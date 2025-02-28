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TPBI: În perioada 3 martie – 1 mai 2025, se înlocuiesc  91  de denumiri a stațiilor  de transport public

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A.R.
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 174660 – 28022025 –  În urma avizelor primite de la instituțiile competente, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI) a decis ca 91 de stații ale liniilor de transport public să fie redenumite, începând cu data de 03.03.2025 și până cel târziu 01.05.2025, pentru a răspunde realității din zonele unde acestea funcționează.

În plus, în noile denumiri ale stațiilor va fi menționată și legătura cu metroul, acolo unde aceasta există.

În tabelul de mai jos găsiți lista stațiilor ce vor fi redenumite și liniile ce pot fi utilizate:

Lista stațiilor ce vor fi redenumite
Nr.crt. LINII DENUMIRE ACTUALĂ DENUMIRE PROPUSĂ
1 19, 27, 40 CHIMOPAR BD. THEODOR PALLADY
2 19, 27, 40, N111 POLICOLOR M NICOLAE TECLU
3 19, 27, 40, N111 STIROM BD. THEODOR PALLADY 45
4 19, 27, 40, N111 IOR 2 LUNCA JARIȘTEI
5 19, 40 OFICIUL POȘTAL 72 IOSIF HODOȘ
6 16, 36 GELCAP ȘOSEAUA PETRICANI
7 16, 36, 243, 416, 450, 459, 488 ROCIN DIMITRIE POMPEIU 10
8 16, 36 ELECTRONICA M PIPERA
9 16, 36 PLATFORMA INDUSTRIALĂ PIPERA BD. DIMITRIE POMPEIU
10 243, 416, 450, 459, 488 PLATFORMA PIPERA BD. DIMITRIE POMPEIU
11 11, 44, 162, 163, N110 CARTIER 16 FEBRUARIE CARTIER GIULEȘTI
12 1, 10, 182, N1, N10 PASAJ VICTORIA SPITALUL GRIGORE ALEXANDRESCU
13 1, 10, 439, 440, 479, N1, N10, N106 STADION SĂVINEȘTI
14 1, 10, 11, 25, 47, N10 INOX COMPLEX VULCAN
15 23, 40 FAUR POARTA 4 FAUR
16 25, 137, 138 FRIGOCOM LUNCA SIRETULUI
17 25, 136, 322 CFR COTROCENI LINIEI
18 25 CESAROM BD. PRECIZIEI
19 25 URBIS VIJELIEI
20 25 SC VEST M PRECIZIEI
21 25 INSCUT PRECIZIEI 11
22 36, 103, 460, N109 REPUBLICA M REPUBLICA
23 42 GRIVIȚA EXPO PARK
24 62, 137, 429, 431, 432, 433, N115 GRUP ȘCOLAR AUTO COLEGIUL TEHNIC IULIU MANIU
25 62, 137, 138, 429, 431, 432, 433, 478, N115 NUFĂRUL DRUMUL BELȘUGULUI
26 63, N101 PALATUL PARLAMENTULUI URANUS
27 66, 143, 182, 382, N108 SUVEICA STR. SILVIA
28 61, 136, 178 COMPLEX COMERCIAL APUSULUI COMPLEX APUSULUI
29 102, 104 COMPLEX COMERCIAL PANTELIMON COMPLEX PANTELIMON
30 102 COMPLEX COMERCIAL FIZICIENILOR COMPLEX FIZICIENILOR
31 102, 135, 123, N111 COMPLEX COMERCIAL VITAN COMPLEX VITAN
32 102 COMPLEX COMERCIAL VITAN BÂRZEȘTI COMPLEX VITAN BÂRZEȘTI
33 101, 311, 335, N104, N122, 253, 330 COMPLEX COMERCIAL TITAN LIVIU REBREANU
34 103 COMPLEX COMERCIAL GRINDEIULUI
