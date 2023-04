168529 – 11042023 – Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a anunțat luni într-o declarație de presă, organizarea unui mare miting pro-european la Chișinău în data de 21 mai.

”Vă anunț că am lansat inițiativa de a convoca la Chișinău o adunare a cetățenilor în care să spunem lumii că noi suntem europeni și că aceasta e calea aleasă de noi. Să dăm răspuns celor care întreabă ce vor moldovenii. Un răspuns răspicat și clar. Să se audă vocea noastră, a celor mulți, vocea poporului nostru”, a declarat Maia Sandu.

Mitingul va fi, practic, o replică la mitingurile anti-occidentale organizate constant în ultimele luni de partidul pro-rus condus de oligarhul fugar Ilan Șor.

”Vă îndemn să ne manifestăm ca popor decizia clară de a fi parte a familiei europene. Să arătăm că unicul stăpân al acestui pământ e poporul Republicii Moldova. Să arătăm că deciziile se iau în Republica Moldova. A venit timpul să arătăm că suntem un popor hotărât, stăpân în casa lui. A venit timpul ca cei care sunt cu ochii pe noi să vadă că în clipele hotărâtoare suntem uniți și curajoși”, a spus Maia Sandu.

Ea a adăugat că în perioada următoare va discuta cu partidele pro-europene și cu societatea civilă despre organizarea mitingului.

”Vin cu un îndemn către toți – oameni care lucrează pământul, profesori, studenți, organizații neguvernamentale, antreprenori, medici, oameni de cultură, angajați în sectorul privat, funcționari publici – împreună să sprijinim visul nostru comun. Să demonstrăm că noi vrem pace. Vrem ca Uniunea Europeană să fie la noi acasă. Așa cum ne-am adunat când am cerut independența și am obținut-o. Așa cum ne-am adunat și ne-am apărat democrația și am rezistat în cele mai grele timpuri. Așa să ne adunăm și acum”, a spus președinta Moldovei.

”Suntem la o mare răscruce. Ce facem acum va influența viețile noastre, ale copiilor noștri și ale copiilor copiilor noștri. Generațiile viitoare vor privi cum ne-am comportat în aceste vremuri și vor întreba – ce am făcut noi pentru a ne apăra țara. Ce am făcut pentru a fi parte din lumea civilizată care rezolvă problemele fără război? Ce am făcut pentru generațiile viitoare pentru a le păzi de năpastă? Cum ne-am adunat și am decis că soarta copiilor noștri va fi un viitor în pace, bună înțelegere și bunăstare?”, și-a încheiat Maia Sandu apelul pentru participare la Adunarea națională Moldova Europeană.