ANCOM: In 2022, viteza medie de upload pentru internetul fix a crescut cu peste 50% comparativ cu 2021

168023 – 22022023 –Conform statisticilor elaborate de ANCOM pe baza testelor efectuate in cadrul platformei Netograf, in 2022 utilizatorii din Romania au experimentat o viteza medie de download de 533 Mbps pentru internetul fix prin cablu, in crestere cu aproximativ 17% comparativ cu anul anterior, si o viteza medie de upload de 455 Mbps, in crestere cu 52% fata de anul 2021, la nivelul primilor 5 furnizori de internet fix in functie de numarul de conexiuni. Cresteri similare au fost inregistrate si in ceea ce priveste internetul mobil la nivel national, utilizatorii experimentand o viteza medie de download de 38 Mbps, cu 26% mai mare decat in anul anterior si o viteza medie de upload de 15 Mbps, cu 46% mai mare fata de anul 2021.

Din analiza statisticilor aferente anului 2022 pentru internetul fix, se remarca o tendinta de echilibrare intre vitezele de upload si download pe cablu si wifi pentru furnizorii mari de pe piata din Romania, fapt care sugereaza o adaptare a serviciilor de comunicatii electronice pe baza nevoilor extinse ale utilizatorilor. De asemenea, aceasta tendinta semnalizeaza debutul unei digitalizari de masa, in sensul pregatirii serviciilor suport de acces la internet pentru a sprijini o utilizare intensiva a serviciilor de continut peste internet pentru tot mai multe activitati ce necesita si o viteza uplink semnificativa, cum ar fi, spre exemplu, telemunca sau telescoala.

In ce priveste vitezele medii de transfer al datelor pentru serviciul mobil de acces la internet, se remarca o crestere de bun augur chiar si in lipsa unor implementari nationale semnificative ale tehnologiilor mobile 5G. Totodata, tinand cont si de experienta altor state si regiuni privind implementarea 5G, foarte probabil, efectele licentelor de utilizare a spectrului mobil acordate la finalul anului 2022 asupra vitezelor medii de transfer al datelor se vor vedea incepand de anul acesta.

Viteza medie – download si upload internet fix

Testele efectuate de utilizatori in cadrul platformei Netograf arata ca in anul 2022 viteza medie de download pentru internetul fix prin cablu a crescut cu aproximativ 17% fata de anul 2021, ajungand la 533 Mbps, in timp ce viteza medie de upload a inregistrat o crestere de 52%, ajungand la 455 Mbps, la nivelul primilor 5 furnizori de internet fix in functie de numarul de conexiuni.

In ceea ce priveste vitezele inregistrate pentru serviciul de acces la internet fix prin conexiuni wifi, utilizatorii au experimentat in 2022 o viteza medie de download la nivel national de 135 Mbps, in crestere cu 20% fata de anul 2021, si o viteza medie de upload de 111 Mbps, cu 25% mai mare decat cea inregistrata anul anterior.

Viteza medie – download si upload internet mobil

In privinta serviciului de acces la internet mobil, rezultatele testelor efectuate de utilizatori in cadrul platformei Netograf in anul 2022 indica o viteza medie de download la nivel national de 38 Mbps, in crestere cu 26% fata de anul 2021, respectiv o viteza medie de upload de 15 Mbps, cu 46% mai mare decat cea inregistrata pe parcursul anului 2021.