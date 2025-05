George Simion îl vrea premier pe Călin Georgescu, vede o altă majoritate parlamentară și propune reducerea cu 500.000 a numărului angajaților din administrație

175236 – 07052025 – Candidatul AUR în finala prezidenţială, George Simion, a afirmat marți seară, într-un interviu acordat Euronews România, că fostul candidat Călin Georgescu „trebuie să facă parte din conducerea acestei țări”, „dacă românii merg la vot și decid asta”.

Totuși, Simion spune că Georgescu trebuie să accepte să facă parte din conducerea țării, pentru că ”este cel mai votat dintre români”, deși în turul I al prezidențialelor din 4 mai 2025, numărul voturilor pe care le-a obținut liderul AUR este dublu față de scorul obținut de Georgescu în noiembrie 2024.

Simion a făcut referire și la situația economică a țării, la scăderea leului cu 6 bani în raport cu euro la cursul BNR de ieri, învinuind clasa politică din ultimii 35 de ani.

Din punct de vedere politic, Simion refuză susținerea altor actori politici: „Nu îmi doresc susţinerea nici a lui Ponta, nici a lui Ciolacu, nici a lui Predoiu”.

Despre majoritatea parlamentară, George Simion a precizat că „actuala majoritate este într-o disoluţie şi nu mai are nici susţinerea populară”.

„Vedeți dumneavoastră, acum două zile, am fost luat în derâdere, am dat un interviu la Financial Times și spuneam că actuala majoritate nu va mai exista în momentul în care candidatul lor nu beneficiază de votul românilor. Iată că n-a beneficiat, iată că actuala majoritate este într-o disoluție și nu mai are nici susținerea populară. Așa că vom vedea, din interiorul Parlamentului, după ce terminăm această etapă, care sunt partidele sau parlamentarii dispuși să formeze o majoritate guvernamentală. Nu cred că poate da nimeni o soluție de majoritate în acest moment. După 18 mai, vom aștepta rezultatul alegerilor, după care vom trece la negocieri, cum spune în Constituție”, a adăugat Simion.

Tot marți seara, Simion a spus la Digi24 că reforma administrativă din programul său se va întinde pe 5 ani și că va cuprinde, printre altele, desființarea multor instituții și reducerea numărului celor care lucrează în domeniu, până la 800.000 față de 1,3 milioane cât este în prezent.