Aproximativ 3.700 de controale în sectorul telecom în 2021

163132 – 20012022 – „In anul 2021 ANCOM a desfasurat aproape 3.700 de controale, neregulile descoperite fiind sanctionate cu amenzi in cuantum de peste 3,5 milioane de lei. In acest an am derulat si o noua campanie de verificare a acoperirii cu semnal de voce mobila in zonele in care ne-a fost semnalata instalarea de noi statii de baza menite sa creasca gradul de acoperire”, a declarat Cristin Popa, directorul Directiei Executive Monitorizare si Control din cadrul ANCOM.

Ca urmare a celor 3.682 de controale, ANCOM a transmis 230 de notificari si a aplicat 776 de avertismente si 329 de amenzi contraventionale, in valoare totala de 3.585.500 de lei. Suma constituie venit la bugetul de stat.

Piata comunicatiilor electronice

Pe piata de comunicatii electronice, in anul 2021, ANCOM a efectuat 2.046 de actiuni de control, contravenientii primind 230 de notificari, 320 de avertismente si 142 de amenzi contraventionale, in cuantum de 2.750.500 de lei.

84 de amenzi contraventionale in cuantum total de 1.736.000 de lei au fost aplicate de ANCOM furnizorilor de servicii de telefonie pentru neindeplinirea obligatiilor de acoperire asumate prin licente, incalcarea obligatiilor privind incheierea contractelor cu utilizatorii finali, desfasurarea procesului de portare sau incalcarea altor obligatii.

In anul 2021, ANCOM a finalizat o noua campanie de masurare a acoperirii nationale cu servicii de voce mobila a zonelor locuite de cel putin 98% din populatia Romaniei, fiind realizate masuratori doar in localitatile in care operatorii au declarat ca au imbunatatit semnificativ acoperirea.

5 amenzi contraventionale in cuantum total de 50.000 de lei au fost aplicate de ANCOM furnizorilor de servicii de acces la internet, cea mai mare dintre ele, in cuantum de 30.000 de lei, fiind aplicata pentru furnizarea neautorizata de retele sau servicii de comunicatii electronice.

24 de amenzi contraventionale in valoare totala de 732.000 de lei au fost aplicate si furnizorilor de servicii de televiziune si radiodifuziune sonora (RTV), in principal pentru nerespectarea datelor tehnice, a parametrilor ori a conditiilor cuprinse in autorizatiile tehnice.

Furnizorii de retele de tip CATV au fost sanctionati cu 24 de amenzi contraventionale in valoare totala de 202.500 de lei pentru nerespectarea conditiilor prevazute in Autorizatia Generala, in timp ce operatorii de radiocomunicatii au fost sanctionati cu 5 amenzi in cuantum total de 30.000 de lei pentru utilizarea unor frecvente fara a detine licenta sau nerespectarea parametrilor tehnici si operationali ai statiilor radio.

Piata echipamentelor radio si compatibilitate electromagnetica

Pe piata echipamentelor radio si compatibilitatii electromagnetice, ANCOM a efectuat 1.068 de controale, in urma carora au fost aplicate 346 de avertismente si 122 de amenzi contraventionale in valoare totala de 517.000 de lei. Cea mai mare amenda a fost in valoare de 45.000 de lei si a fost aplicata pentru detinerea si utilizarea echipamentelor de tip jammer.

In ceea ce priveste compatibilitatea electromagnetica, cea mai mare amenda, in valoare de 20.000 de lei, a fost aplicata pentru introducerea pe piata a unor aparate ce nu erau proiectate si fabricate in conformitate cu cerintele esentiale.

Piata serviciilor postale

ANCOM a efectuat in anul 2021 un numar de 568 de actiuni de control, fiind aplicate 110 avertismente si 65 de amenzi contraventionale, in cuantum de 318.000 de lei, fiind frecvent constatata nerespectarea obligatiilor impuse prin regimul de autorizare generala.

Din totalul controalelor, 4 au vizat verificarea Companiei Nationale Posta Romana (CNPR) in calitatea sa de furnizor de serviciu universal, in urma acestora fiind aplicata o amenda in valoare de 5.000 de lei pentru nerespectarea conditiilor minime de calitate pentru trimiterile de corespondenta interna din sfera serviciului universal.

Principalele nereguli au constat in furnizarea neautorizata a serviciilor postale, nerespectarea modalitatilor de predare a trimiterilor postale catre destinatari, nerespectarea continutului confirmarilor de primire sau avizelor postale si neinscriptionarea/marcarea trimiterilor postale.