Sondaj de opinie INSCOP Research : Alegeri prezidențiale. Estimarea de prezență. Intenția de vot pentru turul I și turul al II-lea

173774 – 14112024 – Conform Barometrului LIBERTATEA-INSCOP, realizat de INSCOP Research la comanda cotidianului „Libertatea” în perioada 7-12 noiembrie 2024, în clasamentul intenției de vot pentru turul I al alegerilor prezidențiale conduce Marcel Ciolacu, urmat de George Simion.

Metoda de cercetare: interviu prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului fiind de 1100 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2.95%, la un grad de încredere de 95%.

Estimare participare alegeri prezidențiale

Pe o scară de la 1 la 10, în care 1 înseamnă că „sigur nu” voi merge la vot și 10 „sigur da” 72.8% dintre respondenți au ales nota 10, indicând că sigur vor merge la vot. Procentul de 72.8% care declară că se vor prezenta în mod sigur la vot, corelat cu cei care au o opțiune concretă, adică aleg un candidat din listă în turul I al alegerilor prezidențiale, determină o estimare de prezență în turul I al alegerilor prezidențiale de 56.4%.

Intenția de vot la alegerile prezidențiale – Turul I

Întrebare: Pe 24 noiembrie se va organiza primul tur al alegerilor prezidențiale. Dvs. cu cine veți vota în primul tur al alegerilor prezidențiale dintre următorii?

Raportat la cei care și-au exprimat preferința pentru un candidat din listă, indiferent dacă declară că vin sau nu vin sigur vot (74,6% din total eșantion) 25,3% dintre alegători ar vota pentru Marcel Ciolacu (PSD), 19,1% pentru George Simion (AUR), 14,3% pentru Elena Lasconi (USR), 13,3% pentru Mircea Geoană (independent), 9,1% pentru Nicolae Ciucă (PNL). Pentru Călin Georgescu (independent) ar opta 5,4% dintre alegători, pentru Cristian Diaconescu (independent) 4,6%, pentru Kelemen Hunor (UDMR) – 4,1%, pentru Cristian Terheș (PNCR) – 2,1%, pentru Ludovic Orban (PMP și FD) – 1%. Ana Birchall (independent) ar obține 0,8%, Alexandra Păcuraru (ADN) – 0,6%. 0,3% dintre respondenți indică alt candidat.

Raportat la cei care și-au exprimat preferința pentru un candidat din listă și declară că vin sigur la vot (56,4% din total eșantion) 24,8% dintre alegători ar vota pentru Marcel Ciolacu (PSD), 21,3% pentru George Simion (AUR), 14,3% pentru Elena Lasconi (USR), 12,2% pentru Mircea Geoană (independent), 8,8% pentru Nicolae Ciucă (PNL). Pentru Călin Georgescu (independent) ar opta 5,5% dintre alegători, pentru Cristian Diaconescu (independent) ar opta 4,5%, pentru Kelemen Hunor (UDMR) – 4,3%. Pentru Cristian Terheș (PNCR) ar vota 2 % dintre alegători, pentru Ludovic Orban (PMP și FD) ar vota 0,7%. Ana Birchall (independent) ar obține 0,7%, iar Alexandra Păcuraru (ADN) 0,7%. 0,2% dintre respondenți indică alt candidat.

Raportat la totalul eșantionului, 14% dintre respondenți declară că sunt nehotărâți cu cine vor vota. Dintre respondenții care declară că merg sigur la vot, 9.7% sunt nehotărâți cu cine vor vota.

Intenția de vot la alegerile prezidențiale – Scenarii turul al II-lea

Întrebare: Dacă în turul al II-lea al alegerilor prezidențiale din 2024 ar ajunge următorii, dvs. pe care dintre ei l-ați vota?

Marcel Ciolacu vs. George Simion

Dacă în turul al II-lea al alegerilor prezidențiale ar ajunge Marcel Ciolacu și George Simion, 55.5% dintre români l-ar vota pe actualul premier, iar 44.5% pe liderul AUR.

