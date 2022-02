Românul crede că este mai sigur într-o multinațională roboțel pe bandă decât într-o firmă românească.

163395 – 08022022 – eportajeisback: „Rar cei de la ZF au dreptate. De data asta merită citit articolul. Am auzit asta de foarte multe ori în ultimii ani de la diferiți angajați de intelelegerile noncombat pe piața muncii.

Problema nu este doar la automotive ci este peste tot IT, energie, telecom etc. Peste tot unde este oligopol și statul român a permis oligopol. De Orange vs Vodafone știu sigur.

De vina este și românul care crede ca este mai sigur într-o multinațională roboțel pe bandă decât într-o firmă românească. Eu am ajuns sa dau salarii și cu 40-50% mai mari ca o multinațională pe aceeași poziție. De ce? Pentru ca romanul crede la multinațională fug câinii cu covrigii in coada și crede ca toți antreprenorii romani sunt niște burtoși analfabeți care ii înjura.

Suntem rezultatul propriilor decizii dragii mei. În vara 2021 am recrutat mai multe persoane pentru un job tehnic dar pentru care oricum trebuia training intens de minim 3 luni, România neavând oameni calificati de recrutat din piață. Cam asa se procedează, ca angajator faci tu calificarea omului ca școlile nu ii învață nimic .

Printre ei și un tânăr foarte inteligent care terminase facultatea de doar 2 ani dar era briliant. Am avut doua interviuri cu el. Totul ok doar ca, atunci când i-am făcut oferta (cu 50% peste ce ii oferea orice multinaționala) a încercat sa negocieze la 100%. Deci cerea cu tupeu salariu dublu fata de cât ii dădea multinaționala deși nu știa nimic ci doar avea potential. Motivul? Ca sunt firma românească, ca la multinationala are oportunități mai multe de creștere, ca poate învața mai multe etc. Am zâmbit amar, am încercat sa ii explic fără a trage de el. Nu am avut cui. S-a angajat la multinaționala.

Zilele trecute m-a sunat sa ma întrebe dacă nu îl angajez. Ce sa ii spun? Deja pe jobul lui am pregătit un alt tânăr, poate nu briliant dar suficient de inteligent, cu trainiguri scumpe, cu salariu cu 50% peste cât câștiga el la multinationala. Dar mai important este faptul ca diversitatea proiectelor, accesul la informație overview, managementul fără toate regulile stupide și cultura organizațională îl ajuta sa se dezvolte accelerat și sa devina un specialist de top.

Eu nu zic ca multinaționalele sunt nașpa și firmele românești sunt minunate. Nici vorba. Știu și firme românești cu management mizerabil asa cum știu și multinaționale cu management mizerabil.

Vreau doar sa fiți conștienți ca atunci când va angajați într-o multinaționala de foarte multe ori dati dezvoltarea profesionala pe o siguranță iluzorie și pe un salariu mai mic. Este foarte greu sa promovezi într-o multinaționala. Management rigid, reguli peste reguli, salarii mai mici doar pentru ca trebuie sa fii fericit ca lucrezi pentru gigantul X etc. Dacă totuși targetul vostru este o multinationala atunci alegeți măcar una la început de drum în România. Doar asa învățați și creșteți. În rest aveți șanse uriase sa îmbătrâniți pe aceeași poziție și sa va treziți peste ani ca nu știți sa faceți nimic altceva”.

