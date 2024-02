DSA: Deciziile pentru soluționarea plângerilor privind serviciile digitale, în consultare publică

168268 – 14022024 – ANCOM lanseaza astazi in consultare publica proiectul de decizie cu privire la stabilirea procedurii de solutionare a plangerilor privind serviciile digitale si proiectul de decizie pentru stabilirea procedurii de certificare a organismelor de solutionare extrajudiciara a litigiilor initiate impotriva furnizorilor de platforme online. Aceste acte normative stabilesc aspecte procedurale menite sa contribuie la aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) 2022/2065 al Parlamentului European si al Consiliului din 19 octombrie 2022 privind o piata unica pentru serviciile digitale si de modificare a Directivei 2000/31/CE (Regulamentul DSA). Regulamentul DSA este un act legislativ obligatoriu pentru statele membre si se va aplica in toate statele membre UE incepand cu data de 17 februarie 2024.

Proiectul de decizie cu privire la stabilirea procedurii de solutionare a plangerilor privind serviciile digitale

Conform proiectului de decizie, ANCOM, in calitate de coordonator al serviciilor digitale in Romania, primeste, analizeaza, transmite raspunsuri si, dupa caz, redirectioneaza catre coordonatorii serviciilor digitale din alte state plangerile admisibile primite, intemeiate pe dispozitiile art. 53 din Regulamentul DSA. Conform acestui articol, destinatarii serviciului, precum si orice organism, organizatie sau asociatie mandatata sa exercite in numele lor drepturile conferite de regulament au dreptul de a depune o plangere impotriva furnizorilor de servicii intermediare, invocand o incalcare a Regulamentului, la coordonatorul serviciilor digitale din statul membru in care este situat sau stabilit destinatarul serviciului.

Desi principala responsabilitate in tratarea si solutionarea initiala a plangerilor revine furnizorilor de servicii intermediare, care sunt obligati sa instituie o serie de masuri organizatorice pentru a asigura respectarea Regulamentului, coordonatorii de servicii digitale trebuie sa ia masuri atunci cand le sunt semnalate incalcari sistemice ale acestuia.

Pe baza analizei plangerilor primite, referitoare la potentialele incalcari sistemice ale Regulamentului, ANCOM, in calitate de coordonator al serviciilor digitale, poate dispune declansarea unei investigatii daca furnizorul de servicii intermediare reclamat isi are locul principal de stabilire sau resedinta in Romania sau daca reprezentantul legal al acestuia este stabilit in Romania. Termenul propus pentru solutionarea acestor plangeri este de 90 de zile, cu posibilitatea prelungirii acestuia cu 90 de zile in cazul unor situatii complexe.

In cazul in care furnizorul de servicii intermediare reclamat isi are locul principal de stabilire/resedinta in alt stat din Uniunea Europeana sau daca reprezentantul legal al acestuia nu este stabilit in Romania, ANCOM va transmite plangerea catre coordonatorul serviciilor digitale din tara de stabilire, conform competentelor acestuia stabilite prin Regulament, cu informarea petitionarului despre redirectionarea plangerii. Totodata, ANCOM va intermedia comunicarea dintre coordonatorul serviciilor digitale din tara de stabilire a furnizorului de servicii intermediare, atat in ceea ce priveste stadiul plangerii si solicitarea unor informatii suplimentare, cat si transmiterea rezolutiei finale catre petitionar.

In cazul plangerilor ce nu sunt intemeiate pe dispozitiile art. 53 din Regulamentul DSA, dar care se refera la continutul ilegal existent in mediul online, inregistrarea se realizeaza separat in scopuri statistice, solutionarea acestora fiind de competenta autoritatilor relevante ce detin atributii cu privire la supravegherea unui anumit sector sau domeniu de activitate. In aceste situatii, petentii vor fi informati, in termen de 30 de zile, cu privire la motivele pentru care nu sunt considerate a fi plangeri intemeiate pe art. 53 si, in masura in care este posibil, vor primi recomandari cu privire la modalitatea de solutionare, inclusiv indrumarea de a se adresa furnizorului de servicii intermediare, informatii privind obligatiile acestuia, conform Regulamentului DSA, precum si privind autoritatea relevanta competenta, daca este identificata.

ANCOM nu se pronunta cu privire la calificarea unui continut din mediul online ca fiind ilegal (cu exceptia situatiilor in care este ea insasi autoritate relevanta pe un anumit domeniu), solutionarea plangerilor cu acest obiect fiind de competenta autoritatilor sau institutiilor publice ce detin atributii cu privire la supravegherea unui anumit sector sau domeniu de activitate in conformitate cu normele ce reglementeaza activitatea acestora. Cu caracter de exemplu, ANCOM are rolul de autoritate de supraveghere si control, in domeniile reglementate prin Hotararea Guvernului nr. 740/2016 privind punerea la dispozitie pe piata a echipamentelor radio si Hotararea Guvernului nr. 487/2016 privind compatibilitatea electromagnetica.

Proiectul de decizie privind procedura de certificare a organismelor de solutionare extrajudiciara a litigiilor initiate impotriva furnizorilor de platforme online

Persoanele juridice pot solicita ANCOM certificarea in calitate de organism de solutionare extrajudiciara a litigiilor initiate impotriva furnizorilor de platforme online.

