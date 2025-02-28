TPBI: În perioada 3 martie – 1 mai 2025, se înlocuiesc  91  de denumiri a stațiilor  de transport public

174660 – 28022025 – În urma avizelor primite de la instituțiile competente, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI) a decis ca 91 de stații ale liniilor de transport public să fie redenumite, începând cu data de 03.03.2025 și până cel târziu 01.05.2025, pentru a răspunde realității din zonele unde acestea funcționează.
În plus, în noile denumiri ale stațiilor va fi menționată și legătura cu metroul, acolo unde aceasta există.
În tabelul de mai jos găsiți lista stațiilor ce vor fi redenumite și liniile ce pot fi utilizate:
|Lista stațiilor ce vor fi redenumite
|Nr.crt.
|LINII
|DENUMIRE ACTUALĂ
|DENUMIRE PROPUSĂ
|1
|19, 27, 40
|CHIMOPAR
|BD. THEODOR PALLADY
|2
|19, 27, 40, N111
|POLICOLOR
|M NICOLAE TECLU
|3
|19, 27, 40, N111
|STIROM
|BD. THEODOR PALLADY 45
|4
|19, 27, 40, N111
|IOR 2
|LUNCA JARIȘTEI
|5
|19, 40
|OFICIUL POȘTAL 72
|IOSIF HODOȘ
|6
|16, 36
|GELCAP
|ȘOSEAUA PETRICANI
|7
|16, 36, 243, 416, 450, 459, 488
|ROCIN
|DIMITRIE POMPEIU 10
|8
|16, 36
|ELECTRONICA
|M PIPERA
|9
|16, 36
|PLATFORMA INDUSTRIALĂ PIPERA
|BD. DIMITRIE POMPEIU
|10
|243, 416, 450, 459, 488
|PLATFORMA PIPERA
|BD. DIMITRIE POMPEIU
|11
|11, 44, 162, 163, N110
|CARTIER 16 FEBRUARIE
|CARTIER GIULEȘTI
|12
|1, 10, 182, N1, N10
|PASAJ VICTORIA
|SPITALUL GRIGORE ALEXANDRESCU
|13
|1, 10, 439, 440, 479, N1, N10, N106
|STADION
|SĂVINEȘTI
|14
|1, 10, 11, 25, 47, N10
|INOX
|COMPLEX VULCAN
|15
|23, 40
|FAUR POARTA 4
|FAUR
|16
|25, 137, 138
|FRIGOCOM
|LUNCA SIRETULUI
|17
|25, 136, 322
|CFR COTROCENI
|LINIEI
|18
|25
|CESAROM
|BD. PRECIZIEI
|19
|25
|URBIS
|VIJELIEI
|20
|25
|SC VEST
|M PRECIZIEI
|21
|25
|INSCUT
|PRECIZIEI 11
|22
|36, 103, 460, N109
|REPUBLICA
|M REPUBLICA
|23
|42
|GRIVIȚA
|EXPO PARK
|24
|62, 137, 429, 431, 432, 433, N115
|GRUP ȘCOLAR AUTO
|COLEGIUL TEHNIC IULIU MANIU
|25
|62, 137, 138, 429, 431, 432, 433, 478, N115
|NUFĂRUL
|DRUMUL BELȘUGULUI
|26
|63, N101
|PALATUL PARLAMENTULUI
|URANUS
|27
|66, 143, 182, 382, N108
|SUVEICA
|STR. SILVIA
|28
|61, 136, 178
|COMPLEX COMERCIAL APUSULUI
|COMPLEX APUSULUI
|29
|102, 104
|COMPLEX COMERCIAL PANTELIMON
|COMPLEX PANTELIMON
|30
|102
|COMPLEX COMERCIAL FIZICIENILOR
|COMPLEX FIZICIENILOR
|31
|102, 135, 123, N111
|COMPLEX COMERCIAL VITAN
|COMPLEX VITAN
|32
|102
|COMPLEX COMERCIAL VITAN BÂRZEȘTI
|COMPLEX VITAN BÂRZEȘTI
|33
|101, 311, 335, N104, N122, 253, 330
|COMPLEX COMERCIAL TITAN
|LIVIU REBREANU
|34
|103
|COMPLEX COMERCIAL
|GRINDEIULUI
|35
|112, 470
|COMPLEX COMERCIAL COLOSSEUM
|COMPLEX COLOSSEUM
|36
|117
|COMPLEX COMERCIAL
|COMPLEX HUMULEȘTI
|37
|137, N121
|COMPLEX COMERCIAL
|COMPASULUI
|38
|143, N120
|COMPLEX COMERCIAL
|RÂȘNOV
|39
|139, 226, 484
|COMPLEX COMERCIAL
|BÂRCĂ
|40
|227
|COMPLEX COMERCIAL
|COSTINEȘTI
|41
|205, 261
|COMPLEX COMERCIAL
|COMPLEX SISEȘTI
|42
|102, 141, 220
|COMPLEX COMERCIAL
|GRAND ARENA
|43
|137
|COMPLEX COMERCIAL WEST PARK
|WEST PARK
|44
|138
|COMPLEX COMERCIAL MILITARI
|COMPLEX MILITARI
|45
|246, 405, 408, 472, N111
|COMPLEX COMERCIAL TITAN
|COMPLEX TITAN
|46
|261, 301, 330, 335, 450, 473, N119
|COMPLEX COMERCIAL BĂNEASA
|COMPLEX BĂNEASA
|47
|253, 460
|COMPLEX COMERCIAL FUNDENI
|COMPLEX FUNDENI
|48
|246
|POLICOLOR 2
|ERETULUI
|49
|246
|PIAȚA CĂȚELU
|LACUL LALA
|50
|304
|ICSIM
|ȘOS. ODĂI 235
|51
|304
|ICSIM
|ȘOS. ODĂI 18
|52
|304, 436
|CFR CENTURĂ
|PIETROȘIȚA
|53
|304, 436
|DOI COCOȘI
|GHEORGHE IONESCU SISEȘTI
|54
|323
|C.F.R.
