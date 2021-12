O nouă modalitate de stabilire a tarifelor pentru serviciul universal poștal pentru următorii 3 ani a fost adoptată

162685 – 16122021 – In cadrul ultimei sedinte a Consiliului Consultativ, desfasurata online, ANCOM a adoptat noi masuri de reglementare a tarifelor pentru o serie de servicii pe care Compania Nationala Posta Romana (CNPR) a fost desemnata sa le presteze pana la data de 31 decembrie 2024, in calitatea sa de furnizor de serviciu universal in domeniul serviciilor postale. Masurile adoptate au la baza plafoane tarifare si formule de control al cresterii tarifelor si stabilesc, totodata, si conditiile in care acestea se aplica.

Masurile de reglementare adoptate

Conform reglementarii, CNPR isi stabileste tarifele practicate pentru serviciile din sfera serviciului universal pe care a fost desemnata sa le presteze fara sa depaseasca limita maxima stabilita conform metodologiei.

La stabilirea tarifelor aferente serviciilor postale prestate, CNPR trebuie sa ia in considerare indicele preturilor de consum, dar si elemente ce reflecta variatia preturilor de consum si productivitatea CNPR comparativ cu productivitatea economiei nationale. Pentru respectarea limitei impuse de ANCOM, CNPR stabileste cu prudenta tarifele, tinand cont inclusiv de perioada in care aceste tarife se vor aplica, precum si de volumul de trafic previzionat pentru fiecare dintre categoriile de servicii incluse in sfera serviciului universal.

Serviciile postale carora li se aplica reglementarea tarifara

Serviciile postale din sfera serviciului universal carora li se aplica reglementarea tarifara adoptata de Autoritate sunt:

a) colectarea, sortarea, transportul si livrarea trimiterilor postale interne si internationale, in greutate de pana la 2 kg (inclusiv), avand ca obiect: trimiteri de corespondenta, cu exceptia trimiterilor de corespondenta in numar mare; imprimate, cu exceptia imprimatelor in numar mare; pachete mici, conform prevederilor Conventiei Postale Universale si Regulamentului postei de scrisori, cu exceptia pachetelor mici in numar mare; b) colectarea, sortarea, transportul si livrarea coletelor postale interne si internationale, in greutate de pana la 10 kg (inclusiv), cu exceptia coletelor in numar mare; c) serviciul de trimitere recomandata avand ca obiect trimiteri postale interne si internationale in greutate de pana la 2 kg (inclusiv) prevazute la lit. a); d) serviciul de trimitere cu valoare declarata avand ca obiect: trimiteri postale interne si internationale in greutate de pana la 2 kg (inclusiv) prevazute la lit. a); colete postale interne si internationale in greutate de pana la 10 kg (inclusiv), cu exceptia coletelor in numar mare.

Obligatii ale CNPR

CNPR are obligatia de a notifica ANCOM cu privire la toate tarifele practicate pentru furnizarea serviciilor incluse in sfera serviciului universal, pana la data de 30 martie a anului urmator celui in care au fost percepute. Autoritatea are la dispozitie 60 de zile pentru verificarea acestor tarife, stabilite conform metodologiei si practicate in anul anterior. In cazul oricarei modificari a tarifelor stabilite de CNPR conform metodologiei adoptate, furnizorul va aduce la cunostinta publicului si a Autoritatii tarifele respective cu cel putin 30 de zile inainte ca acestea sa fie percepute.

Daca din informatiile transmise de CNPR se va constata existenta unei diferente intre tarifele rezultate din verificarea ANCOM si tarifele practicate de CNPR ca urmare a aplicarii metodologiei de calcul, CNPR va ajusta in anul urmator tarifele aferente serviciilor postale, astfel incat sa fie corectata diferenta practicata in plus sau in minus fata de majorarea aplicata.