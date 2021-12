162577 – 09122021 – Secretarul de stat pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale, Simona Cojocaru, și ambasadorul României la Seul, Cezar Manole Armeanu, au reprezentat România, în zilele de 7 și 8 decembrie, la reuniunea ministerială privind operaţiile ONU de menţinere a păcii „United for Peace, Together for a Better Future”, organizată de Coreea de Sud.

Activitatea, desfășurată în format hibrid, se înscrie în seria reuniunilor organizate pe tema generării capabilităților specifice operaţiilor ONU de pace (Summit-ul de la New York 2015, respectiv ministerialele de la Londra 2016, Vancouver 2017 şi New York 2019), constituind o platformă de consultări de nivel înalt.

La reuniune au participat miniştri de externe, miniștri ai apărării şi reprezentanţi ai statelor membre ale Comitetului special pentru operaţii de menţinere a păcii (C-34), precum şi ai organizaţiilor internaţionale şi regionale.

În intervenția sa prin videoconferinţă, secretarul de stat Simona Cojocaru a reconfirmat angajamentele asumate de România și introduse în Sistemul ONU de management al capabilităţilor de menţinere a păcii (UN Peacekeeping Capability Readiness System / UN PCRS).

De asemenea, oficialul român a exprimat disponibilitatea României atât pentru participarea la eforturile ONU de stabilizare şi menţinere a păcii, cât şi pentru implementarea rezoluţiilor ONU pe problematica „Femeile, Pacea şi Securitatea”.

Totodată, evenimentul a oferit oportunitatea de a explora noi modalități de abordare a provocărilor emergente și de a revizui prioritățile comune. De asemenea, tehnologia și consolidarea capacităților medicale au fost tratate, pe parcursul reuniunii, ca domenii de importanță deosebită.

În acelaşi timp, reuniunea a prilejuit dezbateri pe tema implementării iniţiativei Action for Peacekeeping (A4P) a Secretarului General al ONU, cu accent pe capabilităţile militare şi de poliţie, performanţă şi protecţia civililor.

Participarea României la reuniune s-a desfășurat în contextul în care ţara noastră marchează, anul acesta, 30 de ani de participare neîntreruptă la misiuni ONU de menținere a păcii.