Cseke Attila anunță reorganizarea Ministerului Dezvoltării

174969 – 04042025 – ”În primele 100 de zile de mandat de ministru am achitat toate datoriile moștenite, în valoare de 6,7 miliarde de lei, am stabilit criterii de prioritizare a investițiilor transparente pentru beneficiari și constructori, am dublat gradul de absorbție a fondurilor europene din PNRR, am impus respectul statului pentru cetățean prin desființarea unor tarife percepute de la cetățeni pentru servicii publice și am revitalizat programul pentru siguranța seismică și cel de construire de creșe pentru sprijinirea familiilor, iar acum eficientizăm Ministerul Dezvoltării”, a declarat ministrul dezvoltării, Cseke Attila, la 100 de zile de la preluarea mandatului.

Din cele șase instituții publice aflate în subordinea Ministerului Dezvoltării, două vor fi desființate și absorbite, atribuțiile fiind asigurate de minister.

”Prin această măsură reducem personalul cu peste 16%, tăiem 512 posturi, din care 74 sunt ocupate, desființăm inclusiv 21 de posturi de conducere și reducem Consiliile de Administrație cu două treimi”, a spus Cseke Attila. Ministrul dezvoltării a arătat că, de la 966 posturi, cât are în prezent Ministerul Dezvoltării, Agenția Națională pentru Locuințe (ANL) și Institutul Național de Administrație (INA), două dintre cele șase instituții publice aflate în subordinea ministerului, vor rămâne doar la 808 posturi. În Consiliile de Administrație al ANL, CNI și ANCPI sunt în total 27 de posturi, și acest număr se va reduce la 10.

Fără prime de pensionare și sporuri exagerate

În cazul Companiei Naționale de Investiții (CNI), salariile directorilor și al directorului general vor fi asimilate sistemului de calcul pentru personalul bugetar, iar sporul de vechime și conducere nu va putea depăși 40% din salariul de bază. Primele anuale vor fi limitate la 2 salarii brute pe an.

”Nici în Ministerul Dezvoltării și nici în instituțiile din subordine, nu au existat și nu există prime de pensionare. Acestea au existat până acum doar la CNI, dar le desființăm”, a mai adăugat Cseke Attila.

Reorganizarea la ANL

Agenția Națională pentru Locuințe (ANL) va fi desființată și absorbită de minister, care va prelua sarcinile acesteia. Lucrările în execuție vor fi predate autorităților publice locale, iar ministerul rămâne finanțator. Din personalul actual al ANL, vor fi preluate 50 de posturi ocupate la minister, prin concurs în cazul unei suprasolicitări, iar 74 de porturi ocupate vor fi tăiate împreună cu cele vacante. Posturile de conducere din cadrul ANL desființate prin reorganizare.

Ministerul va absorbi INA

Institutul Național de Administrație (INA) va fi absorbită de MDLPA.

În 2026, Ministerul Dezvoltării va veni cu un nou concept, o nouă ofertă în acest domeniu, INA fiind absorbit de MDLPA în urma reorganizării.

Impactul bugetar al reorganizării este de 22,6 milioane de lei anual.