Marcel Ciolacu vs. Elena Lasconi

Dacă în turul al II-lea al alegerilor prezidențiale ar ajunge Marcel Ciolacu și Elena Lasconi, 52.2% dintre români l-ar vota pe actualul premier, iar 47.8% pe lidera USR.

Marcel Ciolacu vs. Mircea Geoană

Dacă în turul aI II-lea al alegerilor prezidențiale ar ajunge Marcel Ciolacu și Mircea Geoană, 51.9% dintre respondenți spun că l-ar vota pe fostul Secretar General Adjunct al NATO, iar 48.1% pe actualul premier.

Marcel Ciolacu vs. Nicolae Ciucă

Într-o confruntare ipotetică în turul al II-lea al alegerilor prezidențiale între Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă, 62.2% dintre români l-ar vota pe liderul PSD, iar 37.8% pe liderul PNL.

Elena Lasconi vs. George Simion

Dacă în turul al II-lea al alegerilor prezidențiale ar ajunge George Simion și Elena Lasconi, 50.2% dintre respondenți ar vota-o pe lidera USR, iar 49.8% pe candidatul AUR.

Mircea Geoană vs. George Simion

Dacă în turul aI II-lea al alegerilor prezidențiale ar ajunge Mircea Geoană și George Simion, 53.1% dintre români l-ar vota pe fostul Secretar General Adjunct al NATO, iar 46.9% pe liderul AUR.

Nicolae Ciucă vs. George Simion

Într-o confruntare ipotetică în turul al II-lea al alegerilor prezidențiale între George Simion și Nicolae Ciucă, 50.8% dintre români l-ar vota pe liderul PNL și 49.2% pe liderul AUR.

Mircea Geoană vs. Elena Lasconi

Într-o confruntare ipotetică în turul al II-lea al alegerilor prezidențiale între Mircea Geoană și Elena Lasconi, 54% dintre români l-ar vota pe fostul Secretar General Adjunct al NATO, iar 46% pe lidera USR.

„Sondajul INSCOP realizat la comanda Libertatea arată faptul că Marcel Ciolacu și George Simion continuă să se afle pe primele două locuri. Prezența estimată raportată la populația rezidentă în România este de 56%. Elementele de noutate sunt: ponderea nehotărâților (14% raportat la total eșantion și aproape 10% raportat la respondenții care declară că vor merge sigur la vot) ceea ce crește nivelul de incertitudine cu privire la rezultatul final al alegerilor prezidențiale și ascensiunea oarecum neașteptată a candidatului Călin Georgescu care depășește 5%, posibil pe fondul unei prezențe active în spațiul online, dar fără apariții consistente în mass-media tradiționale. Pe simulările de tur 2, candidații care performează cel mai bine sunt Marcel Ciolacu și Mircea Geoană, dar scorurile sunt foarte strînse.

Datele confirmă faptul că votanții la alegerile prezidențiale sunt împărțiți în 3 mari bazine electorale, plus bazinul alegătorilor maghiari.

1. Un bazin social-democrat de aproximativ 30% care are un candidat dominant în persoana d-lui Ciolacu, concurat marginal de Mircea Geoană. Așadar, un bazin minimal fragmentat.

2. Un bazin populist-radical tot de aproximativ 30% care are un singur candidat dominant în persoana d-lui Simion, după invalidarea candidaturii Dianei Șoșoacă, concurat marginal de domnii Călin Georgescu și Cristian Terheș. Așadar, un bazin minimal fragmentat.

3. Un bazin anti-PSD, de centru-dreapta de aproximativ 35% fără candidat dominant, pe care concurează 4 candidați cu scoruri relevante (Elena Lasconi, Mircea Geoană, Nicolae Ciucă și Cristian Diaconescu, plus încă vreo 3 candidați cu scoruri mai mici. Acesta este un bazin fragmentat maximal, ceea ce duce la o neutralizare a candidaților care aleargă pe acest culoar,” declară Remus Ștefureac, director INSCOP.

https://www.inscop.ro/wp-content/uploads/2024/11/14.11.24-Sondaj-INSCOP-la-comanda-LIBERTATEA.-Partea-I.-Alegeri-Prezidentiale.pdf