii sunt sfatuiti sa verifice urmatoarele: Daca a expirat perioada contractuala initiala, caz in care nu sunt percepute penalitati pentru rezilierea contractului; ce penalitati se aplica daca solicita incetarea contractului inainte de expirarea perioadei initiale; termenul si modalitatile in care pot depune o cerere de incetare a contractului, precum si termenul in care este operata efectiv incetarea contractului (de exemplu, 30 de zile de la data depunerii cererii de catre utilizator).

Toate aceste informatii trebuie sa se gaseasca in contract.

Unii furnizori ofera posibilitatea ca solicitarea de incetare a contractului sa fie adresata si telefonic. Cu toate acestea, este mai sigur daca cererea este adresata in scris si este transmisa prin posta, cu confirmare de primire, e-mail sau este depusa la un punct de lucru/magazin al furnizorului, in acest ultim caz utilizatorii fiind sfatuiti sa solicite un numar de inregistrare.

Mai multe detalii despre contractele de telefonie incheiate cu operatorii sunt disponibile pe InfoCentrul ANCOM, aici.

Trecerea de la abonament la cartela preplatita sau portarea

Atunci cand utilizatorii solicita trecerea de la abonament la cartela preplatita, la acelasi furnizor de telefonie, trebuie sa aiba in vedere ca acest aspect tine de politica comerciala a fiecarui furnizor. Prin urmare, este la latitudinea furnizorilor daca si in ce conditii accepta astfel de solicitari din partea utilizatorilor, aceasta situatie nefiind reglementata de legislatia din domeniul comunicatiilor electronice.

Daca furnizorul refuza o astfel de cerere, iar utilizatorii nu sunt interesati in mod special de serviciile acestuia, ci doar sa-si pastreze numarul de telefon si, totodata, sa beneficieze de servicii preplatite, acestia au posibilitatea sa-si porteze numarul de telefon.

In acest caz utilizatorii trebuie sa aiba in vedere ca cererea de portare reprezinta, in acelasi timp, o cerere de incetare a contractului pe care acestia il au cu furnizorul din reteaua caruia pleaca si nu vor fi scutiti de plata eventualelor taxe de reziliere anticipata.

Obligatiile furnizorilor

In plus fata de informatiile prevazute in contractele incheiate cu utilizatorii, furnizorii de servicii de telefonie din Romania sunt obligati sa publice pe site-urile proprii: informatii legate de incetarea contractelor incheiate cu utilizatorii, respectand, astfel, Decizia ANCOM nr.158/2015 privind obligatiile de informare a utilizatorilor finali; informatii privind demersurile pe care utilizatorii trebuie sa le faca pentru a obtine incetarea contractului; adresa de e-mail, adresa postala si numarul de telefon/fax, la care utilizatorii pot transmite cererea de incetare a contractului; formulare/cereri-tip, daca se solicita completarea acestora, precum si informatii legate de modalitatile prin care utilizatorii pot intra in posesia lor, daca este cazul; informatii legate de penalitatile care pot fi aplicate in cazul incetarii anticipate a contractului, daca astfel de penalitati sunt percepute.

Potrivit Deciziei ANCOM nr.158/2015, toate informatiile destinate utilizatorilor trebuie sa se regaseasca pe site-urile furnizorilor intr-un loc usor accesibil, prezentate intr-un mod vizibil si bine structurat.

Reclamatii

ANCOM poate lua masuri daca furnizorul nu a prevazut in contract sau pe pagina sa de internet informatii legate de incetarea contractelor. Sesizarile pot fi trimise aici.

Atentie! Daca un furnizor refuza sa dea curs unei cereri de trecere de la abonament la cartela preplatita, in reteaua sa, ANCOM nu poate interveni deoarece in acest caz nu s-a produs o incalcare a legislatiei din domeniul comunicatiilor electronice.

Daca insa prin contract este reglementata o astfel de situatie si furnizorul nu respecta aceasta prevedere contractuala sau in cazul in care furnizorul nu da curs unei cereri de incetare a contractului, utilizatorii care au calitatea de consumatori (persoane fizice) se pot adresa Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor.