Horia-Miron Constantinescu, din nou președinte al ANPC

163166 – 22012022 – Horia-Miron Constantinescu a fost numit presedinte al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) printr-o decizie a premierului Nicolae-Ionel Ciuca publicata, vineri, in Monitorul Oficial.

Acesta il inlocuieste pe Mihai Culeafa, care a fost numit in functie in luna noiembrie a anului trecut. Culeafa l-a inlocuit atunci pe Claudiu Daniel Dolot, care a preluat aceasta functie la finele lunii februarie 2021.

Horia-Miron Constantinescu a mai detinut functia de presedinte al ANPC din august 2019 pana in noiembrie acelasi an.

Potrivit Aktual 24, Horia Constantinescu s-a laudat intr-un interviu pentru publicatia Info Sud Est ca a fost „batausul scolii”, ca a facut bani din camata si escrocherii si ca este milionar in euro.

Horia Constantinescu are relatii stranse cu liderii PSD, el fiind de altfel nas de cununie al lui Andrei Nastase, fiul lui Adrian Nastase. Constantinescu si Andrei Nastase detin impreuna o terasa de fite in parcul Herastrau, Bonton.

Iata cateva pasaje din cele declarate de Constantinescu:

– Era in clasa a IV-a cand a avut prima data nota scazuta la purtare, iar in clasa a XI-a a fost lasat repetent la purtare. Dupa Revolutie a inceput ”sa se descurce”, a facut primii bani din bisnita si camata si i-a promis mamei lui ca nu vor mai fi saraci niciodata. S-a tinut de cuvant. Astazi este milionar in euro si imparte businessuri si bani tuturor celor care l-au ajutat sau i-au fost alaturi.

– Am trait in cartierele limitrofe ale Bucurestiului acolo unde daca nu erai atent ajungeai fara pantofi acasa. M-am golanit destul de repede, am petrecut perioada tineretii in mai multe institutii de invatamant, am fost batausul scolii.

– Primul 7 la purtare l-am avut in clasa a IV-a. De nebun. Cel mai tare nu mi-au placut imbecilitatile predate in scoala. Biologia. De cate ori v-ati intalnit cu necesitatea de a explica cuiva cum e cu diviziunea amibei sau a parameciului? Mai aveam teoria constructiilor de masini… La ce-mi trebuia? Inteleg fizica, matematica, limba romana, istoria, geografia etc.

– Am fost elev la trei scoli generale… M-a dat afara intr-a VII-a. Ma batuse fratele unui coleg de-al meu pe care-l chema tot Horia. Mi-am dat seama ca nu putem fi doi de Horia in aceeasi scoala generala pentru ca de fiecare data cand il strigau pe el, ma intorceam si eu. Si l-am chemat odata: ”Bai, sefule, cum te mai cheama?”. Il mai chema Mihai. Si i-am zis: ”Pai, de azi inainte sa te strige toti Mihai, ca ma incurci cu Horia”. N-a inteles si i-am dat o mama de bataie, ca eram mai sportiv… Dar nici el nu era singur pe lume. A venit cu frati-su la liceu. Si mi-a dat o mama de bataie… Dar eu faceam sport de performanta, eram in lotul national de pentatlon modern: inot, atletism, calarie, scrima si tir. Aveam niste colegi mai bine hraniti, cu 10 ani mai mari ca mine. Le-am spus ca am patit un incident, m-am trezit cu aia care erau in lot, niste galigani de 20 si ceva de ani. L-au gasit si l-au spart cu bataia. Apoi, am mai rezolvat eu niste polite prin scoala, ca asa era la vremea aia, veneai cu gasca… Si m-au dat afara. M-au mutat disciplinar, de fapt. Ca bunicul fusese ministru si nu puteau sa scrie, ca dadea rau la partid. Nu imi faceau mie o favoare. Au facut asa ca sa nu pice o pata neagra pe obrazul partidului.

