Noi decizii ale CNA împotriva conținuturilor ilegale

175148 – 25042025 – Consiliul Național al Audiovizualului – CNA, având calitatea de unică autoritate de reglementare a conținutului audiovizual, inclusiv în mediul online, a aplicat legislația națională în domeniul combaterii conținutului ilegal în online.

Deciziile CNA urmăresc eliminarea conținutului ilegal raportat, inclusiv redistribuirile și replicările conținutului în cauză. De asemenea, ulterior ordinului, platforma are obligația de a nu mai permite reîncărcarea aceluiași conținut ilegal.

*Menționăm că o decizie privind ordinul de a acționa împotriva conținutului ilegal poate conține unul sau mai multe materiale identificate pe aceeași platformă.

Deciziile de eliminare se referă la:

TikTok

NU VREAU SA TAC

Titrări / conținut material: „14 COPILAȘI ÎN PĂDURE PRINTRE FRUNZE…”.

Motivare: instigare la ură [art. 40 alin. (1) lit. a) din Legea audiovizualului];

Mihaela Popa

Titrări / conținut material: „Să îl facem cunoscut pe militantul ăsta, Răzvan Marinică, sluga politică”

Motivare: instigare la ură [art. 40 alin. (1) lit. a) din Legea audiovizualului];

Doru Gatej

Titrări / conținut material: afirmații – „Așa se numește, comisar-șef Răzvan Marinică DICE IGPR. Căutați-l vă rog, dați share, dați repost. Dați de toate, să îl căutăm să îl facem celebru, cum ne calcă…”, text afișat – „Reply to Vali Amu comment: Comisar șef Răzvan Marinică DICE-IGPR!„

Motivare: instigare la ură [art. 40 alin. (1) lit. a) din Legea audiovizualului];

19romania89

Titrări / conținut material: „La comanda Bruxelului vor asasinarea Dl. Calin Georgescu, iesit in strada si exterminat acest guvern spurcat de golani tradatori. Calin Georgescu amenintat ca va avea soarta familiei ceausescu”;

Motivare: instigare la ură [art. 40 alin. (1) lit. a) din Legea audiovizualului];

alinamorar3

Titrări / conținut materiale:

(1) „Declarația lui Macron este publică la fel și toate informațiile oferite în această postare”;

(2) „INCULPAȚI ANCHETAȚI DE CURTEA INTERNAȚIONALĂ PENALĂ-HAGA”, „Klaus Iohannis, Marcel Ciolacu și Cei 9 „îngeri veghetori” de la CCR, plus restul implicați în anularea alegerilor prezidențiale din România nejustificat, împreună cu alte abuzuri vor primi 30 de ani de închisoare cu executare, confiscarea averilor și despăgubirea maximă a prejudiciului adus țării”!

Motivare: dezinformare [art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului];

mihaela

Titrări / conținut material: „olimpiada înjurăturilor, Să dea Dumnezeu să mă sune de la cimitir și să îmi spună că ți-a înflorit coșciugul! Să ne ciugulești barzoiul!”; „unul dintre cei mai aprigi dușmani ai românilor și ai României! Să-l facem cunoscut. Radu Hossu omul nostru din Ucraina. Acest antiromân este membru marcant USR (Uniunea sabotați România). A amenințat că oferă recompensă pentru capul jurnalistului suveranist Bobby D și nu doar pentru el, dar pentru toți românii anti război din Ucraina”.

Motivare: instigare la ură [art. 40 alin. (1) lit. a) din Legea audiovizualului] și art. 40 alin. (5) din Codul audiovizualului;

romania.fm

Titrări / conținut materiale:

(1) pe o imagine cu o aeronavă militară aflată în zbor este afișat textul: „OFFICIAL: Pe data de 1.05.2025, Franța va ataca Rusia! PRIMA ACȚIUNE MILITARĂ OFENSIVĂ FĂCUTĂ DE FRANȚA ASUPRA RUSIEI PE 1 MAI. ULTERIOR ANGLIA ȘI GERMANIA I SE VOR ALĂTURA”;

(2) imagini cu un bărbat îmbrăcat în uniformă militară, pe ecran fiind textul „A început…și la noi ! Gata nu mai pot să scriu! @zoom-news Vă iubesc pe toți!”;

(3) un material cu textul: „URSULA VON DER LEYEN ACUM: ANUNȚĂ DECLARAȚIE DE RĂZBOI ȘI PREGĂTIREA PENTRU ATACUL RUSIEI ÎN URMĂTOARELE 72 ORE! URSULA VON DER LEYEN-A SEMNAT declarația de război împotriva Rusiei. 18 martie 2025, Zoom News, @zoom-news ACUM: DECLARAȚIE DE RĂZBOI FĂCUTĂ PENTRU ATACUL RUSIEI PRIN ROMÂNIA ȘI LITUANIA!”;

Motivare: dezinformare [art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului];

ROMareșalul AlexandruRO

Titrări / conținut materiale:

(1) „Mareșalul Ion Antonescu„;

(2) „Trăiască legiunea, Trăiască România”.

