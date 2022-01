PNL face apel la PSD să nu promită ce nu se poate respecta

163274 – 29012022 – Preşedintele PNL, Florin Cîţu, a declarat, sâmbătă, că anul trecut a fost cel mai bun din punct de vedere economic, iar creșterea a fost consecința faptului că s-au transferat mai multe resurse către investiții. El a afirmat că trebuie menținute măsurile liberale și a făcut apel la social-democrați să facă promisiuni care nu se pot respecta. “Să nu promitem ce nu putem să facem”, a fost apelul lui Florin Cîțu.

Anul trecut a fost cel mai bun an din istorie, a spus Florin Cîțu, care a adăugat însă că are un singur regret, acela că nu a avut timpul necear pentru a duce la final reformele. ”Succesul s-ar fi văzut în buzunarul tuturor românilor. Măsurile luate au fost cele mai bune și au dus la această creștere economică. Mă uit la ultimii doi ani, în special la ultimul că la un test despre cum funcționează economia liberală. Anul trecut, economia liberală a trecut cu brio acest test. Dacă vrem să continuăm în acest ritm trebuie să menținem măsurile liberale. Suntem la guvernare cu parteneri social-democrați, dar care au înțeles de foarte multe ori aceste provocări. Ei au dorit și promis creșterea pensiilor cu 40%, dar au înțeles că 10% e ce putem face pentru a avea câștig pe termen lung. Se poate și în această coaliție că economia liberală să livreze, cu câteva compromisuri. Sunt rezultate reale, concrete, am văzut venituri mai mari la buget față de ce am prognozat, iar banii au fost folosiți pentru a compensa facturi fără să se pună în pericol deficitul. În trimestrul al patrulea însă economia a început să dea semne de încetinire, ritmul încetinește când nu vii cu măsuri care să stimulezi. Am reușit să menținem un ritm de creștere economică peste așteptări pentru că am investit mai mult că în trecut, am transferat mai multe resurse către investiții și poți avea creștere peste așteptări”, a declarat Cîțu.

Liderul PNL a subliniat că România poate să surprindă în fiecare an pozitiv cu creșterea economică, dar că trebuie găsite soluții la toate crizele care apa și este important să nu se facă promisiuni care nu se pot respecta. ”Să nu promitem ce nu putem face pentru că e periculos. Cu pensiile, s-a putut cu creșterea de 10%. Dacă mergem în ritmul ăsta vom putea crește și pensii și salarii, dar să nu promitem ce nu putem face. Anul trecut s-a demonstrat că poți avea creștere mare când te poți împrumuta pentru investiții”, a precizat fostul premier.