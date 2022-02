Mai mulți bani pentru dascăli și pentru cheltuielile materiale ale unităților de învățământ

163440 – 11022022 – Executivul a modificat HG nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per antepreşcolar/preșcolar/elev şi stabilirea finanțării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din TVA prin bugetele locale, pe baza costului standard per antepreşcolar/preșcolar/elev, pentru toţi preșcolarii şi elevii din învățământul general obligatoriu particular şi confesional acreditat, precum şi pentru cei din învățământul profesional şi liceal acreditat, particular şi confesional

Guvernul a stabilit majorarea costului standard per antepreşcolar/preșcolar/elev care va fi luat în considerare în cursul acestui pentru a asigura fondurile necesare plății majorate a salariilor în sistemul de învățământ și pentru o mai bună finanțare a cheltuielilor materiale.

Astfel, valoarea coeficientului 1 aferent anului 2022 pentru cheltuielile salariale crește cu 4,5% comparativ cu anul 2021, respectiv de la valoarea de 6.111 lei la valoarea de 6.386 lei.

Valoarea coeficientului 1 aferent anului 2022 pentru cheltuielile materiale se majorează cu 7,8% față de anul 2021, respectiv de la valoarea de 450 lei la valoarea de 485 lei. De asemenea, coeficienții de diferențiere pentru costurile-standard per antepreşcolar/preșcolar/elev pentru cheltuielile materiale, în mediul rural, au crescut cu 5% în anul 2022 față de anul 2021.

Aceste valori stau la baza alocării sumelor necesare inspectoratelor școlare în vederea finanțării cheltuielilor salariale ale unităților de învățământ de stat și a calculării bugetelor autorităților publice locale în vederea alocării sumelor pentru finanțarea cheltuielilor materiale aferente unităților de învățământ preuniversitar de stat, precum și a bugetelor unităților de învățământ particular și confesional acreditate, pentru finanțarea cheltuielilor salariale și materiale.