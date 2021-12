CNS Cartel Alfa îndeamnă la acțiuni spontane, greve, boicot, blocarea lucrului sau proteste de stradă

162753 – 21122021 – CNS Cartel ALFA felicită curajul colegilor CFRiști de-a întrerupe lucrul și de-a protesta pentru condițiile mai bune de muncă, cât și pentru o salarizare adecvată. ”Colegii noștri de la FS Mecanici de Locomotivă au fost alături de lucrătorii care au întrerupt astăzi munca, iar pe această cale le mulțumim pentru efortul depus și curajul de care au dat dovadă. În ultimii ani acțiuni spontane, grevele, protestele și mișcările sindicale au fost demonizate de către opozanți ca fiind inutile, împotrivindu-se progresului. Aceștia ne vorbeau de progres, doar că era limitat oamenilor capitalului, celor care se puteau îmbogăți de pe urma reducerii la tăcere a oamenilor muncii. Întotdeauna puterea exercitată de lucrator a fost un element de echipă pentru angajator, iar în nerepetate rânduri sa încercat reducerea la tăcere a acestora. Legislația actuală din România limitează dreptul constituțional la asociere în sindicate, iar odată asociate, lucrătorii sindicalizate întâmpină nu doar ostilitatea angajatorilor, ci și numeroase obstacole introduse de legea Boc Băsescu, piedici legale care îngreunează sau chiar imposibilă negocierea colectivă. De un deceniu, relațiile industriale sunt disfuncționale în România, cele două părți din relația de muncă se află în dezechilibru de putere, iar dialogul social nu poate conduce la soluții de tip câștig-câștig. Este o situație de câștig pentru patroni și capital, și piederi acumulate pentru lucrători. Dacă instrumentele pentru imbunătățirea condițiilor de muncă ale lucrătorilor (în special negocierile colective) sunt blocate, nu înseamnă că nemulțumirea lucrătorilor nu se acumulează. Am avertizat în repetate rânduri că blocarea lor de reprezentare va conduce la creșterea frecvenței protestelor spontane, uneori imprevizibile și cu consecințe greu de estimare. Ni sa spus de-a rândul anilor că nu trebuie să protestăm, că nu trebuie să ieșim în stradă, că nu este nevoie de greve, de manifestări și că protestele spontane nu ar trebui să existe într-un stat democratic. Directorul companiei CFR ne-a prezentat încă o dată că o astfel de gândire este dominantă, când prima reacție a acestuia a fost de-a anunța că va face o plângere penală împotriva lucrătorilor. Este revoltător să vedem cum acțiunea de protest a lucrătorilor care-și doresc condițiile bune de trai și doresc ca infrastructura feroviară să fie bună, este demonizată. Când aceștia se plângeau de lipsă de dialog social, de neglijență conducerii, dar și pe atacurile din partea politică (Guvernul Cîțu a atacat în nenumărate rânduri sindicatele și acțiunile de stradă din 2021), oamenii din fruntea companiilor nu spuneau nimic. Pe foaie îndeplineau toate atribuțiile, invitau sindicatele la dialog, de cele mai multe ori comunicându-le deciziile deja adoptate, spuneau câteva vorbe, iar mai apoi îi lași pe aceștia cu ochii în soare. Acesta a fost 2021 pentru noi, un an în care inegalități sociale s-au agravat și în care vocea lucrătorului a fost redusă la tăcere pe câte multe posibilități de organe de conducere și de politicieni. Când dialogul nu-și mai are locul, când vedem că nu se mai poate comunica și că nu suntem ascultați, acțiunile spontane, grevele, boicotul, blocarea lucrului sau protestele de stradă sunt mecanisme pe care trebuie să le folosim. Faptul că oamenii capitalului se tem de acțiunile noastre ne arată puterea colectivă de care dăm dovadă. După aproape 10 ore de grevă spontană la CFR, Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, le-a promis o creștere salarială care să țină cont de creșterea indicelui de consum. Aceasta crestere o victorie nu doar pentru lucrari de la CFR, dar si pentru fiecare om al muncii care cu aceasta ocazie poate realiza ca puterea pe care o are – de-a înceta munca, de-a manifesta, de-a boicota, de -a ieși la grevă – manifestată colectiv. este cea care sperie orice angajator. În ultimii ani, am fost ascultați din ce în ce mai puțin, iar nerăbdarea a ajuns și ea la cote maxime. Îi felicităm încă o dată pe colegii greviști de la CFR și îi încurajăm pe toți cei care care protestează în această activitate – polițiști, mineri angajați ai INS-ului, lucrători în domeniul educației sau al sănătății – să nu fie echipa de acțiuni în forță. Când dialogul este absent, când vocile nu sunt ascultate, manifestările în forță sunt singura armă pe care o putem folosi pentru a nu arăta puterea. Ei vor să nu dezbine, dar dacă acționăm împreună, nu o vor putea face!”, se arată într-un comunicat de presă.

