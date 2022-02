Aisemnal la metrou

163334 – 03022022 – „Avand in vedere ca metroul este una dintre principalele solutii de transport pentru multi bucuresteni, in 2021, pe langa campania de monitorizare pe care o desfasuram in fiecare an, am decis sa masuram acoperirea cu semnal de voce mobila si in subteran. Astfel, am actualizat platforma aisemnal.ro cu rezultatele masuratorilor, care indica o acoperire cumulata a retelei de metrou din Bucuresti de 99% cu servicii de voce mobila”, a declarat Cristin Popa, director executiv al ANCOM.

In 2021, ANCOM a desfasurat doua campanii de monitorizare cu privire la acoperirea cu semnal de voce mobila: cea a retelei de metrou din Bucuresti si cea nationala care a privit localitatile in care au fost realizate imbunatatiri semnificative din punct de vedere al acoperirii cu servicii de voce.

Platforma www.aisemnal.ro a fost actualizata cu rezultatele celor doua campanii.

Harta de acoperire a semnalului de voce a retelei de metrou Bucuresti

Masurarile au fost efectuate direct in metrou, pe ambele sensuri ale fiecarei magistrale, fiind folosite echipamente portabile. Avand in vedere ca nu exista semnal GPS in subteran, valorile inregistrate au fost mediate la secunda si distribuite intre statii.

Rezultatele masuratorilor indica o acoperire de 99% a retelei de metrou din Bucuresti, luand in calcul acoperirea cumulata oferita de toti operatorii. In toate statiile exista un nivel foarte bun de semnal voce si date de la toti operatorii, iar in urma reprezentarii pe harta a celor aproximativ 9.600 de puncte, se poate deduce o acoperire masurata a tunelurilor aferente liniilor de metrou de 90% pentru RDS-RCS, 88% pentru Orange, 87% pentru Vodafone si 66% pentru Telekom Mobile.

Campania de verificare a acoperirii nationale

„Ca o continuare a campaniilor desfasurate in anii trecuti, in 2021 am realizat masuratori doar in acele localitati in care am fost notificati de catre operatori ca au fost aduse imbunatatiri semnificative din punct de vedere al acoperirii cu servicii de voce, prin instalarea de noi site-uri sau modernizarea celor existente. Aisemnal.ro a fost actualizat si cu aceste noi date punctuale. Pentru anul acesta, ne propunem sa largim aria masuratorilor efectuate si, pe langa realizarea masuratorilor la nivel national ce contin inclusiv detaliile de roaming involuntar, acoperirea cumulata si traseele metroului din Bucuresti, sa verificam nivelul de semnal pe infrastructura de cai ferate”, a declarat Cristin Popa.

Campania de monitorizare s-a desfasurat in perioada septembrie – decembrie 2021 doar in localitatile in care operatorii au adus imbunatatiri semnificative la serviciul de voce mobila. Astfel, au fost masurate 1.786 de localitati, cu peste 10 locuitori, masuratorile fiind realizate pe parcursul a 25.156 km de drumuri.

Din cele 3.562.308 de puncte aferente masuratorilor din anul 2020 si reprezentate pe harta aisemnal.ro au fost eliminate acele puncte asociate patratelor (50x50m) in care au fost realizate masuratori in anul 2021 si inlocuite cu masuratori noi, astfel harta din anul 2021 are un numar de 3.581.833 de puncte din care 383.828 de puncte corespunzatoare masuratorilor din anul 2021.

Harta nationala de acoperire cu servicii de voce mobila este platforma informatica cu ajutorul careia utilizatorii pot afla exact care este gradul de acoperire, dar si nivelul de semnal 2G, 3G si 4G pentru fiecare dintre operatorii mobili activi pe piata din Romania.

In urma masuratorilor anuale, utilizatorii pot vedea evolutia gradului de acoperire cu semnal de voce mobila in anii 2019, 2020 si 2021, avand totodata posibilitatea de a consulta acoperirea cumulata cu servicii de comunicatii mobile la nivel national.

Harta cuprinde si localitatile in care este posibil ca utilizatorii sa intre in roaming involuntar, fiind identificate si reprezentate 298.674 de puncte cu risc potential de intrare in roaming involuntar din localitatile aflate la o distanta de cel mult 15 km de granitele tarii