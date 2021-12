Traficul de internet fix a ajuns la 50 GB/luna/locuitor

162600 – 10122021 – „In prima jumatate a anului 2021, internetul revine la ritmurile sustinute de crestere pre-pandemie: 3% cresterea numarului de conexiuni, 6% cresterea traficului de internet fix. Tot in acest semestru, am depasit numarul de 3 milioane de gospodarii conectate cu fibra pana acasa, capabile de super-viteze. In ceea ce priveste internetul mobil, circa 70% dintre conexiuni sunt 4G si 5G, in crestere semestriala de 4%, astfel ca traficul mediu lunar per locuitor a ajuns la aproape 6 GB”, a declarat vicepresedintele ANCOM, Eduard LOVIN, cu ocazia celei de-a 18-a editii a Galei Comunicatii Mobile. Infografic aici.

Raportul ANCOM privind piata telecom in prima jumatate a anului 2021 este disponibil aici , principalele evolutii fiind:

Internet fix

Cu +166 mii noi conexiuni in primele 6 luni, numarul total a ajuns la 5,85 milioane (+3%), 82% permitand viteze care depasesc 100Mbps;

Traficul mediu lunar a ajuns la 50 GB per locuitor ( aproape 1,7 GB/zi);

aproape 1,7 GB/zi); La nivel national, 7 din 10 gospodarii detin conexiuni de internet fix, adica 8 din 10 in mediul urban si 6 din 10 in mediul rural, insa cresterea din rural (+6%) este net superioara celei din urban (+1%) ;

Dupa numarul de conexiuni, primii 3 furnizori erau: RCS&RDS (61%), grupul Telekom (17%) si Vodafone (12%).

Internet mobil

Numarul total de conexiuni active (20,5 milioane) a ramas relativ neschimbat, iar 69% dintre acestea permit 4G si 5G;

a ramas relativ neschimbat, iar 69% dintre acestea permit 4G si 5G; 18,8 milioane (+1%) conexiuni sunt legate de telefonia mobila, realizate prin intermediul telefoanelor mobile, iar 1,7 milioane sunt dedicate internetului mobil, realizate prin modem/card/USB (-6%);

Traficul mediu lunar a fost de 5,8 GB per locuitor , adica aproape 200 MB/zi;

a fost de , adica aproape 200 MB/zi; Dupa numarul de conexiuni active, primii 3 furnizori erau: Orange (39%), Vodafone (25%) si RCS&RDS (20%).

Telefonie mobila

Numarul de cartele SIM active ramane relativ constant, iar cresterea cu 300 mii a numarului de cartele SIM cu abonament a fost anulata de scaderea cu 400 mii a numarului de cartele SIM preplatite;

Traficul de voce se mentine la aproximativ 35 miliarde minute (-1%), insemnand o medie lunara per locuitor de 5 ore si 4 minute, in timp ce traficul SMS s-a injumatatit in ultimii doi ani, ajungand la o medie lunara de 24 SMS/locuitor;

In functie de numarul de cartele SIM active, primii 3 furnizori erau: Orange (38%), Vodafone (29%) si RCS&RDS (17%).

Telefonie fixa

Scaderea numarului de abonati si de linii a continuat (-8%), insa traficul total de voce a scazut cu doar 4%;

In functie de numarul de abonati, primii 3 furnizori erau: RCS&RDS (40%), grupul Telekom (37%) si Vodafone (21%).

Televiziune

7,8 milioane de abonati la servicii TV (-0,1%), dintre care 6,0 milioane prin cablu (77%, in crestere semestriala cu +3%), 1,6 milioane prin satelit-DTH (-9%) si 0,1 milioane (-3%) prin IPTV;

(-0,1%), dintre care 6,0 milioane prin cablu (77%, in crestere semestriala cu +3%), 1,6 milioane prin satelit-DTH (-9%) si 0,1 milioane (-3%) prin IPTV; In functie de numarul de abonati, primii 3 furnizori erau: RCS&RDS (63%), grupul Telekom (14%) si Vodafone (11%).

Venituri din sectorul telecom

Veniturile din sectorul telecom au inregistrat o usoara scadere (-1%) in prima jumatate a anului 2021, totalizand 8,4 miliarde de lei (1,7 miliarde de euro);

(1,7 miliarde de euro); Telefonia mobila a generat 36% din totalul veniturilor, internetul fix si mobil 33%, retransmisia programelor TV 14%, telefonia fixa 9%, iar celelalte tipuri de retele/servicii 8%;

In functie de veniturile obtinute din comunicatii electronice, primii 3 furnizori erau: Orange (25%), Vodafone (24%) si grupul Telekom (24%).

Raportul de date statistice

Raportul de date statistice privind piata de comunicatii electronice din Romania pentru semestrul I 2021 este realizat de ANCOM pe baza datelor statistice raportate semestrial de furnizorii care au obligatia de a transmite catre ANCOM valorile indicatorilor corespunzatori categoriilor de servicii conform Deciziei nr. 333/2013 si este disponibil aici.