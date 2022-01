Sindicatul reprezentativ din STB nu vrea să negocieze contractual colectiv de muncă cu PNL, ci cu PSD, de asta cere demisia directorului.

163172 – 22012022 – Greva de la Societatea de Transport București ar fi fost pregătită de mult timp, din vară, de sindicatul reprezentativ, a declarat pentru HotNews.ro un șofer STB, sub protecția anonimatului. El afirmă că șoferii care au vrut nu au putut ieși pe teren deoarece nu li s-ar fi dat actele și cheile autobuzelor, iar dacă ar fi insistat să iasă ”aproape ar fi fost linșați” și le-ar fi fost făcute probleme în viitor. Șoferul spune că principala nemulțumire nu este legată de salariu, ci de starea jalnică în care sunt mașinile, scrie Hotnews.

Greva de la Societatea de Transport București continuă sâmbătă, pentru a treia zi consecutiv, în pofida deciziilor judecătorești și după ce discuțiile dintre sindicaliști și primarul general au eșuat.

Liderul sindicaliştilor STB, Vasile Petrariu, a susținut că Nicuşor Dan a refuzat dialogul şi nu a stat nici măcar un minut la masa discuţiilor. În replică, primarul general, Nicușor Dan, a solicitat Parchetului să ia măsuri în contextul grevei ilegale a angajaților și față de Vasile Petrariu, despre care spune că a organizat acest act ilegal cu consecințe asupra transportului din București.

HotNews.ro a stat de vorbă cu un șofer STB, care a vorbit, sub protecția anonimatului, despre problemele cu care se confruntă angajații societății de transport.

L-am contactat și pe liderul sindical Vasile Petrariu pentru un punct de vedere, însă acesta nu a răspuns la telefon și mesaj.

Redăm discuția cu șoferul STB, care a acceptat să vorbească sub protecția anonimatului:

Șoferii care ar fi dorit să iasă pe traseu nu ar fi putut deoarece nu aveau documentele și cheia mașinii

Reporter: Se știa de această grevă? De când și cine face greva?

Șofer: Din vară a fost pregătită, dacă nu mai demult. Petrariu și sindicatul reprezentativ au pregătit greva. A organizat sindicatul reprezentativ împreună cu șefii de autobaze și depouri.

În prima zi de întrerupere a activității s-a înmânat șoferilor, vatmanilor, foaia de parcurs la care s-a solicitat să se treacă numărul de serviciu și semnătura și să le dea înapoi la dispecerat.

Nu s-au dat cheile de la mașini și actele – talon, licență de transport, licența de traseu. În a doua zi s-a întâmplat la fel.

Când dispecerul înmânează documentele unui conducător auto să iasă pe traseu i se dau foaia de parcurs, licența de traseu, certificatul de clasificare dacă face periferie, talonul, asigurarea autovehiculului și cheia. Dar acestea nu au fost înmânate conducătorilor auto, deci nu puteau ieși pe traseu.

Șoferii care ar fi dorit să iasă pe traseu nu ar fi putut deoarece nu aveau documentele, nu aveau cheia. Mai mult, cel care voia să iasă în traseu era numit de membrii sindicatului reprezentativ spărgător de grevă, iar acel șofer care ar fi dorit să iasă ar fi fost linșat aproape.

Deci s-a mers pe presiune, iar în fața șefului de autobază sau a șefilor ordonatori din autobaze dacă ar fi zis ceva, ar fi fost persecutați în viitor, că mașinile oricum nu mai corespund din punct de vedere tehnic, că sunt vechi, astea sunt condițiile, și atunci, vă dați seama, am mai avut cazuri, șoferi dați afară, li s-au făcut cercetări disciplinare că au avut un eveniment de circulație, fără să fie ei vinovați, din motive tehnice. Cei care făceau parte din sindicatul reprezentativ erau scăpați, alții care nu erau sindicaliști sau făceau parte din sindicate minoritare erau puși la zid și arătați și cu degetul ”vedeți, cine face ca el, ca el o să pățească”. De aia sindicatul reprezentativ are acum atâția membri. Ați văzut că în campania electorală sindicatul a făcut campanie pe față pentru doamna Firea, așa și-a câștigat domnul Petrariu statutul și postul de consilier, cu semnături luate de la angajații STB.

Reporter: De ce credeți că s-a făcut greva acum?

Șofer: S-au pornit niște controlale, probabil și la nivel de sindicat, dar vă spun cu certitudine că s-au pornit niște controale la nivel STB. Și, vedeți d-voastră, contractul colectiv de muncă este în vigoare conform legii, că e stare de alertă, dar pe această motivație a încercat sindicatul reprezentativ acum să facă un puci pe tema asta, spunând că trebuie să negocieze, însă motivația este alta. Vor să negocieze contractul colectiv de muncă, dar nu cu actuala conducere, ci cu angajator PSD, ca la Transporturi. Sindicatul reprezentativ nu vrea să negocieze cu PNL, ci cu PSD, de asta cere demisia directorului.

Reporter: Din autobaza d-voastră, cam câți șoferi au vrut să iasă în traseu și nu au putut?

Șofer: Așa, cât am apucat eu să întreb pe unul și pe altul, că nu poți să ai încredere și să întrebi pe toată lumea, în proporție de 10-15% ar fi vrut să iasă dacă nu se puneau presiuni sau nu erau repercusiuni și consecințe asupra lor.

