Mesajul prim-ministrului Marcel Ciolacu prilejuit de marcarea Zilei NATO și aniversarea a 21 de ani de la aderarea României la NATO

Cea mai puternică alianță politico-militară din lume împlinește astăzi 76 de ani de la semnarea tratatului de înființare. De 21 de ani, România este parte a acestui important sistem transatlantic de apărare și securitate colectivă. Statutul țării noastre de membru al Alianței Nord-Atlantice reprezintă cea mai puternică garanție de securitate, mai ales în contextul agresiunii ruse din Ucraina. Cetățenii României, a căror voință copleșitoare a stat la baza aderării, se află astăzi sub protecția de securitate a NATO.

România a demonstrat că este un aliat puternic și de încredere, atașat principiilor și valorilor euroatlantice și un important furnizor de securitate la nivel regional. Țara noastră și-a consolidat constant profilul în cadrul Organizației, prin participare activă și consistentă la misiunile aliate și rolul distinct în conturarea politicilor și deciziilor NATO, inclusiv în măsurile de consolidare a posturii de descurajare. Profesionalismul și sacrificiile militarilor români în teatrele de operații, pentru care le purtăm recunoștință, sunt respectate, deopotrivă, de partenerii internaționali și de cetățenii români.

O recunoaștere a poziției și meritelor țării noastre în cadrul Alianței o reprezintă și găzduirea sistemului de apărare antirachetă balistică Aegis Ashore, la Deveselu, cu scop defensiv, de apărare a populației, teritoriului și forțelor Europei împotriva posibilelor amenințări cu rachete balistice din afara zonei euro-atlantice.

NATO este drumul securității pe care România îl continuă cu fermitate.

În 2025, pentru al nouălea an consecutiv, am alocat minimum 2% din PIB pentru apărare, cu posibilitatea extinderii la 2,5% pentru înzestrare. La stabilirea acestui buget am ținut cont de situația de securitate din apropierea graniței, de apartenența țării la NATO și la misiunile UE, dar și de obiectivele noastre de a realiza țintele de capabilități, inclusiv prin angrenarea dinamică a industriei naționale de apărare.

Mulțumesc tuturor celor care au contribuit la acest parcurs de succes: militarilor noștri, diplomaților, partenerilor și tuturor cetățenilor care cred în valorile euro-atlantice!

România va continua să aibă o contribuție semnificativă la apărarea colectivă a spațiului euroatlantic, la îmbunătățirea capabilităților NATO și la implementarea deciziilor aliate în conformitate cu direcțiile prevăzute de noul Concept Strategic.

La mulți ani României în NATO!

La mulți ani Alianței Nord-Atlantice!