|BRĂNĂȘTARI
|55
|331, 331B
|CITY CENTER
|TIPOGRAFILOR
|56
|335, N102
|ZEFIRUL
|STĂNESCU GHEORGHE
|57
|122, 222, 322, 422, 423, 425
|SERE MILITARI
|VALEA LARGĂ
|58
|122, 185, 232, 385, N101
|CARTIER TUDOR VLADIMIRESCU
|STADION STEAUA
|59
|125, 438, 475
|IMGB POARTA 1
|M DIMITRIE LEONIDA
|60
|125, 438, 475
|IMGB POARTA 2
|M BERCENI
|61
|125, 141, 220, N105
|IMGB POARTA 3
|DUMITRU BRUMĂRESCU 7
|62
|125, 438, 475
|UPETROLAM
|CREATIVE RESIDENCE
|63
|136, 221
|ITIA
|BD. TIMIȘOARA 92
|64
|136, 221
|COMAT AUTO
|BD. TIMIȘOARA 90
|65
|162
|CONDAX
|SCULPTORILOR
|66
|182, 253, 343, 460, N103
|FC JUVENTUS
|PARCUL MOTODROM
|67
|203, 304, 403
|PASAJ OTOPENI
|TEIȘANI
|68
|232, 438, 475
|SPITALUL DR. MARINESCU
|SPITALUL BAGDASAR-ARSENI
|69
|232, 312
|PLATFORMA COMERCIALĂ ARCADE BERCENI
|ARCADE BERCENI
|70
|73, 125, 141, 220, 312, N105
|PLATFORMA METALURGIEI
|AUTOBAZA OBREGIA
|71
|86, 93, 97, N117
|GRIRO
|M GRIVIȚA
|72
|90, N110
|SEMĂNĂTOAREA
|M PETRACHE POENARU
|73
|95, 205, 304, 436, 476, N117
|STRĂULEȘTI
|M STRĂULEȘTI
|74
|95, 476, N117
|PRECIZIA
|NAZARCEA
|75
|95, 112, 476, N117
|LAROMET
|M LAMINORULUI
|76
|95, 112, N117
|TEATRUL MASCA
|NUVELEI
|77
|96, 421, 424, 426, 427, 428, 487
|PIAȚA 13 SEPTEMBRIE
|VÂLCELE
|78
|96, 421, 424, 426, 427, 428, 487
|TRÂMBIȚEI
|PETRE GÂDESCU
|79
|103
|GRUP ȘCOLAR INDUSTRIAL REPUBLICA
|LICEUL DRAGOMIR HURMUZESCU
|80
|103
|BUCUR
|MILEANCA
|81
|103, 246
|ICME POARTA 1
|ICME
|82
|246
|CFR CĂȚELU
|GURA RACULUI
|83
|106, 434, 483, 61, 62, 63, N115
|LUJERULUI
|M LUJERULUI
|84
|112, 331
|DEPOZIT PAJURA
|ȘINCA
|85
|112
|FORADEX
|SANTIAGO
|86
|112, 135, 243, 343, 416, 449, 450, 459, 488
|PIPERA
|CLOUD 9
|87
|253, 330
|PARC TEILOR
|PARCUL TEILOR
|88
|112, 135, 416, 449, 459, 343, N119
|AUREL VLAICU
|M AUREL VLAICU
|89
|243, 416, 450, 459, 488
|METROU PIPERA
|M PIPERA
|90
|95, 686
|DRIDU
|CARTIER PAJURA
|91
|227
|PIATA PUCHENI
|MUNTII CARPATI 100