Reporter: Vă simțiți reprezentat de domnul Petrariu?

Șofer: Eu sub nicio formă. Dar domnul Petrariu nu reprezintă oameni, sub nicio formă, reprezintă interesele de partid.

Principala nemulțumire, starea tehnică a autovehiculelor, infrastructura în autobaze și garaje

Reporter: Care sunt nemulțumirile șoferilor STB?

Șofer: Sunt multe. Starea tehnică a autovehiculelor, lipsa de implicare motivată de angajator că nu există finanțare suficientă pentru a repara sau remedia defectele la timp.

Eu chiar am făcut notificări și am spus ce probleme am cu mașina mea, fiindcă mă expun și eu, și călătorii. Eu am obligația de a asigura siguranța călătorului când ies pe poartă, asta e prima, apoi siguranța celorlalți participanți la trafic și apoi siguranța mea, ca și conducător.

Reporter: Sunteți mulțumiți de salariile primite?

Șofer: Aici diferă lucrurile fiindcă în 2020 au fost diminuați niște coeficienți de ierarhizare, adică să se facă diferența între salariatul necalificat, mecanic, șofer, contabil și altele. În 2020, acești indici au fost scăzuți, ceea ce a însemnat și că a scăzut nivelul de salarizare.

Apoi s-a făcut o creștere de 10% la salariul de bază, în tranșe diferite, însă personalul nu s-a simțit echilibrat față de ce primea înainte. Mai este o problemă – șoferul, pentru a ajunge la un salariu care să-i permită un trai decent, este nevoit să vină din libere la muncă, să vină sâmbete și duminici, sărbători legale, astfel încât să își rotunjească venitul.

Reporter: Eu m-am uitat pe salariile din luna decembrie și am văzut că se ajunge până la 7.000 de lei.

Șofer: Sunt obținute din salariul de încadrare, 4.160 lei, îi mai pui un spor de dificultate de 10%, înseamnă 4.600 lei, dacă lucrezi de luni până vineri și dacă mai lucrezi sâmbăta, duminica, mai câștigi.

Reporter: Nemulțumirea salarială este prima pe listă?

Șofer: Nu neapărat, însă prioritatea ca și nemulțumire ar fi starea tehnică a autovehiculelor, infrastructura în autobaze și garaje, care lasă de dorit, dacă pleci cu autobuzul din spatele garajului până în față există riscul să rămâi fără pernă de aer sau amortizor din cauza gropilor.

Despre furturile de motorină și de piese

Reporter: Cum e cu furtul de motorină și de piese?

Șofer: Aici domnul director general are dreptate, în felul lui, însă a generalizat și asta a isterizat mai mult oamenii. La noi a existat un proces penal pe numele unora, cei acuzați au fost apărați printr-un avocat de la sindicatul reprezentativ și au scăpat. Din ce știu eu, acum nu mai e, nu se mai poate sustrage motorină, că rezervoarele sunt monitorizate, consumul este monitorizat, alimentările la pompe sunt monitorizate video. Eu nu știu să se facă.

Dar la piese există posibilitatea, pentru că lucrează mecanicii cu piesele, șoferul nu știe dacă acele piese care s-au scos din magazie au fost montate pe mașină fiindcă nu participă la reparație. El intră în garaj cu mașina, spune că are următoarele defecțiuni, maistrul cu echipa de expertiză îi face expertiza, constată, merg la magazie dacă ei constată că acea piesă poate fi reparată, scot piesa, o repară pe cea de pe vehicul, o pun la loc, iar piesa nouă dispare. Asta, ca ipoteză, eu nu am văzut pe nimeni. Personalul de pază ar putea să vă spună dacă se sustrag, dar nici acela.

Reporter: De unde apare supraconsumul?

Șofer: Acum, dacă or exista scurgeri și sustrageri nu am cunoștință. Supraconsumul e fie pe serviciile de noapte, fiindcă nu sunt supravegheați de nimeni, și atunci ar putea să mai strecoare pe colo, pe colo. Dar combustibilul se consumă la capetele de linie, pe perioada asta de iarnă, că șoferii stau cu motorul pornit ca să se încălzească și să țină salonul cald, așa îi spunem noi, unde stau călătorii. Stau 15-20 de minute, cât e pauza de masă. Vă dați seama că este consum, dacă ai trei pauze de 10 minute deja consumul crește. Și vara există posibilitatea, de la aerul condiționat.

Reporter: De ce sunt autobuzele și troleibuzele așa murdare?

Șofer: Pentru că personalul nu este suficient la spălătorii și nu sunt investiți bani ca să se cumpere alte perii de spălare. Lucrăm cu perii vechi. Vă dați seama că, fiind din material sintetic, se uzează și nu mai curăță exteriorul. Pe partea interioară, nu este personal. Ca să cureți un vehicul la interior ai nevoie de cel puțin 3 persoane – unul care să măture, altul care să spele podeaua și unul care să spele băncile, pervazele. Dar nu avem atâția salariați. La interior mai strângem și noi când vedem la capăt de linie că sunt obiecte mari aruncate, dar nu putem să dăm la capăt de linie cu mopul.

Reporter: Cum e atmosfera acum?

Șofer: S-au prezentat liderii de sindicat de la sindicatul reprezentativ în fața oamenilor, împreună cu șefii de autobază, la braț, și au spus că dacă nu își dă demisia directorul general, ei nu sunt dispuși să înceteze greva.