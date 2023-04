Primăria Municipiului București revine cu o nouă emisiune de obligațiuni în valoare de 555 milioane lei la Bursa de Valori București

168701 – 29042023 – Obligațiunile emise de Municipiul București prin Primăria Municipiului București (PMB) intră astăzi la tranzacționare pe Piața Reglementată a Bursei de Valori București (BVB), sub simbolul bursier PMB30. Aceasta este a 7-a emisiune pe care Primăria Capitalei o emite, începând cu anul 2015.

În luna aprilie a anului 2023, Municipiul București a finalizat cu succes plasamentul privat al emisiunii de obligațiuni municipale în valoare nominală totală de 555 milioane lei, menit a refinanța datoria publică provenită din creditul contractat în 2020, de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, în scopul refinanțării emisiunii de obligațiuni a Municipiului București din anul 2015. În cadrul plasamentului privat, Municipiul București a emis un număr de 55.500 de obligațiuni nominative, negarantate, neconvertibile, denominate în RON, având o maturitate de 7 ani, cu o valoare nominală unitară de 10.000 RON și cu o rată anuală a dobânzii fixă de 8.90%, către investitori instituționali români. Obligațiunile vor ajunge la scadență în data de 25 aprilie 2030.

Primarul General, Nicușor Dan: „Emiterea obligațiunilor municipale ale Primăriei Capitalei a fost un succes, la fel ca anul trecut. În februarie, când am avut onoarea să primesc în numele instituției premiul “Bond of the year” adresam o invitație investitorilor pentru luna aprilie, la o nouă emisiune de obligațiuni. Nu am avut nici o clipă emoții că nu vom strânge suma de 555 de milioane de care avem nevoie să refinanțăm împrumutul de la BERD. Spun asta pentru că știu că situația financiară a PMB este acum una stabilă, iar investitorii și-au recăpătat încrederea în noi. Emisiunea de acum a captat interesul investitorilor fiind suprasubscrisă, iar asta nu poate decât să mă bucure. Mulțumesc pentru încredere băncilor, fondurilor de pensii, societăților de asigurare care au subscris și intermediarului emisiunii, asocierea formată din BCR, BRD și Raiffeisen”.

Radu Hanga, Președinte Bursa de Valori București: „Primăria Municipiului București revine la bursă cu o nouă emisiune de obligațiuni municipale, demonstrând, astfel, că piața de capital locală este un instrument accesibil pentru îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare ale instituțiilor publice locale. De la prima emisiune emisă de Municipiul București în anul 2015, primăria folosește cu consecvență platforma Bursei de Valori București pentru a se finanța și a continua implementarea proiectelor municipale derulate. Ne bucurăm că Primăria Municipiului București a ales și de data aceasta să folosească mecanismele solide ale pieței de capital și sperăm ca această decizie să reprezinte un model pentru instituțiile publice aflate în căutarea soluțiilor de finanțare”.

Adrian Tănase, Director General Bursa de Valori București: „Bursa de Valori București rămâne un pilon de încredere atât pentru companii, cât și pentru instituțiile publice, oferindu-le soluții viabile pentru a satisface cerințele în schimbare ale economiei și pentru a-și continua proiectele durabile, chiar și într-o perioadă în care contextul geopolitic este mai puțin favorabil. Municipiul București este un emitent recurent la bursă și ne bucurăm că a devenit deja tradiție ca Primăria Municipiului București să folosească piața de capital pentru a atrage finanțarea necesară implementării proiectelor sale extinse. Prin investiția în obligațiunile municipale, investitorii au făcut astfel primul pas în susținerea activităților și programelor destinate dezvoltării capitalei țării noastre. Acesta este un semn care ne arată că piața de capital își îndeplinește cu succes rolul în economia românească și că reprezintă un instrument activ de eficientizare a planurilor de creștere ale emitenților. Ne dorim să vedem cât mai multe autorități locale care folosesc piața de capital pentru finanțarea investițiilor menite să contribuie la progresul comunităților pe care le reprezintă”.

Consorțiul de intermediere pentru emisiunea obligațiunilor și realizarea plasamentului privat a fost format din BRD- Groupe Société Générale S.A., în calitate de intermediar inițiator, Raiffeisen Bank S.A. și Banca Comercială Română S.A., în calitate de intermediari.