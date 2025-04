Donație de echipamente pentru Poliția de Frontiera

175119 – 23042025 – BAT Romania face o nouă donatie de echipamente Politiei Române de Frontieră: 150 de camere LPR (License Plate Recognition) si o unitate de stocare a imaginilor destinate consolidarii capacitatii de reactie a acestei structuri in supravegherea frontierelor de stat, in special in contextul intrarii Romaniei in spatiul Schengen. Aceasta donatie se adauga actiunilor similare prin care BAT Romania este alaturi de Politia de Frontiera Romana prin donatii de echipamente specifice care contribuie la intarirea capacitatii operationale a autoritatilor de aplicare a legii.

21 aprilie a marcat in Romania Ziua nationala impotriva traficului ilicit de bunuri, un moment important pentru a constientiza impactul sever al contrabandei asupra dezvoltarii economice si a comunitatilor. Industria legitima are un rol esential in sustinerea eforturilor autoritatilor in combaterea acestui fenomen, prin furnizarea de expertiza si investitii in tehnologie capabile sa opreasca traficul ilicit.

„O tehnica avansata precum scanere, sisteme de supraveghere si de analiza a datelor confera autoritatilor mijloacele necesare in combaterea retelelor infractionale, pentru care adesea doar propria imaginatie este limita in diversificarea acestor actiuni ilegale”, a declarat Ileana Dumitru, director pentru Afaceri Externe al Ariei Europa de Sud Est a BAT.

Recent, politistii de frontiera din cadrul SPF Siret – ITPF Sighetu Marmatiei, impreuna cu Autoritatea Vamala Romana, au efectuat o captura semnificativa in Punctul de Trecere a Frontierei Siret, judetul Suceava: in urma scanarii si a inspectiei fizice a vehiculului, autoritatile au descoperit 267 de baxuri care contineau 133.500 de pachete de tigari ascunse in partea din fata a semiremorcii, in spatele paletilor cu materiale de constructii. Valoarea estimata a capturii este de peste jumatate de milion de euro.

„In primele trei luni ale acestui an, politistii de frontiera au retinut in vederea confiscarii, aproximativ 10 milioane de tigarete de contrabanda, in valoare de peste 7,5 milioane lei, precum si importante cantitati de tutun. Adiacent prejudiciilor aduse bugetului de stat, traficul ilegal de tigari alimenteaza si alte paliere infractionale, cu dimensiune transfrontaliera, inclusiv cel reprezentat de criminalitatea organizata. In cursul acestui an au fost identificate si destructurate doua grupari infractionale care au actionat atat pe teritoriul Romaniei, cat si pe teritoriul U.E., avand preocupari in sfera activitatilor ilicite de transport si comercializare a unor cantitati considerabile de produse accizabile, respectiv tigarete”, a precizat inspectorul general al Politiei de Frontiera Romane, chestor principal de politie Cornel Laurian Stoica.

Despre contrabanda cu tigari in Romania

Traficul ilicit de tigari prejudiciaza anual statul roman cu aproximativ 2 miliarde de lei, ceea ce reprezinta contravaloarea a 500 km de drum national modernizat.

Romania are 2.000 de km de granita cu tari non-UE, in care pretul tutunului poate fi de pana la trei ori mai mic.

Fiecare container de tigari ilegale inseamna un milion de euro profit pentru retelele de contrabanda. Date ale Interpol arata ca traficul ilicit de tigari este un catalizator pentru traficul de droguri, arme, persoane si chiar activitati teroriste.

Conform datelor Novel Research, piata neagra a atins in 2024 un nivel record negativ pentru ultimii 4 ani in Romania: 9% din totalul pietei. Spre comparatie, in 2023 media anuala a contrabandei a fost de 8,2%.

Potrivit celei mai recente cercetari de piata ale Novel Research, piata neagra a atins in prima parte a anului 2025 un nou nivel record negativ pentru ultimii 4 ani, depasind pragul de 10% din totalul consumului, comparativ cu 9,1% in noiembrie 2024. Din punct de vedere al provenientei produselor de pe piata neagra, cea mai mare pondere o detine Duty Free (35,2%), urmata de Bulgaria cu 32%, continuand evolutia crescatoare din ultimii 2 ani, in contextul recentei aderari a Romaniei la spatiul Schengen.