In vederea obtinerii certificarii de organism de solutionare extrajudiciara a litigiilor, entitatile interesate pot depune o cerere prin completarea unui formular-tip impreuna cu toate documentele si dovezile prin care demonstreaza ca indeplinesc conditiile prevazute de art. 21 alin. (3) din Regulamentul DSA.

Formularul-tip va fi pus la dispozitie de ANCOM, la sediile sale si pe site-ul propriu si cuprinde, printre altele, informatii privind datele de identificare si de contact, domeniul de expertiza in care va activa ca organism, limba sau limbile oficiale din UE in care poate asigura solutionarea alternativa a litigiilor si competentele specifice, resursele umane si tehnice disponibile pentru solutionarea extrajudiciara a litigiului, modul si sursele de finantare ale activitatilor solicitantului, componenta structurii de conducere, precum si perioada pentru care se solicita certificarea.

Dupa inregistrarea cererii din partea solicitantului, presedintele ANCOM va desemna o comisie care va fi responsabila cu verificarea dosarului inregistrat si analizarea pe fond a acestuia. In urma finalizarii analizei, Comisia va propune presedintelui ANCOM fie certificarea organismului de solutionare extrajudiciara a litigiilor, in cazul in care solicitantul a demonstrat ca indeplineste toate conditiile prevazute la art. 21 alin. (3) din Regulamentul DSA, fie respingerea solicitarii de certificare, atunci cand solicitantul nu a demonstrat ca indeplineste toate conditiile prevazute la articolul mentionat.

Organismele certificate au obligatia de a informa ANCOM, in termen de 5 zile lucratoare, in cazul in care intervin modificari ale informatiilor in baza carora au obtinut certificarea. Totodata, organismele certificate de solutionare extrajudiciara a litigiilor au obligatia de a transmite ANCOM, o data pe an, un raport cu privire la functionarea lor, specificand, cel putin, numarul de litigii pe care le-au primit, informatiile cu privire la rezultatele litigiilor respective, durata medie de solutionare a acestora, precum si eventualele deficiente sau dificultati intampinate.

Incetarea calitatii de organism de solutionare extrajudiciara a litigiilor opereaza fie ca urmare a expirarii perioadei pentru care a fost acordata certificarea, atunci cand organismul in cauza nu a formulat o cerere pentru reinnoire, fie, inainte de termen, ca urmare a solicitarii formulate in acest sens de catre organismul in cauza ori ca urmare a revocarii certificarii in situatia in care ANCOM constata, in urma unei investigatii, ca organismul de solutionare extrajudiciara a litigiilor nu mai indeplineste conditiile prevazute la art. 21 alin. (3) din Regulamentul DSA.

Implementarea DSA in Romania

Pentru implementarea prevederilor Regulamentului DSA, Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii si ANCOM au initiat impreuna un proiect de lege care stabileste masurile legislative nationale necesare pentru aplicarea dispozitiilor normei europene, act normativ asumat de Guvern si care se afla in prezent pe circuitul legislativ pentru adoptare in cadrul Parlamentului.

Proiectul desemneaza ANCOM in calitate de coordonator al serviciilor digitale si stabileste, printre altele, in sarcina autoritatilor relevante (institutii, autoritati publice ce detin atributii cu privire la supravegherea unui anumit sector sau domeniu de activitate sau autoritati judiciare) posibilitatea de a emite ordine prin care furnizorul de servicii intermediare are obligatia de a actiona impotriva continutului ilegal din mediul online sau de a furniza anumite informatii.

Regulamentul DSA prevede si obligatii in sarcina furnizorilor de servicii intermediare, atat in ceea ce priveste informarea, cat si pentru inlaturarea continutului ilicit. Pe scurt, tot ce este ilegal in mediul offline este ilegal si in mediul online si va fi sanctionat de catre entitatile responsabile, iar toata aceasta activitate va fi coordonata de ANCOM.

In aplicarea normei nationale, ANCOM, in calitate de coordonator al serviciilor digitale, urmeaza sa adopte si masurile procedurale in sprijinul aplicarii normei primare. Avand in vedere aceasta obligatie a institutiei, precum si intaietatea legislatiei europene in fata normelor nationale, ANCOM face un prim pas in aplicarea Regulamentului DSA, lansand in consultare publica aceste doua proiecte de decizie.

Procesul de consultare publica

Proiectul de decizie privind stabilirea procedurii de solutionare a plangerilor privind serviciile digitale si proiectul de decizie privind procedura de certificare a organismelor de solutionare extrajudiciara a litigiilor initiate impotriva furnizorilor de platforme online pot fi consultate aici, persoanele interesate fiind invitate sa formuleze si sa transmita observatii si propuneri pana la data de 15.03.2024, pe adresa sediului central al ANCOM (Str. Delea Noua nr.2, sector 3, Bucuresti), prin intermediul Registraturii online sau prin intermediul directiilor regionale ale Autoritatii. Observatiile pot fi transmise si prin fax la numarul +40 372 845 402 sau prin e-mail pe adresa consultare@ancom.ro.