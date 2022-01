Atlasul Puterii – CULTURA

163294 – 31012022 – La sfârșitul războiului rece, lumea a trecut printr-un moment unipolar. Nu doar că Occidentul câștigase cursa globală a înarmării: democrația liberală a devenit standardul de aur, în timp ce cultura, ideile și valorile occidentale erau preeminente. Dar dinamica culturală a anilor 2020 este foarte diferită. Lumea trece de la o eră imperială – în care țările occidentale și-au văzut ideile și valorile răspândite în cele mai îndepărtate colțuri ale globului, acompaniate de succesul modelului economic capitalist și de o revoluție în tehnologia comunicațiilor – la una de decolonizare, în care țările încearcă din ce în ce mai mult să “preia controlul” și să-și consume propria cultură, mai degrabă decât să-i imite pe alții.

Debutul acestei noi ere, marcat de cultul unicității cuiva, are implicații dramatice pentru exercitarea puterii în lume. Există cel puțin trei mari tendințe noi pentru puterea culturii: o stare de decolonizare culturală care oprește răspândirea ideilor occidentale, o transformare a democrației care provoacă liberalismul și o trecere de la puterea exemplului la exploatarea vulnerabilităților altor sisteme. Pentru a înțelege modul în care aceste dinamici au creat un nou echilibru al puterii culturale în lume, este important să înțelegem de unde provin și cum s-a schimbat ideea de cultură în ultimele trei decenii.

Creșterea și căderea puterii soft

Chiar înainte de sfârșitul războiului rece, America a fost îngrijorată de declinul declanșat în parte de ascensiunea Japoniei. În acest context, politologul Joseph Nye a susținut că dezbaterea despre cum să-i influențeze pe alții s-a concentrat prea mult pe “puterea dură” – economia și armata unui stat – și mai puțin pe atractivitatea ideilor și culturilor diferitelor societăți. Capacitatea de a atrage, pe care a botezat-o “soft power”, l-a făcut sceptic cu privire la argumentele celor care au prezis declinul Americii. Nye a susținut că Statele Unite au rezerve ascunse de soft power bazate pe modelul său liberal, pe care restul lumii ar dori să-l imite.

La începutul secolului XXI, ideea de soft power părea să explice totul. Acesta a explicat de ce comunismul sovietic s-a prăbușit, de ce democrația s-a răspândit la nivel global și de ce lumea post-război rece a fost dominată de SUA. Exista sentimentul că “sfârșitul istoriei” nu era doar un fenomen politic, ci un mod de viață care cuprindea toate aspectele ființei. A fost, de asemenea, o eră misionară, o “epocă a convertirii”: pe lângă avansul democrației liberale și al consumerismului american, a existat răspândirea religiilor care au avut întotdeauna acest apel universal – creștinismul și alte credințe care încercau să-și disemineze ideile, Arabia Saudită trimițându-și imamii în alte țări și așa mai departe (deși unii consideră răspândirea islamismului ca primul mare indicator al rezistenței la puterea soft occidentală).

Dar epoca convertirii a creat și teama de ceea ce filosoful francez René Girard a numit “similitudine contagioasă”. El a susținut că răspândirea ideilor ar putea genera anxietate în multe țări cu privire la o “dispariție pură și simplă a societății lor”. Astăzi, soft power-ul american nu este atât de mult un virus care este aproape să cucerească lumea ca unul care a determinat apariția unor anticorpi culturali foarte puternici. Și, în multe țări, acești anticorpi sunt mult mai puternici decât ideile universaliste care au fost menite să le declanșeze.

Există acum o celebrare a rezistenței culturale în diferite forme mai degrabă decât încercări de a imita Occidentul. Ideologiile multiple se descurcă bine – nu mai trăim în lumea plată a ideologiilor transnaționale, ci mai degrabă una caracterizată de răspândirea ideilor care păstrează esența culturală a oamenilor. Revoluția digitală a accelerat toate acestea, facilitând menținerea culturilor naționale de către diaspore. De asemenea, a permis trecerea de la o cultură verbală la una non-verbală care începe să detroneze poziția centrală a limbii engleze. În noua lume vizuală, nu mai este nevoie să vorbești limba engleză pentru a deveni o celebritate globală.

