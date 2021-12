Roam like at home – volumul de date care pot fi consumate in roaming UE/SEE fara taxe suplimentare va creste in anul 2022

Roam like at home – volumul de date care pot fi consumate...

162771 – 22122021 – De la 1 ianuarie 2022, pentru majoritatea planurilor tarifare va creste volumul de date (MB/GB) care pot fi consumate in roaming in UE/SEE fara aplicarea unor taxe suplimentare, odata cu scaderea tarifului reglementat la nivel de gros.

De asemenea, in cazul depasirii limitelor utilizarii rezonabile a unor servicii in roaming in UE/SEE, vor scadea si suprataxele care pot fi aplicate consumului ulterior, astfel:

suprataxa pentru date va scadea cu aproximativ 16%, de la 3 la 2,5 Euro/GB, fara TVA;

suprataxa pentru apelurile primite va scadea cu aproximativ 5%, de la 0,76 la 0,72 eurocenti/minut, fara TVA.

Totodata, conform prevederilor Deciziei presedintelui ANCOM nr. 267/2021, nivelul maxim al suprataxei pe care furnizorul RCS&RDS S.A. o va putea percepe propriilor clienti pentru apelurile primite in roaming in SEE in perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2022 nu poate depasi valoarea de 0,72 eurocenti/minut, fara TVA.

Cand se aplica suprataxe datelor in roaming

Din data de 15 iunie 2017, datele (internetul mobil – MB/GB) consumate in roaming in UE/SEE (UE + Norvegia, Islanda si Liechtenstein) se tarifeaza, in principiu, la fel ca in Romania. Totusi, in cazul celor mai multe dintre planurile tarifare, furnizorii pot stabili un volum de date care pot fi consumate in roaming in UE/SEE fara costuri suplimentare intr-o perioada de facturare (volum de consum rezonabil).

Incepand cu 1 ianuarie 2022 volumul de consum rezonabil va creste cu aproximativ 16% fata de cel aplicat anul acesta.

Dupa depasirea volumului de consum rezonabil, furnizorii vor putea aplica o suprataxa, chiar si in cazul in care traficul inclus nu a fost complet epuizat. Cu incepere de la 1 ianuarie 2022 aceasta suprataxa nu va putea depasi 2,5 Euro/GB (0,25 eurocenti/MB), fara TVA.

Volumul de consum rezonabil in roaming in UE/SEE de la 1 ianuarie 2022

a) in cazul planurilor tarifare (cartele preplatite, abonamente, (extra)optiuni) care includ trafic de date nelimitat, cat si al celor pentru care tariful calculat per GB este sub 2,5 Euro, fara TVA, utilizatorii vor putea consuma urmatoarea cantitate de date in roaming in SEE, fara taxe suplimentare, exprimata in GB:

pretul cu amanuntul pentru servicii mobile intr-o perioada de facturare, fara TVA 2 x 2,5 Euro

b) in cazul cartelelor preplatite fara resurse de date incluse (cu plata pe unitatea de consum, per MB/GB), utilizatorii vor putea consuma initial urmatoarea cantitate de date in roaming in SEE, fara taxe suplimentare, exprimata in GB (pe masura ce utilizatorul plateste din creditul disponibil, volumul de consum rezonabil al datelor se diminueaza):

creditul ramas disponibil pe cartela la intrarea in roaming in UE/SEE 2,5 Euro

Calculator limita date „Roam like at home”: aplicatie ANCOM

Pentru a usura estimarea volumului de date pe care utilizatorii le pot consuma in roaming in UE/SEE fara suprataxa, ANCOM a dezvoltat o aplicatie de tip widget, accesibila aici. Aceasta ofera rezultate relevante pentru toti utilizatorii de planuri tarifare cu acces la roaming, cu exceptia celor ai RCS&RDS S.A., operator autorizat sa aplice suprataxe de roaming de la prima unitate de consum.

Aplicatia va fi actualizata la 1 ianuarie 2022 cu tariful de 2,5 Euro/GB.