35 112, 470 COMPLEX COMERCIAL COLOSSEUM COMPLEX COLOSSEUM
36 117 COMPLEX COMERCIAL COMPLEX HUMULEȘTI
37 137, N121 COMPLEX COMERCIAL COMPASULUI
38 143, N120 COMPLEX COMERCIAL RÂȘNOV
39 139, 226, 484 COMPLEX COMERCIAL BÂRCĂ
40 227 COMPLEX COMERCIAL COSTINEȘTI
41 205, 261 COMPLEX COMERCIAL COMPLEX SISEȘTI
42 102, 141, 220 COMPLEX COMERCIAL GRAND ARENA
43 137 COMPLEX COMERCIAL WEST PARK WEST PARK
44 138 COMPLEX COMERCIAL MILITARI COMPLEX MILITARI
45 246, 405, 408, 472, N111 COMPLEX COMERCIAL TITAN COMPLEX TITAN
46 261, 301, 330, 335, 450, 473, N119 COMPLEX COMERCIAL BĂNEASA COMPLEX BĂNEASA
47 253, 460 COMPLEX COMERCIAL FUNDENI COMPLEX FUNDENI
48 246 POLICOLOR 2 ERETULUI
49 246 PIAȚA CĂȚELU LACUL LALA
50 304 ICSIM ȘOS. ODĂI 235
51 304 ICSIM ȘOS. ODĂI 18
52 304, 436 CFR CENTURĂ PIETROȘIȚA
53 304, 436 DOI COCOȘI GHEORGHE IONESCU SISEȘTI
54 323 C.F.R. BRĂNĂȘTARI
55 331, 331B CITY CENTER TIPOGRAFILOR
56 335, N102 ZEFIRUL STĂNESCU GHEORGHE
57 122, 222, 322, 422, 423, 425 SERE MILITARI VALEA LARGĂ
58 122, 185, 232, 385, N101 CARTIER TUDOR VLADIMIRESCU STADION STEAUA
59 125, 438, 475 IMGB POARTA 1 M DIMITRIE LEONIDA
60 125, 438, 475 IMGB POARTA 2 M BERCENI
61 125, 141, 220, N105 IMGB POARTA 3 DUMITRU BRUMĂRESCU 7
62 125, 438, 475 UPETROLAM CREATIVE RESIDENCE
63 136, 221 ITIA BD. TIMIȘOARA 92
64 136, 221 COMAT AUTO BD. TIMIȘOARA 90
65 162 CONDAX SCULPTORILOR
66 182, 253, 343, 460, N103 FC JUVENTUS PARCUL MOTODROM
67 203, 304, 403 PASAJ OTOPENI TEIȘANI
68 232, 438, 475 SPITALUL DR. MARINESCU SPITALUL BAGDASAR-ARSENI
69 232, 312 PLATFORMA COMERCIALĂ ARCADE BERCENI ARCADE BERCENI
70 73, 125, 141, 220, 312, N105 PLATFORMA METALURGIEI AUTOBAZA OBREGIA
71 86, 93, 97, N117 GRIRO M GRIVIȚA
72 90, N110 SEMĂNĂTOAREA M PETRACHE POENARU
73 95, 205, 304, 436, 476, N117 STRĂULEȘTI M STRĂULEȘTI
74 95, 476, N117 PRECIZIA NAZARCEA
75 95, 112, 476, N117 LAROMET M LAMINORULUI
76 95, 112, N117 TEATRUL MASCA NUVELEI
77 96, 421, 424, 426, 427, 428, 487 PIAȚA 13 SEPTEMBRIE VÂLCELE
78 96, 421, 424, 426, 427, 428, 487 TRÂMBIȚEI PETRE GÂDESCU
79 103 GRUP ȘCOLAR INDUSTRIAL REPUBLICA LICEUL DRAGOMIR HURMUZESCU
80 103 BUCUR MILEANCA
81 103, 246 ICME POARTA 1 ICME
82 246 CFR CĂȚELU GURA RACULUI
83 106, 434, 483, 61, 62, 63, N115 LUJERULUI M LUJERULUI
84 112, 331 DEPOZIT PAJURA ȘINCA
85 112 FORADEX SANTIAGO
86 112, 135, 243, 343, 416, 449, 450, 459, 488 PIPERA CLOUD 9
87 253, 330 PARC TEILOR PARCUL TEILOR
88 112, 135, 416, 449, 459, 343, N119 AUREL VLAICU M AUREL VLAICU
89 243, 416, 450, 459, 488 METROU PIPERA M PIPERA
90 95, 686 DRIDU CARTIER PAJURA
91 227 PIATA PUCHENI MUNTII CARPATI 100

 

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