– Dupa care, intr-a XI-a, pentru ca am stropit o profesoara cu apa si pentru ca l-am batut pe unul din Lazar putin cam tare… m-au lasat singurul repetent la purtare din ultimii 75 de ani din invatamantul romanesc. Am avut media 5 la purtare.

– Nu ma ascund, plecand din cartierul din care am plecat, am fost unul dintre haiducii Bucurestiului. Am fost bataus de cartier la varsta la care altii jucau elasticul. Cand m-am ridicat in picioare, i-am batut pe toti betivii care o admonestau pe mama

– Primii bani i-am facut cum se faceau, mai cu bisnita, mai cu camata, mai cu stanga, mai cu dreapta. Escrocheriile vremurilor, de-acum 20 si ceva de ani. Eram copil, voiam sa ma imbrac.

– Ajunsesem la 19-20 de ani cu niste sume de bani… nu stiam ce sa fac cu ei. De fapt, stiam ce sa fac cu ei. I-am facut praf.

– Despre afaceri: Habar n-am. Sunt alea care sunt pe numele meu si alea care sunt pe numele altora. Habar n-am cate businessuri mai am. Marea majoritate a businessurilor le-am descarcat catre alti membri ai familiei si prieteni care mi-au fost alaturi si mi-au fost fideli in lungul si anevoiosul drum de a deveni un om puternic si financiar. Catre oameni care au meritat cate o parte pe care sa si-o administreze singuri si sa o creasca si sa ma onoreze cum ma onorau cand munceau pentru mine.

– Sunt social-democrat si socialist si cred in stanga mai tare ca in dreapta pentru ca asa am stiut in casa si asa am trait.

– Firme in Panama si actiuni la purtator: Si atunci, consultandu-ma cu un avocat roman si unul de drept international, am inteles ca singura solutie sunt actiunile la purtator. Un pachet de file pe care eu le-am luat si le-am bagat in plicuri asa cum am considerat eu ca trebuie impartite, nu cum poate vor considera ei dupa ce eu n-o sa mai fiu, si i-am spus avocatului: plicul 1 merge la fiica mea, plicul 2 la fata sora-mii, plicul 3 merge la baietel, plicul 4 la nevasta-mea, plicul 5 la mama si tot asa. Si fiecare plic cu indicatiile cu ce sa faca fiecare cu ce le-am lasat.

– Ma distrez, beau, mananc, am in continuare amante. Mie mi-e frica numai de prosti. De la un om inteligent te poti astepta la ceva rational, dar la prost e o surpriza continua.

– Despre primarul din Costinesti: ”Maiestate” imi spunea, asa imi spune de cand am inceput sa ne respectam reciproc: ”Maiestate, de ce nu te-ai oprit si la mine cum te-ai oprit la birou la Nicusor, sa vezi cum sunt, si ai luat lucrurile de-a gata? Daca eu as fi pus un cort in mijlocul terasei de la Bonton, cu aprobarea primariei, ce mi-ai fi facut?”. Si m-am uitat in ochii lui si i-am spus: ”V-as fi dat foc”.

– Liviu Dragnea m-a castigat, la fel ca Adrian Nastase, ca om puternic in interior. Pentru ca vorbim de un om care, de asemenea, intelege nealinierea. Eu nu sunt nealiniat in sensul in care sunt necumpatat si ma duc seara si ma imbat si ma tarasc pe strada. Nu, sunt un om nealiniat in sensul ca nu pot sa ma comport ca o oaie sociala. Dupa aceea, a fost increderea pe care mi-a acordat-o domnul Liviu Dragnea dupa ce mi-a luat Radu Mazare postul de presedinte al organizatiei Costinesti, ca sa o puna pe Ema Gavrila, concubina fratelui lui, in locul meu. Asta dupa ce eu am castigat alegerile europarlamentare.

– Sa va spun de ce il iubesc pe Adrian Nastase? Pentru ca Adrian Nastase, pus in fata tirului de mortiere, cum se spune popular, nu a pus chifla in pamant. Aratati-mi momentul in care a devenit un plangacios.