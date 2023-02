Forma finală a planului de acțiuni al ANCOM pentru anul 2023 a fost adoptată

168035 – 23022023 – Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a adoptat planul de actiuni pentru anul 2023, supus consultarii publice in decembrie 2022. Principalele proiecte privesc revizuirea pietelor de terminare a apelurilor la puncte fixe si mobile, a pietei serviciilor de acces local la puncte fixe, dar si actualizarea cadrului de reglementare tehnica si economica a serviciilor de comunicatii electronice, in conformitate cu Legea nr. 198/2022, care asigura transpunerea Codului European al Comunicatiilor Electronice. Forma finala a planului de actiuni pentru anul 2023 este disponibila aici.

Reglementari privind serviciile de comunicatii electronice

Revizuirea pietei de terminare a apelurilor la puncte fixe si mobile, a pietei serviciilor de acces local la puncte fixe, actualizarea deciziei privind colectarea datelor statistice si a regimului de autorizare generala privind furnizarea retelelor si serviciilor de comunicatii electronice sunt printre proiectele care vizeaza acest sector, in anul 2023.

Pentru continuarea implementarii prevederilor Legii Infrastructurii, Autoritatea va stabili anul acesta tarifele orientative de acces la unele infrastructuri fizice rutiere.

Pentru cresterea gradului de informare atat a furnizorilor, cat si a utilizatorilor finali, ANCOM va publica o lista a zonelor fara servicii functionale de internet in banda larga, prin intermediul unei conexiuni la punct fix si un studiu privind determinarea ariei teritoriale de acoperire a retelelor publice fixe de comunicatii electronice, capabile sa furnizeze servicii de comunicatii electronice in banda larga.

In contextul Acordului din 11 februarie 2022 privind reducerea tarifelor de furnizare a serviciilor de roaming international si a celor de apeluri internationale intre Romania si Republica Moldova, ANCOM va elabora un raport comun impreuna cu autoritatea omoloaga din tara vecina privind evolutiile inregistrate in 2022.

Administrarea si gestionarea spectrului de frecvente si a resurselor de numerotatie

Autoritatea va revizui prevederile Deciziei nr.353/2015 privind procedura de acordare a drepturilor de utilizare a frecventelor radio pentru a detalia la nivelul legislatiei secundare prevederile cadrului legislativ national.

De asemenea, anul acesta, ANCOM va elabora o decizie privind aprobarea variantei actualizate a Tabelului National de Atribuire a Benzilor de Frecvente (TNABF) si va actualiza interfetele radio RO-IR din Decizia nr. 311/2016 privind frecventele radio ori benzile de frecvente radio exceptate de la regimul de licentiere.

Securitatea si calitatea retelelor si serviciilor de comunicatii electronice

Avand in vedere modificarile aparute la nivelul legislatiei primare, a evolutiei tehnologice si a contextului national si european, ANCOM va revizui si actualiza cadrul legal secundar in domeniul securitatii retelelor si serviciilor de comunicatii electronice. Prin aceasta actiune, vor fi actualizate prevederile deciziei privind stabilirea masurilor minime de securitate ce trebuie luate de catre furnizorii de retele publice de comunicatii electronice sau de servicii de comunicatii electronice destinate publicului si raportarea incidentelor cu impact semnificativ asupra furnizarii retelelor si serviciilor de comunicatii electronice.

Reglementari privind serviciile postale

Autoritatea va monitoriza aplicarea Regulamentului nr. 2018/644 privind livrarea coletelor transfrontaliere prin colectarea si verificarea datelor statistice si a informatiilor transmise de catre furnizorii de servicii postale. Aceste date sunt transmise apoi catre Comisia Europeana si puse la dispozitia celor interesati prin aplicatia care le permite sa afle costurile trimiterii unui colet in si din orice stat din Uniunea Europeana.

Alte proiecte ce vizeaza piata serviciilor postale se refera la revizuirea regimului de autorizare generala privind furnizarea serviciilor postale, realizarea unui studiu privind implementarea serviciilor de tip self-service pentru livrarea trimiterilor postale, a unui raport privind calitatea serviciilor de coletarie si impactul comertului electronic asupra pietei serviciilor postale in cursul anului 2022, dar si a raportului privind indicatorii statistici ai sectorului.

Planificare strategica

In cursul anului 2023, ANCOM va elabora strategia de reglementare in comunicatii electronice 2026 si strategia de reglementare in domeniul serviciilor postale 2025. Planificarea strategica a activitatilor de reglementare in comunicatii electronice a devenit posibila odata cu stabilizarea reformei legislative si configurarea dinamicii competitive, inclusiv in urma licitatiilor de frecvente radio organizate in 2021 si 2022.