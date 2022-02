Eugen Tomac, din nou ales președinte al PMP, într-un congres anti-Diaconescu

Cale liberă spre fuziunea cu PNL?

163553 – 19022022 – În urma Congresului Extraordinar al Partidului Mișcarea Populară din 19 februarie 2022, europarlamentarul Eugen Tomac a devenit președinte al partidului. Moțiunea acestuia, „PMP – Un nou început pentru o Românie creștin- democrată”, a întrunit 92,3% din voturile exprimate. Eugen Tomac va fi secondat la conducerea partidului de doi președinți executivi, Petru Movilă și Adrian Mocanu, și de patru prim-vicepreședinți: Lucian-Ioan Titus Morar, George-Mihail Neamțu, Costin-Sebastian Moise și Emil-Marius Pașcan. Din echipa de conducere mai fac parte Ionuț Simionca (secretar general), Cătălina-Nicoleta Bozianu, Dorin–Valeriu Bădulescu și Răzvan-Nicolae Sebe (secretari generali adjuncți), precum și vicepreședinții, secretarii executivi și trezorierul, semnatari ai moțiunii conduse de Eugen Tomac.

Așadar, Eugen Tomac a fost ales preşedinte al PMP, în cadrul congresului de la Sinaia, convocat chiar de el.

Din cei 456 de delegaţi prezenţi, 421 au votat pentru Eugen Tomac, 18 voturi au fost împotrivă şi 17 persoane s-au abţinut.

„Vă mărturisesc că nu mă aşteptam să fiu pus din nou în această postură, dar vreau să mă adresez cu acest prilej tuturor membrilor PMP. În politică am învăţat un lucru esenţial pe care ni l-a spus cu multă îndemânare cel care a dat suflul acestui partid, că uneori eşti pus în situaţia de a face ceea ce trebuie, nu ceea ce îţi place. Nu ne aflăm în cel mai fericit moment al existenţei noastre politice, însă, vreau să nu uităm un lucru esenţial, într-o organizaţie politică întotdeauna au dreptate cei care prin mijloace democratice decid care este calea de urmat. Noi, cei care am pus bazele acestui partid, cei care am luptat în campanii grele, pentru ca partidul să îşi păstreze rolul şi rostul pe scena publică românească am luat decizii. Mă onorează din nou încrederea pe care mi-o acordaţi şi asta nu înseamnă că nu înţeleg perfect contextul şi responsabilitatea cu care mă încărcaţi într-un moment atât de dificil”, a afirmat Eugen Tomac.

Anterior, vicepreşedintele PMP pentru Culte și Minorităţi Naţionale Florian Bichir a spus, referitor la Cristian Diaconescu și relația politică a acestuia cu George Simion: „A fost un an dezastruos pentru PMP, nu am existat, în afară de negocierile cu Bulgaria. Realizări? Zero. Bun negociator, omul negociază cu el în oglindă, chiar am înnebunit de tot? Care e beneficiul partidului? Nu e personal cu dânsul, e într-adevăr o valoare, dar pe negocierile lui, nu ca lider politic. Ne-am antrenat aşa bine că am ajuns impotenţi politic, nu mai ştim cine suntem. Nu vorbim de Basarabia, de proiecte. Care a fost soluţia? George Simion? Ce să fac cu George Simion. Ne-am preluat programul cu Basarabia şi Bucovina, naţionalism, creştin-democraţie. Unde pot să mă duc cu Simion? Poate la Disneyland. Ăsta e proiect politic? Unde pot să mă duc cu ăla pe stradă”.

Cristian Diaconescu a încercat să blocheze în instanţă organizarea congresului, însă Tribunalul Bucureşti i-a respins acţiunea.

Există varianta ca Eugen Tomac, în perspectiva alegerilor din 2024 să bată palma cu PNL, așa cum s-a vehiculat în ultima vreme, în primul rând pentru a-și asigura în continuare un post de europarlamentar.

Eugen Tomac s-a născut la 27 iunie 1981, în comuna Babele (Oziornoe) din raionul Ismail, regiunea Odesa, aflată în sudul Basarabiei (azi Ucraina).

Şi-a început activitatea ca redactor la ”Magazin Istoric” (2004-2006), apoi a fost expert, responsabil c” relaţiile cu românii de pretutindeni în cadrul Administraţiei Prezidenţiale (2006-2007), asistent la Institutul “Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni (2007-2008), secretar de Stat la Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, Ministerul Afacerilor Externe (2009-2010), secretar de Stat la Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, Guvernul României (2010-2012), consilier de Stat, Cancelaria Preşedintelui, Administraţia Prezidenţială (2012).

A devenit membru al Partidului Democrat Liberal (PDL) în 2008, deţinând şi funcţia de prim-vicepreşedinte al PDL Diaspora (2008-2012). A demisionat din partid la 19 iulie 2013, pentru a se înscrie în Fundaţia Mişcarea Populară, devenită Partidul Mişcarea Populară (PMP).

Tomac a mai fost preşedinte al PMP (2013-2014, februarie – octombrie 2015), vicepreşedinte (2014-2015) şi preşedinte (2015-2020).

La 9 decembrie 2012, a devenit deputat al PDL, iar în decembrie deputat PMP. Din mai 2029 este europarlamentar. Foto: Facebook PMP