USR cere actualizarea plafoanelor pentru indemnizațiile de creștere a copilului

174705 – 06032025 – Uniunea Salvați România (USR) solicită deblocarea urgentă a inițiativei legislative pentru familii. Propunerea prevede măsuri pentru sprijinirea părinților și stimularea natalității în România.

”Camera Deputaților a avut vreme azi să dezgroape din legile de pe vremea lui Dragnea privind indemnizația pentru creșterea copilului, dar blochează soluțiile USR care repară nedreptățile făcute părinților. Din 2017 nu au mai fost indexate cu inflația plafoanele și a scăzut astfel an de an puterea de cumpărare a celor care sunt în concediu de creștere a copilului. Avem soluția pentru a susține părinții, demografia și fără a pune presiune pe buget: actualizarea cu inflația a beneficiilor și opțiuni flexibile pentru a se întoarce treptat la muncă cu normă parțială păstrând jumătate din indemnizație. România a ajuns să aibă cele mai puține nașteri din ultimii 100 de ani și localități întregi nu au mai înregistrat o naștere de ani de zile dar am început să avem mai multe nașteri în orașe, unde flexibilitatea este foarte importantă”, a declarat deputatul Oana Țoiu, inițiator al proiectului.

Proiectul propune actualizarea plafonului de indemnizație pentru creșterea copilului și a stimulentului de inserție în funcție de rata inflației, pentru a asigura părinților o putere de cumpărare reală și echitabilă, creșterea stimulentului de inserție la 2.000 de lei (în loc de 1.500 lei) pentru părinții care revin la muncă înainte de împlinirea a 6 luni de către copil și la 860 lei (în loc de 650 lei) pentru cei care revin după 6 luni și posibilitatea ca ambii părinți să beneficieze simultan de concediul pentru creșterea copilului, astfel încât să poată împărți responsabilitățile și să rămână activi pe piața muncii, dar în același buget.

Pentru a asigura un impact bugetar neutru, USR propune permisiunea pentru părinți de a lucra part-time în al doilea an de concediu pentru creșterea copilului, renunțând proporțional la o parte din indemnizație dacă veniturile obținute depășesc valoarea indemnizației pentru creșterea copilului și creșterea plafonului pentru veniturile pe care părinții le pot obține în timpul concediului pentru creșterea copilului la 10.000 lei pe an, din activități independente (drepturi de autor, activități agricole etc.).