Radu Jude câștigă Ursul de Argint pentru cel mai bun scenariu

174607 – 24022025 – Radu Jude a câştigat, sâmbătă, la Festivalul Internațional de Film de la Berlin, Ursul de Argint pentru cel mai bun scenariu, pentru pelicula „Kontinental ’25”, un film este bazat pe un articol de presă despre o femeie executor judecătoresc care se simte vinovată pentru că a evacuat un bărbat fără adăpost dintr-un subsol pe care-l ocupase. La scurt timp după ce a aflat că urmează să fie evacuat, bărbatul se sinucide, declanşând criza morală a protagonistei,

Pelicula regizată de Radu Jude s-a aflat şi în competiţia pentru Ursul de Aur. „Kontinental ’25” a fost unul dintre cele 19 filme care au concurat pentru premiul cel mare al festivalului din acest an, alte filme participante fiind „Blue Moon” al regizorului american Richard Linklater și „What Does that Nature Say to You” al cineastului sud-coreean Hong Sangsoo.

Radu Jude a dedicat premiul primit pentru „Kontinental ’25”, filmat în doar zece zile, cu un smartphone, moştenirii regizorului spaniol Luis Bunuel (1900-1983) – asociat cu mişcarea suprarealistă -, de la a cărui naştere s-au împlinit sâmbătă 125 de ani.

„Sunt un scenarist slab, aşa că primirea acestui premiu este foarte amuzantă”, a glumit regizorul pe scena Berlinalei. De asemenea, cineastul român a mulţumit echipei sale şi a declarat că „acest premiu demonstrează că există mult talent în România şi, deşi acum trăim vremuri cumplite, sper că vor exista mai mulţi bani pentru cultură, pentru că este mult talent”.

Marele premiu, câştigat de „Dreams (Sex Love)”

În competiția principală la Berlinala 2025 au participat 19 filme.

Trofeul a fost câştigat de filmul norvegian „Dreams (Sex Love)” (Drømmer), regizat de Dag Johan Haugerud şi produs de Yngve Sæther şi Hege Hauff Hvattum.

Ursul de Argint Marele Premiu al Juriului a fost înmânat regizorului brazilian Gabriel Mascaro pentru producţia „The Blue Trail” („O último azul”).

Actriţa britanică Tilda Swinton a fost recompensată cu un Urs de Aur onorific, premiu acordat pentru întreaga carieră.