De asemenea, Consiliul a decis să transmită platformei solicitarea de analizare a întregului cont;

Motivare: apologia regimurilor totalitare [art. 48 din Codul audiovizualului];

shadowtales391 (ShadowTales)

Titrări / conținut material: imaginea lui Vladimir Putin și textul: „Dragi Români cred ca v-ați dat seama ca UE este dușmanul vostru nu Rusia”;

Motivare: dezinformare [art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului];

florincipanariu648gmail1 (Mihăiță Grigore)

Titrări / conținut material: peste imagini cu drapelul național și lupul dacic este afișat textul „Daca Rusia Ataca Europa , Jur sa Lupt Pentru Rusia! Dușmanul Nostru este Europa!”

Motivare: dezinformare [art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului];

Facebook

Viorel Manole

Titrări / conținut material: „Europa fierbe. Tancurile intră în România, trupele se adună, avioanele de luptă brăzdează cerul. Oare nu vedem ce se întâmplă? Franța și Anglia împing Europa spre prăpastie, iar noi stăm și privim. Tinerilor, treziți-vă! Ne împing într-un război care nu e al nostru. Încet, dar sigur, suntem transformați în carne de tun pentru jocurile marilor puteri. România e plină de soldați străini, blindate străine, arme străine. (…) Vrem pace, nu război. Nu vrem să fim victimele unei politici agresive. Nu vrem să murim pentru ambițiile altora…”.

Motivare: dezinformare [art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului]

Dominus Identities

Titrări / conținut material: un reel cu o coloană de vehicule militare staționate în care se afirmă: „Asta v-așteaptă, băieți, dacă nu ieșiți în stradă! Ușor-ușor, n-o să mai vrem, o să fim obligați!” Textele afișate: „Libertate!”, „Mesaj pentru susținătorii PSD, PNL, USR și restul partidelor politice care abuzează de putere!”.

Motivare: dezinformare [art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului];

Meanwhile in Romania

Titrări / conținut material: filmare din interiorul unui automobil, pe traseul parcurs de acesta se pot observa mai multe vehicule militare. În clip se afirmă: „Asta vă așteaptă, băieți, dacă nu ieșiți în stradă. Ușor, ușor nu o să mai vrem, o să fim obligați”.

Motivare: dezinformare [art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului];

Mihai Calugaru

Titrări / conținut material: un videoclip cu Marcel Ciolacu în care expresiile faciale și vocea nu corespund unui comportament natural în timpul vorbirii. Texte afișate: „ADEVARATUL DISCURS Wake up Ascultati ce zice Marcel Ciolacu Deci ei comanda totul si nu ii vine sa creada ca Antonescu nu ajunge in Turul2 in plus indeamna lumea sa se injure cu „botii”, iar la finalul materialului „ADEVARATUL DISCURS Wake up SURSA ANTENA 3″.

Motivare: dezinformare [art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului];

Cardiologie

Titrări / conținut material: imagini dintr-un platou de televiziune și avioane care se prăbușesc, având sigla Antena 3 și titlul „TRAGEDIE TERIBILĂ ÎN BUCUREȘTI”. Expresiile faciale ale persoanelor prezente în clip nu corespund unui comportament natural în timpul vorbirii.

Motivare: dezinformare [art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului];

Anatol Basarab

Titrări / conținut material: „Nicio reacție din partea „Lumii Civilizate” la genocidul făcut de Armata Ucraineană în Kursk”,

Motivare: dezinformare [art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului];

Costy Costy

Titrări / conținut material: un reel cu o așa-zisă declarație în limba engleză a președintelui Donald Trump, titrată în limba română „Georgescu este cel mai bun om politic și președinte. Și îl recomand cu toată inima, iar fiul meu Trump Junior îl recomandă de asemenea. Iar Georgescu este întotdeauna binevenit în familia Trump și îl susținem necondiționat. Tu îl susții ? Dacă da, atunci apasă butonul de inimă și follow. Dumnezeu să ajute România și poporul român”.

Motivare: dezinformare [art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului];

Mihai Bica

Titrări / conținut material: un video ce pare preluat de pe un cont de TikTok având afișate mesajele: „asta se întâmplă de ani de zile aviz celor cu slava ucrainei citiți!!; Pentru asta UE a impus României să nu mai controleze nimic ce vine din Ucraina.. să treacă prin România liberi fără niciun fel de comtrol trafic sau vamă!”

Motivare: dezinformare [art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului];

Criss Cristina

Titrări / conținut material: „GENERALUL BURKHARDT (ȘEFUL STATULUI MAJOR FRANCEZ)” și citatul „TRUPELE NOASTRE SE AFLĂ ÎN ROMÂNIA ÎN ACESTE MOMENTE ȘI AU ORDIN CLAR ÎN LUNA MAI, PENTRU O DESFĂȘURARE OFENSIVĂ CĂTRE RUSIA! ESTE INEVITABIL ASTA!”.

