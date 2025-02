Cătălin Predoiu – Osama Yousef Abdullah Alqaradawy

174451 – 06022025 – Ministrul Afacerilor Interne Cătălin Predoiu a avut o întrevedere de lucru cu ambasadorul Statului Qatar în România, E.S. Osama Yousef Abdullah Alqaradawy, desfășurată la sediul M.A.I.

Agenda întâlnirii a fost concentrată pe consolidarea cooperării bilaterale în domenii de interes comun, cu accent pe securitate cibernetică, digitalizarea serviciilor de poliție, precum și programe de consolidare a capacităților instituționale.

Ministrul Predoiu a exprimat interesul pentru experiența Statului Qatar în digitalizarea serviciilor de poliție și a serviciilor civile oferite de Ministerul de Interne al Statului Qatar și dezvoltarea potențialului de colaborare în aceste domenii între cele două ministere.

În contextul provocărilor contemporane în domeniul ordinii și securității publice, ministrul român a subliniat necesitatea extinderii utilizării noilor tehnologii și echipamente în activitatea M.A.I., cum ar fi folosirea dronelor în sprijinul Poliției de Frontieră și a Jandarmeriei, a dronelor și roboților în domeniul apărării civile și intervenției în situațiile de urgență, pentru o mai eficientă protejare a frontierei naționale și a securității cetățenilor, a drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor. Ministrul român a menționat inclusiv interesul M.A.I. de a pregăti și iniția folosirea inteligenței artificiale în cadrul domeniului serviciilor civile prestate de M.A.I. către cetățeni, aflate deja într-un stadiu avansat de digitalizare în cadrul HUB-ului digital al M.A.I. Ministrul român a exprimat interesul M.A.I. pentru a explora experiența avansată a stadiului Qatar în aceste domenii și de a dezvolta un schimb structurat de experiență și bune practici, experiența Qatarului în digitalizarea serviciilor publice oferite de ministerul de interne, folosirea tehnologiilor în activitatea polițienească, inclusiv a inteligenței artificiale sau gestionarea evenimentelor care implică siguranța unui număr mare de cetățeni care participă la evenimente publice, cum a fost cazul Campionatului Mondial de Fotbal din 2022, fiind argumente serioase în acest sens.

E.S. Osama Yousef Abdullah Alqaradawy a arătat că Statul Qatar are o strategie clară privind digitalizarea administrației și eficientizarea procesului decizional. A manifestat deschidere pentru dezvoltarea de soluții comune moderne pentru gestionarea serviciilor publice și siguranța cetățenilor, prin schimburi de experiență și bune practici.

Un alt subiect important al discuțiilor a fost consolidarea cooperării în domeniul situațiilor de urgență. Ministrul Cătălin Predoiu a reiterat invitația adresată autorităților din Qatar de a participa la exercițiul de răspuns la scară largă (ConvEx-3), organizat de România sub egida Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, în iunie 2025.

La finalul întâlnirii, cei doi oficiali au reafirmat angajamentul pentru dezvoltarea relațiilor bilaterale, subliniind importanța organizării unor întâlniri periodice între experți și decidenți pentru a dezvolta proiecte în domenii de interes comun.

