Se sparge PMP?

163033 – 13012022 – După ce PNL a anunțat că începe discuții pentru fuziunea cu PMP, o grupare condusă de fostul lider al PMP, Eugen Tomac, a anunțat, miercuri seara, pe pagina de Facebook a partidului, că 46 de lideri din 69, reuniți în Colegiul Național al partidului, au convocat un Congres în data de 19 februarie pentru alegerea unei noi conduceri, cu procedură de vot online.

Eugen Tomac a declarat, pentru G4Media.ro, că la această ședință ”nu s-a discutat nici o clipă despre proiecte legate de relația cu alte partide. În mod democratic, cu unanimitate de voturi, toți cei prezenți am solicitat convocarea unui nou Congres”.

În replică, liderul PMP, Cristian Diaconescu, a scris joi dimineața pe Facebook că grupul a fost organiat în mod nestatutar iar deciziile de demitere și de numire a altor persoane pe loc, cât și ”așa zisul Congres” sunt ilegale.

Diaconescu a mai precizat că tot ce se postează pe pagina de Facebook a PMP nu reprezintă poziția oficială a conducerii centrale.

Diaconescu: ”În această dimineață, am avut o surpriză neplăcută să constat că un grup de “organizatori binevoitori”, au convocat aseară o adunare, pe care au denumit-o în mod ILEGAL Colegiu Național(conform Statutului Partidului – urmează să revin cu detalii). Au încercat să legitimeze aceasta adunare, inducând în eroare participanții că eu și colegii mei din Conducerea Centrală am fi parte din această inițiativă. Ca să fie clar, NU am inițiat, NU am participat la întâlnire, NU legitimăm nicio decizie pe care ar fi luat-o acest grup, organizat în mod nestatutar. Deciziile de demitere și numire a altor persoane pe loc, cât și așa-zisul Congres anunțat pentru februarie sunt ilegale, urmând ca cei care au organizat această inițiativă să cunoască consecințele în scurt timp. Comunicarea pe pagina oficială a partidului este în acest moment compromisă, ceea ce se postează acolo nu reprezintă poziția oficială a Conducerii Centrale”.