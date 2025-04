Porți deschise către știință, o aventură de neuitat pentru elevii de gimnaziu

175041 – 11042025 – Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-CA, institut aflat in coordonarea Ministerului Educatiei si Cercetarii, a venit si in acest an in sprijinul programului „Saptamana verde”.

În perioada 7–11 aprilie 2025, ICPE-CA a devenit, pentru cateva zile, un spatiu al curiozitatii si al descoperirii. Sub deviza „Cunoasterea incepe cu o intrebare”, institutul si-a deschis porțile pentru grupuri de elevi din învatamantul gimnazial, oferindu-le sansa de a patrunde in fascinanta lume a cercetarii stiintifice.

Vizita a fost gandita ca o experienta interactiva, menita sa starnească imaginatia si sa trezeasca interesul pentru stiinta in randul tinerilor. Elevii au participat la demonstratii si aplicatii practice captivante: au urmarit experimente legate de magnetism, forta de atractie gravitationala, forța magnetica si levitatia magnetica – toate prezentate intr-un mod accesibil si spectaculos.

In plus, au avut ocazia sa observe cateva reactii chimice fascinante, prin care au descoperit cum materia isi poate schimba starea, culoarea sau compozitia intr-un mod surprinzator, invatand astfel ca stiinta poate fi nu doar interesanta, ci si plina de magie.

In cadrul sesiunilor dedicate biologiei, micii cercetatori au explorat microcosmosul prin stereomicroscop, descoperind in detaliu structura unei celule vegetale, elementele unei flori sau frunze, precum si morfologia aripii si ochiului de insecta – deschizand noi orizonturi spre intelegerea lumii vii.

Un alt punct de atractie l-a constituit laboratorul de surse regenerabile de energie, unde elevii au aflat cum functioneaza panourile fotovoltaice si cum este testata eficienta acestora in condiții reale, invatand despre importanta tranzitiei spre un viitor sustenabil.

Această initiativa face parte din angajamentul continuu al institutului de a promova educatia stiintifica si de a sustine colaborarea cu unitatile de invatamant din toata tara.