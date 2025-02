Marcel Ciolacu s-a întâlnit la Bruxelles cu Ursula von der Leyen. În martie se renegociază PNRR.

174603 – 22022025 – Premierul Marcel Ciolacu s-a întâlnit, vineri, la sediul Comisiei Europene din Bruxelles, cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

”Am avut o întâlnire cu doamna președintă a Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, împreună cu domnul ministru al Finanțelor, Tanczos Barna, cu domnul ministru al Fondurilor Europene, Marcel Boloş. Prioritatea a fost discuția în ceea ce privește cererea de plată numărul 3 și apoi renegocierea PNRR-ului. Am vorbit și de Ţinta 119, care prevede să se închidă anumite capacități pe cărbune la sfârșitul anului. Au fost mai multe negocieri, ținând cont că avem un deficit asumat anul acesta de 7%, să încercăm ca proiectele care au cofinanțare foarte mare din partea bugetului național să le trecem pe coeziune și investițiile care au cofinanțări mai mici să fie prioritare anul acesta. Este un demers început din acest moment. Urmează, după cum bine știți, împreună cu domnul ministru al Finanțelor, cu domnul ministru Boloș, să avem întâlniri cu fiecare ministru în parte care are în desfășurare PNRR. Am discutat spre anumite reforme esențiale și din recomandările esențiale de țară să facem o analiză a lor, astfel încât să o avem lucrurile foarte clare când se va întâmpla renegocierea PNRR- ului.

Am discutat, cum era normal, și de reforma fiscală și îmi mențin opinia şi sunt ferm convins că așa se va și întâmpla: nu se mărește nici TVA–ul și nu se atinge nimeni nici de cota unică.”