Acest lucru duce la o nouă hartă a puterii mondiale care are trei dinamici importante.

Decolonizarea culturală

Spre sfârșitul războiului rece, răspândirea valorilor americane a fost văzută pe scară largă ca fiind sinonimă cu libertatea. Dar, astăzi, mulți consideră libertatea ca venind dintr-o respingere a valorilor universaliste, mai degrabă decât dintr-o îmbrățișare a acestora.

Acest lucru duce la o nouă hartă a puterii mondiale pe care cele mai importante puteri culturale nu sunt universaliștii (lumea plată), ci culturi unice care sunt greu de reprodus și, prin urmare, oferă noutate fără să amenințe cultura națiunilor consumatoare. Cinematografia indiană, emisiunile de televiziune turcești și muzica pop sud-coreeană – toate lucrurile care nu amenință să preia societatea – au devenit mai atractive decât muzica pop hollywoodiană sau americană.

Bollywood este un exemplu în acest sens. După cum arată Harta 1, India produce mai multe filme decât orice altă țară din lume. În 2019, India a produs 2.446 de filme la cele 1.037 ale Chinei și la cele 601 ale Statelor Unite. În anii 1990, SUA a fost de departe cel mai mare producător de film. India exportă filmele sale în mai mult de 70 de țări[1]. Cinematografia indiană s-a răspândit în țări fără legături directe cu India – cum ar fi Nigeria, Egipt și Peru – deoarece permite oamenilor să se distreze “fără a se angaja cu încărcătura ideologică grea de a deveni occidentali“, după cum spune antropologul Brian Larkin[2].

Harta 1O piață internă uriașă explică parțial ascensiunea Indiei ca importanță culturală, dar nu și a celorlalte noi superputeri culturale. Una dintre cele mai surprinzătoare este Coreea de Sud, o țară care își depășește din ce în ce mai mult greutatea în mizele culturale.

În 2020, filmul sud-coreean “Parasite” a devenit primul film în limba engleză care a câștigat “cel mai bun film” la Oscaruri. Așa-numitele drame K au fost dublate în multe limbi indigene, cum ar fi Guarani și au capturat 86% din telespectatorii din Iran, de exemplu. Și jocurile video sud-coreene au devenit incredibil de populare în întreaga lume[3]. Dar cel mai surprinzător export sud-coreean este, probabil, muzica pop. K-pop este acum un fenomen global care contestă dominația muzicii americane și britanice.

În 2012, piesa pop sud-coreeană “Gangnam Style” a avut primul videoclip din istorie care a ajuns la un miliard de vizualizări pe YouTube.

În iulie 2020, trupa de băieți K-pop BTS a doborât recordul pentru cele mai multe single-uri numărul unu pe iTunes la nivel mondial, care a fost deținut anterior de Adele. Piesa grupului “Black Swan” a ajuns în topurile din 104 țări. În 2020, după cum arată Harta 2, cântărețul BTS V a doborât din nou recordul cu piesa sa “Sweet Night“, care a ajuns în topul iTunes în 118 țări. Trupa a devenit, de asemenea, deținătoarea recordului mondial Guinness pentru cele mai multe “angajamente” Twitter.

Emisiunile de televiziune turcești s-au răspândit aproape până la pop-ul sud-coreean. Programe precum “Magnificent Century” au ajuns să rivalizeze cu televiziunea americană în popularitate internațională, acoperind Orientul Mijlociu, Asia și America Latină. Cunoscute sub numele de “dizi”, dramele din perioada turcească par să fi “atins echilibrul perfect între modernitatea seculară și conservatorismul clasei de mijloc”, potrivit autoarea Fatima Bhutto4. Din 2002, peste 150 de dizi au fost vândute în peste 100 de țări, inclusiv Algeria, Maroc și Bulgaria. A fost “Magnificul secol” – care a fost vândut la 89 de țări (vezi Harta 3) – care a aprins calea pentru alții să urmeze. Guvernul turc susține că, până în 2023, economia turcă va trage 1 miliard de dolari din exporturile dizi5.

Harta 3Estomparea democrației și autoritarismului

În timpul războiului rece, lumea a fost împărțită între țările libere și statele autoritare – o diviziune care a dat o putere soft enormă Occidentului. Nu doar că mulți oameni tânjeau după libertățile democrației liberale, dar democrațiile liberale păreau să fie mai bogate și mai eficiente în rezolvarea problemelor politice decât rivalii lor. Și, în cazul SUA, au fost, de asemenea, mai puternice în toate măsurile.

