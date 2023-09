Nu e carismatic, dar e integru

167035 – 25092023 – Fostul premier al României, Theodor Stolojan, a afirmat în cadrul emisiunii ”În fața ta” de la Digi24 că, deși nu e carismatic, președintele PNL Nicolae Ciucă este ”un om care are o integritate clară, are un caracter clar, are nişte realizări foarte clare”. La rândul său un premier prea puțin carismatic, considerat mai degrabă auster, Stolojan susţine că partidul va avea propriul candidat și că, PNL nu are în acest moment altă variantă. Întrebat dacă, în opinia sa, Nicolae Ciucă este potrivit pentru funcția supremă în stat, Theodor Stolojan a spus că „deocamdată nu avem altul” și că, după ce a văzut sondajele, ”lupta va fi grea”.

Pe de altă parte, fostul premier crede că PNL nu ar trebui să renunțe la asocierea cu actualul primar al Capitalei, Nicușor Dan, pe care l-a sprijinit în competiția anterioară. Stolojan a vorbit despre ”exagerări” în cazul celor care îl critică pe actualul primar general al Capitalei, argumentând că „cei care trăiesc în Bucureşti văd deja că lucrurile se schimbă. E foarte greu să înlocuieşti toate ţevile de termoficare din Bucureşti, dar se lucrează. Deocamdată reţin că există voci chiar exprimate în organismele de conducere care îl critică foarte mult pe Nicuşor, primarul general, şi eu cred că sunt nişte exagerări. Din punctul meu de vedere, PNL-ul nu ar trebui să renunţe la asociere”, a declarat Theodor Stolojan la Digi24.