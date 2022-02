Tarifele de roaming si de apeluri internationale intre Republica Moldova si Romania vor scadea

163449 – 11022022 – La, 11 februarie 2022, in cadrul sedintei comune a Guvernului Romaniei si al Republicii Moldova, a fost semnat Acordul privind reducerea tarifelor de furnizare a serviciilor de roaming international si a celor de apeluri internationale intre cele doua state. Acordul a fost incheiat pe o perioada initiala de 5 ani. Agentia Nationala pentru Reglementare in Comunicatii Electronice si Tehnologia Informatiei a Republicii Moldova (ANRCETI) si Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) au acordat asistenta tehnica la negocierea si redactarea acestui acord in beneficiul utilizatorilor de comunicatii electronice din cele doua state.

„Semnarea acestui acord este o incununare a eforturilor continue ale autoritatilor ambelor state din ultimii ani. Ne bucuram ca ne-am atins acest deziderat si ca utilizatorii de servicii de comunicatii electronice din cele doua state vor putea comunica la tarife cat mai apropiate de cele nationale”, a declarat Vlad Stefan Stoica, presedintele ANCOM, cu ocazia semnarii Acordului.

„Utilizatorii din ambele state au mare nevoie sa poata comunica intre ei, peste frontiera, fara grija facturilor mari. Implementarea acestui acord ne va permite sa luam masurile necesare pentru ca cetatenii sa simta efectele directe ale acestuia”, a declarat Andrei Muntean, director adjunct al ANRCETI.

Acordul urmareste sa creeze cadrul de colaborare intre partea romana si partea moldoveana in scopul reducerii sustenabile a tarifelor de furnizare, pe piata cu amanuntul, a serviciilor de roaming international: voce, SMS si date, respectiv a celor de apeluri internationale intre cele doua state.

Astfel, in sfera de reglementare a Acordului intra traficul de comunicatii mobile realizat de utilizatorii operatorilor din Republica Moldova, aflati in roaming in retelele operatorilor din Romania, precum si cel realizat de utilizatorii operatorilor din Romania, aflati in roaming in retelele operatorilor din Republica Moldova.

Totodata, Acordul contine si prevederi cu privire la apelurile internationale catre Republica Moldova efectuate de la numerotatie telefonica romaneasca, respectiv apelurile internationale catre Romania, efectuate de la numerotatie telefonica moldoveana.

Acordul intra in vigoare imediat dupa schimbul de note privind finalizarea procedurilor nationale necesare, iar ANRCETI si ANCOM vor sprijini punerea in aplicare a prevederilor acestuia.

Fiecare parte se va asigura, in conformitate cu legislatia nationala, ca operatorii de retele din propria jurisdictie negociaza cu buna-credinta cu orice solicitant conditiile tehnice si comerciale de furnizare a urmatoarelor servicii:

de interconectare in vederea terminarii in propria retea a apelurilor si SMS-urilor provenite de la numere din statul celeilalte parti, precum si, daca este cazul,

de tranzit international de apeluri si SMS-uri provenite de la numere din statul celeilalte parti catre retele din propriul stat.

Partile vor incuraja reducerea sustenabila a tarifelor de furnizare, pe piata cu amanuntul, a serviciilor de roaming international, respectiv a celor de apeluri internationale intre cele doua state in termen de cel mult 3 luni de la data intrarii in vigoare a Acordului.