Motivare: dezinformare [art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului];

Dacian Zară

Titrări / conținut material: „La comanda Bruxelului vor asasinarea Dl Calin Georgescu. iesit in strada si exerminat acest guvern spurcat de Golani si tradatori Calin Georgescu amenințat ca va avea soarta familiei ceausescu”.

Motivare: dezinformare [art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului];

Digital Pulse

Titrări / conținut material: imaginea lui Călin Georgescu și titlul „DECLARAȚIA SCANDALOASĂ A LUI CĂLIN GEORGESCU A UIMIT PE TOATĂ LUMEA DIN ROMÂNIA”;

Motivare: dezinformare [art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului];

Nicolae Baloiu

Titrări / conținut material: un live preluat de pe Tik Tok (@observator 73) în care se afirmă: „și am făcut un apel către voi să vă scoateți banii din bănci. (…) s-a dus cineva la bancă, a vrut să-și scoată banii, nu i-au dat voie, a vrut să-și scoată banii lui și să li se închidă contul și nu a vrut banca. (…) Scoateți-vă banii din bănci pentru că, altfel, nu veți mai avea acces la banii dumneavoastră! (…) Vă rog scoateți-vă banii din bănci, nu mai țineți bani în bănci, indiferent de bancă! (…) Mare atenție la ce va urma în România! Mare atenție… și apelul acesta este și pentru frații noștri din diaspora. Nu mai țineți banii la bancă, scoateți banii care îi aveți pe conturi, pe carduri, mergeți la bancomate, chiar dacă plătiți un anumit comision, scoateți-vă banii cash. Altfel veți rămâne fără bani”;

Motivare: dezinformare [art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului];

Daniela Danila

Titrări / conținut material: „ATENȚIE CE SPUNE ĂSTA! DECI ROMÂNIA SĂ SE PREGĂTEASCĂ PT. RĂZBOI! SPRIJIN MILITAR PT. UCRAINA! PREGĂTIȚI-VĂ!! JANDARMERIA! PREGĂTIȚI-VĂ SĂ MERGEȚI CARNE DE TUN”;

Motivare: dezinformare [art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului];

Mihai Craciun

Titrări / conținut material: „Cum se pun în sicriu oamenii cu puls la Spitalul Județean Suceava”.

Motivare: dezinformare [art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului];

Damian Drăghici (Podcast)

Titrări / conținut material: un fragment dintr-un podcast de pe YouTube cu titlul „Diferențele Atracției ROMANTICE – Lidia Fecioru la Podcastul lui Damian Drăghici” în care invitata emisiunii afirmă, printre altele: „Chestia asta cu valoarea LGBT-ului, mă ia dracii, înţelege-mă corect. Adică eu înnebunesc pe chestia asta pentru că se duce politica a nu se mai naşte copii. Să nu credeţi că LGBT-ul e aşa o chestie. Dar le luăm de la Hitler încoace. Da. Cei mai mari homosexuali au fost nazismul din Germania. Toţi cei care conduceau naziştii din Germania, erau toţi homosexuali (…) Ştii, toţi spun că Putin este un dictator, este un nu ştiu ce. Bă, mai bine în dictatură un piculeţ, că şi la noi dacă era un pic de dictatură poate era un pic mai bine. Dar democraţia eu o înţeleg în felul următor. Că drepturi că nu ştiu ce spune democraţia e aşa: i se dă voie oii să aleagă când să fie mâncată, la prânz sau la cină”.

Motivare: dezinformare [art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului];

YouTube

Damian Drăghici (Podcast)

Titrări / conținut material: un fragment dintr-un podcast de pe YouTube cu titlul „Diferențele Atracției ROMANTICE – Lidia Fecioru la Podcastul lui Damian Drăghici„

Motivare: dezinformare [art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului];

X

Andrada8591 (Andrada)

Titrări / conținut material: „Acest Pedofil si Securist Trădător prin suspendarea dreptului la vot si libertatea de exprimare a încălcat Constituția României. Istoria si poporul român nu te va ierta javră. MARȘ JAVRĂ”; „JAVRĂ ORDINARĂ SI SECĂTURĂ radiezi de bucurie dar nu stii ca tot ce ai făcut murdar si ilegal se va întoarce împotriva ta. Prin suspendarea lui CG ai intrat in jocul de sah al lui prin care a arătat corupția si sistemul mafiot din România intregii lumi, care tu fiind prost nu aveai cum sa stii. Jocul pe șah continuă”; „Două secături și doi Trădători ai României la braț pentru a instaura Dictatura in România și libertatea de exprimare…”; „In spatele acestor javre elita generalilor trădători de țară care ascultă ordinele sistemului mafiot PSD-PNL …”.

Motivare: incitare la ură [art. 40 alin. (1) lit. a) din Legea audiovizualului].