Peste 600 de materiale de propagandă electorală eliminate de CNA în prima săptămână de campanie pentru prezidențiale

175077 – 16042025 – În prima săptămână de campanie electorală pentru alegerile prezidențiale, CNA a admis 175 de plângeri privind înlăturarea unor materiale publicitare politice cu conținut ilegal postate pe platformele online foarte mari și a respins 104 astfel de plângeri.

În total au fost eliminate 609 materiale publicitare politice cu conținut ilegal (nu erau marcate ca fiind publicitate electorală), din care 149 postate de persoane fizice care nu dețin funcții elective ori alte funcții publice, dar care sunt actori politici. Celelalte 460 aparțineau, de asemenea, unor actori politici care candidează ori dețin funcții elective ori alte funcții publice fără respectarea dispozițiilor legale care reglementează semnalarea prin etichetare a materialelor de propagandă electorală sau erau postate pe conturi a căror autenticitate nu poate fi verificată.

În 15 martie, CAN a emis decizii privind ordinul de a acționa împotriva unui conținut ilegal pentru materiale audiovizuale identificate pe:

rețeaua TikTok

– pentru încalcarea dispozițiilor art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului, profilurile:

Zebedeu – cu titrarea „Am învins trădătorii? Haga declanșează începutul sfărșitului! Judecătorii de la Haga au început cercetările penale împotriva celor care au orchestrat lovitura de stat din România!”;

Eddie Loghin – 3 materiale cu titrări precum: POWERD BY EDY EXILATUL !!! TRUPE MOBILIZATE LA GRANIȚA CU UCRAINA FRONTUL ESTIC (MAREA NEAGRĂ) ȘI FRONTUL NORDIC!”; „ Roumanie POWERD BY EDY EXILATUL !!! Soldații francezi pe teritorul României la granița cu Ucraina..acum se intelege de ce sau anulat alegerile La France renforce sa présence en Roumanie POWERD BY EDY EXILATUL !!!”; „ CHINA 2026 SE VA ÎNCORONA CA NOUA FORȚĂ ECONOMICĂ MONDIALĂ XI JIMPING A ORDONAT CA TOȚI CHINEZI DIN TOATĂ LUMEA SĂ SE ÎNTOARCĂ ÎN CHINA POWERD BY EDY EXILATUL !!!”;

ro.cristina.ro – 4 materiale cu textele: „CHINA 2026 SE VA ÎNCORONA CA NOUA FORȚĂ ECONOMICĂ MONDIALĂ”, „RUSIA A PREGĂTIT 100 ARME NUCLEARE LA FRONTIERA CU UE 2024 PROBLEMA E GRAVĂ”, „CU RUSIA VREA EUROPA ROMÂNIA ȘI NATO SĂ LUPTE VIVA RUSIA LA MADRE PATRIA”, „ANUNȚUL ESTE OFICIAL COMISIA EUROPEANĂ A ANUNȚAT TRECEREA LA EURO DIGITAL OCTOMBRIE 2025″;

slavia_slavia – „La un semn deschisă e calea…România îngropată în datorii și morminte! Asta vrem? Alegem?”;

3D DOG – „Război ne mai trebuia”;

iojadaniell1 – titrare „oficial!!! Ăștia anti Georgescu, să vă pregătiți URMEAZĂ ARMATA OBLIGATORIE REVINE PE TAPET CINE VREA REINTRODUCEREA ȘI DE CÂND. REACȚIA INTERIMARULUI BOLOJAN”;

pentru încălcarea prevederilor art. 40 alin. (1) lit. a) din Legea audiovizualului

profilul gabyscarlat – text afișat „ACEST GHUNOI MERITĂ JUDECAT DE POPOR… OMUL SISTEMULUI CARE A DUS ROMÂNIA ÎN HAUS”;

rețeaua Facebook, profilurile:

Somber shoe – material video cu mențiunea „Știrile Pro TV” și titrările „primește milionul tău dacă ai un iphone! Promoție incredibilă de la directorul Apple, Tim Cook- câștigă peste 2000 de euro pe zi” (încalcă dispozițiile art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului);

Raisa Ekaterina Ivatenko – material video cu mențiunea „CRIMINALI La Nurnberg cu ei și cu toți complicii lor! Let-s go Russia” (sunt încălcate prevederile art. 40 alin. (1) lit. a) din Legea audiovizualului);

rețeaua X, profilul:

Tele Nova Dacia – video cu sigla Mișcării Legionare și o imagine a lui Corneliu Zelea Codreanu (încalcă dispozițiile art. 48 din Codul audiovizualului);

USRneoficial/răzbunare – material video cu vehicule și camioane militare, cu textul „București, cartier Berceni, șos Olteniței” (încalcă dispozițiile art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului).

De asemenea, în ședința publică din 14.03.2025, Consiliul a hotărât să emită o decizie privind ordinul de a acționa împotriva unui conținut ilegal pentru materiale audiovizuale care încalcă dispozițiile art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului, identificate pe platforma Facebook, profilurile Cristina MC și Românidepeste Tot #Official „”, cu titrările „VINE VALUL! TRUMP DESPRE CCR” și, respectiv, „CUM AM PROMIS, AICI DOVADA CĂ VOR FI ARESTĂRI ÎN CURÂND”.