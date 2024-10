 Final festiv la „Străzi deschise, București – Promenadă urbană „

173423 – 10102024 – Cel mai amplu proiect outdoor al Capitalei, „Străzi deschise, București – Promenadă urbană” #4 se încheie spectaculos, în acest weekend, cu a VIII-a ediție Spotlight – Festivalul Internațional al Luminii, eveniment organizat de Primăria Capitalei, prin ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București. În perioada 11-13 octombrie, spectacole de video mapping, instalații multimedia de mari dimensiuni și experiențe interactive pe Calea Victoriei și la ARCUB – Hanul Gabroveni vor transforma spațiul urban într-o adevărată scenă în aer liber, între orele 19:00 și 23:00.

Traseul Spotlight #8 începe la ARCUB – Hanul Gabroveni cu proiecția suprarealistă Delir Controlat – Tudor Banuș a creativilor Cultech – The Art Behind Technology, ce marchează deschiderea expoziției retrospective a artistului. Instalația multisenzorială Angel Radios a lui Mihai Popescu, amplasată la Cercul Militar Național, va fi urmată de video mappingul Mozaic Urban pe fațada Teatrului Odeon, un tablou dinamic realizat de MotionLab ce reflectă ritmul alert al orașului.

Magia luminii la Spotlight #8 cuprinde apoi Palatul Telefoanelor cu proiecția și instalația interactivă Energy – Power up your Future, realizată de Les Ateliers Nomad, unde participanții vor deveni co-creatorii unui moment artistic inedit: zidurile clădirii vor fi cuprinse de vegetație prin energia produsă de pedalarea unor biciclete futuriste. Totodată, Kaustik propune un moment de reflecție asupra încălzirii globale prin instalația Sunny Side Up, la Hotelul Novotel, ouă supradimensionate al căror gălbenuș devine o cupolă care imită puterea nemărginită a soarelui.

În fața Magazinului Muzica, instalația Discoball semnată de 360 Revolution transformă clădirile de pe Calea Victoriei într-un caleidoscop de reflexii, iar trecătorii sunt invitați la o veritabilă petrecere pe ritmurile antrenante ale muzicii mixate live de DJ-ii Radio Europa FM și Virgin Radio România.

În Piața Revoluției, artistul Émilien Guesnard transformă Ansamblul monumental Iuliu Maniu într-un spațiu al reconectării cu instalația asklipion, iar Memorialul Renașterii devine o rugăciune înălțată spre cer prin instalația Silent Prayer a celor de la 360 Revolution.

Spectacolul new media continuă cu un dialog între trecut și prezent pe fațada Bibliotecii Centrale Universitare, unde video mappingul Era Fusion: Artistic Dialogues of Old and New creat de Vali Chincișan și Adistu explorează tensiunea și frumusețea întâlnirii dintre vechi și nou, transformând arhitectura clasică într-un flux continuu de metamorfoze digitale.

La Muzeul Național de Artă al României, instalația audiovizuală Echo a artistului Julien Menzel reinterpretează spațiul într-un mod poetic, în timp ce, în Piața George Enescu, același artist își dezvăluie creația Phénix, o instalație ce „renaște” sub ochii privitorilor, simbolizând puterea de regenerare și speranța.

Traseul celei de-a VIII-a ediții Spotlight – Festivalul Internațional al Luminii culminează la Hotelul InterContinental Athénée Palace Bucharest, unde Mindscape Studio introduce publicul în ritmul orașului cu video mappingul Urban Pulse: The Flow of the City, impulsuri energetice care învăluie clădirea, reflectând fluxul continuu al vieții urbane.

În perioada 11-13 octombrie vor fi instituite restricții rutiere pe Calea Victoriei, după cum urmează:

l vineri, 11 octombrie, începând cu ora 18:00, pe segmentul de drum cuprins între Bulevardul Dacia și Bulevardul Regina Elisabeta și se va permite traversarea pe Strada Ion Câmpineanu. Traficul rutier pe Calea Victoriei se va relua în timpul nopții, începând de la ora 23:00 până la ora 09:00.

l sâmbătă, 12 octombrie, în intervalul 9:00-23:00, pe segmentul de drum cuprins între Bulevardul Dacia și Podul Națiunile Unite. Începând cu ora 18:00, traficul va fi restricționat și pe segmentul cuprins între Strada Știrbei Vodă – Strada Episcopiei – Strada C.A. Rosetti – Strada Demetru I. Dobrescu. Se va permite traversarea pe Strada Ion Câmpineanu. Traficul rutier pe Calea Victoriei se va relua în timpul nopții, începând de la ora 23:00 până la ora 7:30.

l duminică, 13 octombrie, Calea Victoriei va fi închisă pe segmentul de drum cuprins între Bulevardul Dacia și Podul Națiunilor Unite de la ora 7:30. De la ora 18:00 se închide segmentul de drum cuprins între Strada Știrbei Vodă – Strada Episcopiei – Strada C.A. Rosetti – Strada Demetru I. Dobrescu. Traficul rutier se va relua începând cu ora 23.00. Se va permite traversarea pe Strada Ion Câmpineanu.

„Străzi deschise, București – Promenadă urbană” s-a desfășurat, în acest an, pe parcursul a 27 de weekenduri, având un rol esențial în revitalizarea spațiului public prin intervenții artistice care au atras locuitorii și turiștii deopotrivă atât pe Calea Victoriei, cât și pe anumite străzi din sectoarele Capitalei.