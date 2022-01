163090 – 18012022 – Idiocrația este sistemul ce se opune organic meritocrației. În acest sistem, oameni incompetenți, needucați și hoți își urcă pe bază de pile și șpagă, în poziții bine plătite, pentru care trebuie să ai ceva studii, toate rudele, cunoștințele inepte și amantele talentate și puse pe căpătuială. Idiocrația urăște valorile, le strivește, le umilește, le terfelește și le aruncă. “Și ce, bă, dacă ai frecat duda ani de zile la facultăți străine, ai venit cu câteva hârtiuțe!”, spunea un cunoscut de-al nostru într-o cuvântare electorală. Omul competent trebuie să plece capul și să o ia la sănătoasa, încotro vede cu ochii, ca să nu mai fie umilit de aceia care când comunică despre faptul că vor să își ia mașină, scriu cum face pisica, nu cum îi obligă cratima.

Mă uit oripilat la situația cronică din învățământul românesc și situația acută din cel sucevean, în care, în condițiile unui arest și așa supraaglomerat, au poposit acolo doi dascăli. Din punctul meu de vedere, de la educatorul din Brodina până la directorul celui mai de fițe liceu, toți sunt dascăli. Modele. Făuritori de generații și modelatori de suflete.

Oricît de dezgustat aș fi, nu pot să încep să împart linii la palmă doar județului nostru. Am să mă limitez la a spune că este o situație regretabilă, iar faptul că au fost prinși doi profesori, psihopați sexuali, în județ, în aceeași zi, este doar o neagră coincidență. Dacă ni s-ar face media pe toți anii în ziua în care luam două note mici, poate toți am putea fi etichetați drept “putinței la minte”.

Știm că, statistic, nu suntem nici mai buni, nici mai ticăloși decât alții, dar întrebarea e, totuși: “Cum sunt alții?” Pentru că știm cu toții că educația și sănătatea sunt cenușăresele sistemului. Pentru că testele psihologice care se dau profesorilor sunt niște simulacre menite să bage câțiva bani unor psihologi mai autorizați decât alții și atât ! În suplinire se intră ca în pădure, iar unii profesori care (mulțumim Cerului!) sunt doar sociopați și psihopați simpli, care își propun să lase cât mai mulți corigenți, și nu și prădători sexuali, sunt motive de laudă pentru școli. “Să pună șeaua pe copii, că altfel nu iese nimic din ei,” spun unii cu mândrie nedisimulată. Am avut parte, în școală, și de modele, dascăli cu ținută și ștaif, dar și de adevărați sociopați care ajunseseră profesori și considerau că bătaia e ruptă din Rai. Am luat pumni și palme pentru că am fluierat în școală, pentru că am fumat la Autogară sau, pur și simplu, pentru că așa se distrau ei. Să te pocnească cu capul de tabla și să îți urle în față, ca un posedat, în timp ce aveai unghiile lui băgate în gât. Nu, nu am făcut liceul la școala specială, ci chiar la un liceu fanion din țară. Dar să lăsăm amintirile că nu ajungem nicăieri. Că multe școli produc absolvenți dintre care nici măcar unul nu ia bacul ne spune, poate, că ar trebui revigorate școlile de meserii. Însă, dacă nu găsiți o metodă mai bună de depistare și pedepsire a psihopaților din sistem, nu vom vedea mașini incendiate, ci sânge pe uși, și pe mâinile voastre, a dătătorilor profesioniști din umeri. – deputat USR de Suceava, Radu Tudor Ciornei.