Superficial, lumea arată foarte asemănător astăzi, mulți vorbind despre un nou război rece între SUA (ca “lider al lumii libere”) și China, care stă alături de alte puteri autoritare, cum ar fi Rusia. Cu toate acestea, deși hărțile politicii lumii ar putea fi superficial similare, puterea idealurilor politice s-a schimbat dramatic. Există două diferențe profunde între lumea de astăzi și cea a epocilor anterioare.

Primul se referă la performanța democrațiilor. Când vine vorba de marile întrebări de pe agenda politică, nu mai există o legătură clară în percepțiile populare între tipul de regim și eficiență.

După cum arată Harta 4, nu pare să existe o mare diferență între succesul țărilor libere și cele neliberale atunci când vine vorba de lupta împotriva COVID-19. Iar Harta 5 arată că există o dinamică similară atunci când vine vorba de creșterea economică.

Harta 6 arată că mulți oameni cred că legătura dintre democrație și putere se rupe, de asemenea. Chiar și în democrațiile liberale din vestul Europei mulți cred că China va depăși SUA și va deveni cea mai puternică țară din lume.

Dar chiar mai importantă decât performanța relativă a democrațiilor și a statelor autoritare este o revoluție în cadrul ideii de democrație. După o lungă perioadă în care democrația liberală părea să se răspândească, există acum rapoarte despre o recesiune democratică și o dezbatere despre regresele democratice. Potrivit Freedom House, numărul democrațiilor liberale a crescut de la aproximativ 100 la aproape 150 între anii 1980 și mijlocul anilor 2010. În ultimul său raport, Freedom House vorbește despre “al 15-lea an consecutiv de scădere a libertății globale” și explică faptul că “țările care se confruntă cu deteriorări le-au depășit numeric pe cele cu cea mai mare marjă înregistrată de la începutul tendinței negative în 2006”.

Harta 7 utilizează datele Freedom House pentru a arăta cum lumea nu mai este împărțită între țările libere și cele care nu sunt libere. Uitându-ne la lucrările acestor autori, credem că am putea include o nouă categorie, “autoritari renăscuți”, pentru a descrie stări care au avut un gust de libertate, dar apoi s-au îndreptat spre lumea non-liberă. Exemple în acest sens sunt Ungaria, care a fost clasificată drept “parțial liberă” din 2018, și Rusia, care a fost clasificată ca “neliberă” din 2004. Mai recent, India a trecut de la a fi “liberă” la a fi “parțial liberă” din cauza unui model de discriminare pe mai mulți ani împotriva populației sale musulmane și a încercărilor de a reduce la tăcere vocile critice din mass-media și societatea civilă. Ceea ce reiese din această hartă este o idee mult mai contestată despre ce este democrația – lucru care face ca o simplă opoziție între lumea liberă și cea neliberă să fie foarte dificil de utilizat pentru a mobiliza sprijinul politic.

Acest lucru nu se datorează pur și simplu faptului că mulți dintre autoritarii renăscuți pretind acreditări democratice, așa cum se întâmplă în multe țări în care au câștigat alegeri libere, dacă nu întotdeauna corecte. Acest lucru se datorează și faptului că – așa cum a demonstrat un studiu recent realizat de Pew Research Center – marea majoritate a alegătorilor americani și francezi sunt profund dezamăgiți de propriile sisteme politice (așa cum sunt multe altele din Europa). Unii chiar nu sunt convinși că încă trăiesc într-o democrație. Harta 8 arată că un număr surprinzător de oameni din întreaga lume cred că disciplina militară este o bună modalitate de a guverna o țară. În SUA, de exemplu, 20% gândesc în această direcție. În Uniunea Europeană, România are cea mai mare pondere (31%) a potențialilor susținători ai guvernării militare.

Exploatarea vulnerabilităților altor sisteme

Cea mai dramatică schimbare a erei misionare este că marile puteri par acum mai dornice să exploateze slăbiciunea altor sisteme decât să se străduiască să devină ele însele un model. Statelor autoritare precum Rusia le este mult mai ușor să exploateze slăbiciunile altora decât să-și exporte propriile valori sau modele politice. Ei pot vedea cum își pot crește puterea divizându-i pe alții, fără să fie nevoie să vină cu ceva atractiv de partea lor.