,,Am făcut progrese semnificative în 2024 în digitalizarea serviciilor publice prestate de M.A.I. pentru cetățeni, în creșterea nivelului de siguranță publică și în protejarea frontierei, dar și în capacitatea de intervenție în situații de urgență civilă. HUB – ul de servicii civile digitale oferite de M.A.I. este un bun exemplu. Este momentul să pregătim trecerea la un etaj superior de digitalizare a serviciilor civile ale M.A.I., să pregătim o adevărată revoluție în digitalizarea serviciilor civile, prin folosirea noilor tehnologii cum ar fi inteligența artificială. Am constituit în acest sens un grup de lucru în cadrul M.A.I. Este valabil și în serviciile de poliție și în protejarea frontierei. Poliția Română asigură un nivel superior, printre cele mai ridicate din Europa, de siguranță publică pentru cetățeni. E deajuns să citim știrile zilnice și prin comparație realizăm că experiențe neplăcute în state foarte dezvoltate, inclusiv occidentale, nu perturbă viața românilor, iar acest ,,produs”, siguranța publică, este obținut cu munca zilnică a cadrelor M.A.I., a Poliției Române și a Jandarmeriei, în principal. De asemenea, Poliția de Frontieră a obținut o reducere a migrației cu aproximativ 80% față de anul precedent. România nu se confruntă practic cu problema migrației, care este una critică în alte state europene. Iar în privința intervenției în situații de urgență civilă, este cunoscut și recunoscut în lume că avem unul din cele mai bune sisteme din Europa, pentru că am înțeles să integrăm organizarea și intervenția pompierilor cu a SMURD și IGAV, cu suport de la Jandarmeria și Poliția Română, după caz. Însă acest nivel de dezvoltare și rezultate au nevoie de mentenanță și modernizare. În contextul unui deficit uman accentuat, singura soluție pentru dezvoltare și modernizare este folosirea noilor tehnologii, drone și roboți, în primă fază, în activitatea de protejare a drepturilor și libertăților cetățenilor pașnici în fața celor violenți, în păstrarea unei străzi pașnice și sigure în România, în protejarea frontierei de stat, în intervenția în situații de urgență civilă și apărare civilă. În acest context, este logic să studiem experiența unor state care au făcut progrese formidabile în aceste direcții în ultimii ani, iar Statul Qatar este unul dintre ele. În cadrul discuției cu Ambasadorul Statului Qatar la București, pe care l-am invitat la o întrevedere de lucru, m-am interesat asupra acestor progrese și am sondat disponibilitatea unui dialog aplicat pe schimbul de experiență și bune practici, care să prefațeze, eventual, o cooperare mai aprofundată, pe bază de avantaj reciproc. Am fost bucuros să constat că întâlnirea a confirmat această deschidere și am stabilit continuarea dialogului în perioada imediat următoare. M.A.I. va contura o agendă tehnică de interes pe care urmează să o discutăm în perioada imediat următoare„, a declarat ministrul român al Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu.

Qatarul este lider regional în digitalizare și securitate, implementând platforma Hukoomi, portalul oficial de guvernare electronică, care facilitează accesul la servicii administrative pentru cetățeni și rezidenți. Această platformă include funcționalități avansate precum reînnoirea documentelor oficiale, plăți online pentru taxe și amenzi, precum și servicii pentru afaceri.

Qatar a anunțat planuri de digitalizare a 90% din serviciile sale pentru cetățeni până în anul 2030. Acest obiectiv ambițios este o parte cheie a celei de-a treia Strategii Naționale de Dezvoltare (NDS3), recent lansată, care conturează o viziune comprehensivă a guvernării digitale a țării. O componentă semnificativă a acestei strategii este înființarea unui „Centru de Excelență” specializat pentru date și tehnologii emergente, inclusiv inteligența artificială (AI). Acest centru va gestiona mai multe inițiative importante, inclusiv dezvoltarea unui cadru național cuprinzător de guvernanță și management al datelor. Strategia subliniază importanța interoperabilității sistemelor prin niveluri îmbunătățite de schimb de date.

De asemenea, Qatar a demonstrat capacități avansate în supraveghere și securitate prin instalarea a aproximativ 22.000 de camere echipate cu tehnologie de recunoaștere facială și inteligență artificială în timpul Cupei Mondiale FIFA 2022. Aceste sisteme au permis gestionarea eficientă a mulțimilor și identificarea rapidă a amenințărilor.

În domeniul securității cibernetice și al protecției infrastructurilor critice, Qatar a investit masiv în sisteme radar anti-dronă, menite să detecteze și să neutralizeze vehicule aeriene fără pilot care ar putea reprezenta o amenințare la adresa securității naționale.

Procuratura Publică din Statul Qatar a început implementarea unui sistem de conversie a cuvintelor în text folosind tehnici de inteligență artificială (AI). Această inițiativă a fost anunțată ca parte a eforturilor Procuraturii de a crește eficiența operațiunilor și de a îmbunătăți continuu serviciile pe care le oferă. Aceste tehnici vor fi folosite în ședințele de anchetă precum și în redactarea proceselor-verbale și a memorandumurilor necesare încheierii procedurilor legale. Informațiile obținute în cadrul investigațiilor, deciziile și alte date sunt convertite în texte scrise rapid și precis, limitând în același timp munca manuală. Acest lucru va contribui la accelerarea procesului judiciar și la îmbunătățirea acurateței și calității informațiilor.