150.000 de noi conexiuni de internet fix in rural

168895 – 18052023 – In anul 2022, decalajul dintre urban si rural in internetul fix a scazut cu 3 puncte procentuale, ajungand la 14%, pe seama noilor conexiuni instalate in mediul rural. Astfel, rata de penetrare la 100 gospodarii a ajuns la 77% la nivel national, respectiv 69% in mediul rural si 83% in mediul urban. Infografic aici.

Raportul ANCOM privind piata telecom la finalul anului 2022 este disponibil aici, principalele evolutii fiind:

Internet fix

Cu o crestere de 4%, numarul de conexiuni in anul 2022 a ajuns la 6,4 milioane, 90% permitand viteze care depasesc 100 Mbps

27% dintre conexiuni (1,7 milioane conexiuni, in crestere cu +27%) permit viteze de cel putin 1 Gbps

Ritmul de crestere a numarului de conexiuni din mediul rural (+7%) il depaseste pe cel din urban (+3%)

Traficul mediu lunar a ajuns la 69 GB per locuitor (+22%), adica 2,4 GB/zi

La nivel national, rata de penetrare la 100 de gospodarii a ajuns la 77% (83% in mediul urban si 69% in mediul rural)

Dupa numarul de conexiuni, primii 3 furnizori sunt: RCS&RDS (67%), grupul Orange (20%) si Vodafone (12%)

Internet mobil

Numarul total de conexiuni active a inregistrat o usoara crestere, ajungand la 21,4 milioane, 77% dintre acestea permitand 4G si/sau 5G (16,5 milioane)

Numarul conexiunilor 5G a crescut de 3 ori fata de sfarsitul anului 2021, ajungand la un total de 723.000 de conexiuni

19,85 milioane de conexiuni sunt folosite atat pentru telefonie, cat si pentru internet mobil, iar 1,52 milioane sunt utilizate doar pentru acces la internet mobil (data only)

Traficul mediu lunar a fost de 8 GB per locuitor (+24%), adica aproape 270 MB/zi

 Dupa numarul de conexiuni active, primii 3 furnizori sunt: grupul Orange (40%), Vodafone (24%) si RCS&RDS (24%)

Telefonie mobila

23,2 milioane de cartele SIM active de telefonie mobila, din care 64% sunt pe baza de abonament si 36% pe baza de cartele preplatite

Numarul cartelelor SIM cu abonament a inregistrat o crestere de 6%, in timp ce numarul de cartele SIM preplatite „active” a scazut cu 6%

Traficul total de voce a inregistrat o scadere de 7%, pana la 64 miliarde de minute, in timp ce traficul mediu de telefonie mobila efectuat de un locuitor a fost de 4 ore si 39 minute/luna, respectiv de 19 SMS-uri/luna

In functie de numarul de cartele SIM active, grupul Orange avea o cota de piata de 37%, Vodafone 30%, iar RCS&RDS 21%

Televiziune

Numarul abonatilor la servicii TV a stagnat la 7,85 milioane

Se mentine preferinta utilizatorilor de a migra catre serviciile de retransmisie prin cablu (+6%, pana la 6,6 milioane abonati) in defavoarea serviciilor prin satelit/DTH (-21%, pana la un total de 1,2 milioane)

In functie de numarul total de abonati la sfarsitul anului 2022, RCS&RDS avea o cota de piata de 69%, grupul Orange 16%, Vodafone 11%

Venituri din sectorul telecom

Veniturile din sectorul telecom au inregistrat o usoara scadere in anul 2022 (-1%), totalizand 16,9 miliarde de lei

Internetul fix si mobil a generat 35% din totalul veniturilor, telefonia mobila 32%, retransmisia programelor TV 15%, telefonia fixa 9%, iar celelalte tipuri de retele/servicii 9%

In functie de veniturile obtinute din furnizarea de retele si servicii de comunicatii electronice, primii 3 furnizori erau: grupul Orange (40%), Vodafone (24%) si RCS&RDS (24%)

Raportul de date statistice

Raportul de date statistice privind piata de comunicatii electronice din Romania pentru semestrul II 2022 este realizat de ANCOM pe baza datelor statistice raportate de furnizorii care au obligatia de a transmite catre ANCOM valorile indicatorilor corespunzatori categoriilor de servicii conform Deciziei nr. 333/2013 si este disponibil aici. Evolutiile prezentate mai sus sunt anuale.