În multe democrații avansate, centrul politic se erodează, iar societățile devin polarizate în tabere care sunt împărțite în funcție de cultură și valori. Polarizarea puternică a societății în multe țări cu economii avansate a creat o mulțime de vulnerabilități la interferențele externe. Harta 9 arată cât de divizată este lumea acum, folosind indicatorul V-Dem al polarizării în societate. Indicatorul se bazează pe evaluările furnizate de experți și cadre universitare din fiecare țară, care măsoară diferențele de opinii cu privire la probleme politice majore.

Prima linie în multe dintre aceste noi conflicte sunt adesea cultura și identitatea, mai degrabă decât de clasă. Iar problemele care sunt cele mai antagonizante se referă adesea la sexualitate. Harta 10 arată un decalaj profund între tinerii și bătrânii din diferite țări. Adesea, atunci când țările au început să-și liberalizeze atitudinea față de aceste chestiuni sociale, majoritățile anterioare încep să simtă că ar putea deveni “străini pe propriile lor mele meleaguri” – și să se organizeze politic. Referendumul pentru Brexit și ascensiunea lui Donald Trump au fost legate de ideea ca aceste “majorități amenințate” să riposteze împotriva liberalizării culturale.

Atât referendumul pentru Brexit, cât și alegerea lui Trump au fost, de asemenea, supuse dezbaterilor privind ingerințele străine. Iar ascensiunea social media a facilitat ingerința puterilor străine pentru influențarea/schimbarea dezbaterilor interne. De la fabricile de troli străini la roboții Twitter și Cambridge Analytica, rolul puterilor străine în modelarea dezbaterilor naționale a devenit unul dintre cele mai discutate subiecte ale erei moderne. Harta 11 arată că, între 2014 și 2020, puterile străine au încercat să intervină în 33 de alegeri care au implicat împreună 1,7 miliarde de oameni. Harta 12 indică faptul că efectul cumulativ al tuturor acestor tendințe este un colaps al credinței în democrație – făcând societățile mai vulnerabile la acest tip de manipulare externă.

Concluzie: Cum ar putea “etosul decolonizării” să bată “etosul misionar”

Pe măsură ce lumea trece de la universalismul plat la protecționismul cultural, multe țări sunt mai definite de anticorpii culturali care s-au dezvoltat în rezistența la soft power-ul occidental decât de fluxurile culturale la care răspundeau. În lumea nouă, decalajul central nu este între democrație și autoritarism, ci între dependență și independență. Statele care doresc să prospere vor trebui să găsească o idee “prietenoasă cu suveranitatea” de putere necoercită.

Mulți oameni cred că viitorul va fi definit de o ciocnire între Occident, pe de o parte, și China, pe de altă parte, în același model ca în timpul războiului rece. Dar, în realitate, există o diferență uriașă între epoci – cel puțin până acum.

Atât Uniunea Sovietică, cât și SUA au fost puteri universaliste înrădăcinate în tradiția Iluminismului. Ei au fost misionari care au vrut să refacă lumea după chipul lor.

Dar ascensiunea Chinei în lume a fost foarte diferită. Pretenția la putere a culturii chineze nu vine din ideea că este un model care ar trebui imitat, ci mai degrabă din faptul că China creează un mediu armonios în care toată lumea își poate păstra identitatea indigenă în fața expansionismului american sau occidental. În acest sens, puterea soft chineză a fost mai degrabă o identitate de rezistență decât una misionară. Și, în această lume a rezistenței culturale, “puterile negustorești” vor fi mai eficiente decât “puterile misionare” în găsirea adepților globali. Spre deosebire de misionar, negustorul pretinde că nu vrea să te schimbe sau să te convertească. Concentrarea ei asupra interesului propriu este cea care îl va face pe negustor mai acceptabil decât misionarul.

Paradoxal, în această nouă polarizare geopolitică, cea mai mare amenințare la adresa puterii necoercitare chineze ar fi să o prezinte lumii ca model. Actualizarea visului chinez într-o alternativă la Visul American l-ar face mai puțin atractiv.

