De Ziua Națională a Lecturii, în toate școlile din țară elevii și dascălii vor citi, la orele 11.00 și 14.00

163433 – 10022022 – Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației, a anunţat că de Ziua Naţională a Lecturii, marcată pe 15 februarie, în toate şcolile, programul se modifică astfel încât, indiferent de disciplina prevăzută în orar, de la ora 11:00 şi până la ora 14:00, vor fi organizate activităţi de lectură la care să participe toţi preşcolarii şi elevii.

„Începând din acest an, România are o Zi națională a lecturii! Într-o țară în care sub 10% dintre cetățeni cumpără o carte pe an, rolul școlii devine esențial în a cultiva o activitate aparent desuetă, lectura, ca preocupare menită să ne salveze dintr-un univers superficial, un univers în care dăm click fără a decide. Lectura construiește legături profunde și statornice în mințile tuturor, fie copii sau adulți.

Am decis, în calitate de ministru al Educației, ca marți, 15 februarie 2022, în toate școlile, programul să se modifice astfel încât, indiferent de disciplina prevăzută în orar, la ora 11:00 și la ora 14:00, învățătorul sau profesorul să organizeze, la clasa unde este prezent, activități de lectură la care să participe toți preșcolarii și elevii. În prealabil, personalul didactic va recomanda tuturor să aducă o carte preferată sau să împrumute de la biblioteca școlară o carte și, timp de 15 minute, să citească fie individual, fie în grupuri mici de lucru. Obiectivul activității este de a promova lectura ca obicei cotidian, fără a presupune discutarea fragmentelor citite sau realizarea unei analize pe text.

Unitățile de învățământ pot organiza activități de încurajare a lecturii pentru comunitatea socială din care fac parte, cu respectarea normelor sanitare anti-COVID-19.

Așadar:

a) invităm bibliotecile locale, județene și/sau metropolitane să deruleze activități de prezentare a propriilor servicii, de obținere a unui permis de bibliotecă, de colectare și donație de carte, inclusiv prin amenajarea de standuri în incinta unităților de învățământ; b) recomandăm asociațiilor, fundațiilor nonprofit, societăților de gestiune a drepturilor de autor, cu experiență în derularea de activități educaționale, să susțină cluburi de lectură, ateliere de scriere creativă și/sau ilustrare de carte, discuții și dezbateri pe teme literare sau alte programe similare; c) încurajăm școlile să ofere editurilor și librăriilor, la cerere și în măsura disponibilității, spații cu titlu gratuit pentru a prezenta, eventual a vinde, carte cu teme educative și/sau recreative, adecvate vârstei elevilor.

Totodată, unitățile de învățământ sunt invitate să popularizeze evenimentele asociate Zilei lecturii în presa locală și națională, dar și în mediul online.

Seria manifestărilor dedicate Zilei Naționale a Lecturii se va deschide oficial în Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”, marți, 15 februarie, ora 10:00, cu mesajele reprezentanților Administrației Prezidențiale, ale miniștrilor Educației și Culturii, ale Academiei Române, ale Primăriei Municipiului București, precum și ale altor instituții preocupate de promovarea lecturii.

În întreaga țară se vor organiza manifestări nu doar în școli, ci și la bibliotecile locale.

Motto-ul acestui an este Citim împreună!

Biblioteca Metropolitană București (BMB) prin Direcția Cultură, Învățământ, Turism a Primăriei Municipiului București, sărbătorește Ziua Națională a Lecturii printr-o serie de activități online si offline.

Astfel, la Palatul Parlamentului, scriitorul Petre Crăciun va susține un atelier de lectură pentru copii.

La filiala Ion Creangă va avea loc o „vânătoare” de cărți, o activitate interactivă, în care copiii pot descoperi cărți pe baza unor indicii ascunse în toată filiala.

De la ora 09:00, filiala Liviu Rebreanu a pregătit pentru elevii Școlii Gimnaziale nr. 190 lectura unor povești şi susţinerea unor activităţi distractive cu personaje cunoscute şi îndrăgite de copii.

Filiala Dimitrie Cantemir vă dă întâlnire cu actrița Adriana Moca de la orele 13:00.

Colegii de la filiala Dimitrie Bolintineanu vă vor dezvălui momente interesante din copilăria și viața scriitorilor români. În cadrul filialei Cezar Petrescu va avea loc atelierul intitulat „Promovarea și încurajarea lecturii”

Scriitorul Iuliu Ungureanu vă așteaptă de la orele 14:00 la un atelier de lectură în cadrul filialei Ioan Slavici.

Sărbătoarea este marcată și în filialele Petre Ispirescu, Marin Preda, Alexandru Macedonski, Otilia Cazimir, Lucian Blaga, Costache Negruzzi, B.P. Hasdeu, Emil Gârleanu, Nichita Stănescu și Nicolae Bălcescu tot prin ateliere de lectură. La filiala Nicolae Labiș, copiii sunt invitați ai clubului de lectură.

Elevii Colegiului Tehnic Gheorghe Airinei vor participa la o lectură organizată de către filiala Ienăchiță Văcărescu.