Două contracte de grant pentru proiecte cu valoare mică în cadrul Programului Interreg VI-A NEXT România-Republica Moldova 2021-2027

174786 – 15032025 – Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Interreg VI-A NEXT România-Republica Moldova 2021-2027, anunță semnarea primelor două contracte de grant pentru proiecte selectate în urma apelului de proiecte cu valoare mică. Acestea se adresează domeniilor cultură și turism, respectiv îmbunătățirea capacității administrative.

Proiectul ”CULTURISE: Culture and Sustainable Tourism for Social Inclusion and Innovation in RMD and RO”, cu un buget total de 329.779,91 de euro, din care 296.801,91 de euro reprezintă valoarea grantului solicitat, este implementat de către Community Association Fate (beneficiar lider) și vizează stimularea cooperării transfrontaliere între organizații neguvernamentale din România și Republica Moldova, în vederea promovării moștenirii culturale și a turismului durabil. În cadrul proiectului, va fi promovat turismul sustenabil în județele Iași, Botoșani și Vaslui (din România), precum și în raioanele Chișinău, Orhei, Soroca și Ungheni (din Republica Moldova).

Proiectul ”Innovative Actions for Enhanced Public Administration and Cross-border Cooperation” cu o valoare totală de 265.937,80 de euro, din care grantul solicitat din partea Programului Interreg este de 239.344,02 euro, este implementat de către Association for Sustainable Development „Prut-Danube” Galați. Proiectul vizează îmbunătățirea capacității administrative pentru o dezvoltare durabilă și calitatea vieții în regiune, prin înființarea a două Centre de Resurse la Cahul și Tulucești, care vor funcționa ca hub-uri de suport pentru formarea abilităților în managementul proiectelor finanțate de UE și implementarea unui Plan de acțiune comun pentru consolidarea administrației publice și cooperarea transfrontalieră.

Programul Interreg NEXT România-Republica Moldova este unul dintre programele de cooperare transfrontalieră finanțate de Uniunea Europeană cu un buget de 97 milioane de euro. Programul se adresează zonei aflate la frontiera dintre România şi Republica Moldova și are ca obiectiv dezvoltarea zonelor aflate de-a lungul frontierei, din ambele state participante, și de a consolida cooperare dintre acestea. Domeniile vizate de acest program sunt: sănătatea, educația, turismul și cultura, adaptarea la schimbările climatice și managementul frontierei. Toate informațiile despre acest program pot fi consultate la www.ro-md.net. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației este Autoritate de Management pentru acest program de cooperare.