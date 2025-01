Românii, mai atașați de UE, NATO și SUA comparativ cu 2022

Metodologia cercetării • Sondajul a fost realizat de INSCOP Reasearch la comanda Funky Citizens • Datele au fost culese în perioada 16 -23 decembrie 2024 • Metoda de cercetare: anchetă sociologică prin intermediul chestionarului • Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului multistadial stratificat fiind de 1.000 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. • Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 3.1 %, la un grad de încredere de 95%. • Datele comparative pentru iunie, septembrie 2021, respectiv ianuarie 2022 au fost extrase din studiul ”Neîncrederea publică: Vest vs. Est, ascensiunea curentului naționalist în era dezinformării și fenomenului știrilor false” realizat de INSCOP Research la comanda think-tank-ului STRATEGIC Thinking Group în cadrul unui proiect de cercetare sprijinit de The German Marshal Fund of the United States – și finanțat de Black Sea Trust for Regional Cooperation prin True Story Project.