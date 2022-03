40 de locuri de cazare pentru refugiații din Ucraina la Balotești-Ilfov

163702 – 01032022 – Ceea ce se întâmplă în Ucraina este tragic. Într-un război cu o cauză nefundamentată, cei care suferă cel mai mult sunt civilii.

În ultimele zile, am fost martorii unor situații pe care cu greu ni le puteam imaginam. Am văzut durere, prea multă durere, dar și bunătate, solidaritate, empatie. Societatea civilă din România s-a mobilizat exemplar. Același lucru l-au făcut și oamenii din comunitatea din Balotești. Și-au pus casele la dispoziția oamenilor care au nevoie de cazare, au cheltuit din banii proprii și au cumpărat lucruri pe care le-au împărțit refugiaților din Ucraina.

”Ne-am mobilizat și noi și am amenajat un spațiu pentru cazarea celor care au nevoie. Deocamdată sunt 40 de locuri, dar putem mări capacitatea. În interiorul bazei sportive din comuna noastră, am adus paturi și le vom oferi condiții decente refugiaților. Clădirea are utilități – apă și căldură, dușuri, toalete și conexiune la internet. Am anunțat deja Prefectura Ilfov, care este în legătură cu autoritățile centrale și suntem pe lista localităților care oferă adăpost celor care fug din calea războiului. Vom asigura transport și hrană”, declară primarul comunei Balotești, Ștefan Cristian Pretorian.