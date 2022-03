Noi modificări în procesul de realizare a inventarului național al rețelelor publice de comunicații și în reglementarea activitatii radioamatorilor

163905 – 15032022 – In cadrul sedintei online a Consiliului Consultativ au fost aprobate proiectul de decizie cu privire la actualizarea procesului de realizare a inventarului national al retelelor publice de comunicatii si proiectul de decizie privind o serie de modificari in reglementarea activitatii radioamatorilor.

Modificari adoptate in procesul de realizare a inventarului national al retelelor publice de comunicatii

Pentru a creste acuratetea informatiilor continute in inventarul national al retelelor publice de comunicatii electronice si al elementelor de infrastructura asociate acestora, au fost actualizate informatiile ce trebuie transmise ANCOM de catre furnizorii de retele si, punctual, s-a operat reorganizarea acestora pe categorii, modificarea, ori dupa caz, introducerea de noi definitii.

Una din modificarile adoptate in cadrul sedintei Consiliului Consultativ vizeaza utilizarea unui nou set de criterii de selectie a furnizorilor de retele publice de comunicatii electronice care vor transmite informatii complexe, in format XML sau, dupa caz, CSV.

O alta modificare priveste extinderea raportarii la nivel national pentru toate categoriile de furnizori de retele publice de comunicatii electronice care vor avea obligatia de a raporta informatii georeferentiate, renuntandu-se la diferentierea actuala intre municipiul Bucuresti si restul teritoriului national. Aceasta modificare, de solicitare de informatii georeferentiate la nivel national va duce la cresterea acuratetei datelor referitoare la acoperirea teritoriului Romaniei cu retele de comunicatii electronice si elemente de infrastructura.

Informatiile solicitate vor fi transmise ANCOM anual de catre furnizorii de retele publice de comunicatii electronice, pana la data de 15 octombrie a fiecarui an.

Decizia va fi transmisa spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei si va intra in vigoare la data publicarii, moment de la care Decizia 1108/2017 se va abroga.

Modificari adoptate in reglementarea activitatii radioamatorilor

Persoanele interesate sa se certifice sau sa se autorizeze ca radioamatori vor avea posibilitatea de a depune si de a primi in format electronic documentele necesare in procesul de certificare si autorizare in serviciul de amator si amator prin satelit pentru eliberarea certificatelor de radioamator, autorizatiilor de radioamator si a autorizatiilor de statie repetoare sau de radiobaliza. Aceste modificari au fost aduse in contextul evolutiei tehnologice si a nevoii de digitalizare a procedurilor de lucru.

O alta modificare vizeaza simplificarea modalitatii de examinare in vederea obtinerii certificatului de radioamator, in sensul asigurarii posibilitatii de a se implementa examinarea online a candidatilor, eliminandu-se precizarile cu privire la obligativitatea de a sustine probele scrise si practice.

In ceea ce priveste utilizarea statiilor radio pentru situatii de urgenta, au fost introduse doua recomandari pentru titularii autorizatiilor de radioamator pentru statii repetoare. Astfel, este recomandat ca statia repetoare sa aiba cel putin un canal de urgenta care sa poata prelua comunicatiile de urgenta si, totodata, care sa asigure inregistrarea legaturilor radio desfasurate pe canalele de urgenta in regim automat, cu pastrarea copiilor de trafic timp de 1 an de zile.

Decizia aprobata in cadrul sedintei Consiliului Consultativ va fi transmisa spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei si va intra in vigoare la data publicarii.