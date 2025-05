Locuri de muncă vacante la nivel național și în rețeaua EURES

175462 – 29052025 –

29.770 locuri de muncă vacante la nivel naţional

Potrivit datelor furnizate de agenţii economici privind locurile de muncă vacante, în evidenţele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), sunt disponibile 29.770 locuri de muncă la nivel naţional.

Cele mai multe locuri de muncă sunt oferite pentru: agent de securitate (2.010); muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet (1.578); conducător auto transport rutier (1.496); lucrător comercial (1.459); manipulant mărfuri (1.204); muncitor necalificat la asamblarea și montarea pieselor (1.166); lucrător bucătarie (spălător vase mari) (665); ajutor bucătar (636); curier (602); muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții (492) etc.

Din cele 29.770 locuri de muncă vacante declarate de angajatori la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, 1.809 sunt destinate persoanelor cu studii superioare (inginer în diferite domenii de activitate; consilier /expert/ inspector/ referent/economist în economie generală; analist în diferite domenii de activitate; programator; manager în diferite domenii de activitate etc.), 5.407 pentru persoanele cu studii liceale sau postliceale (conducător auto transport rutier; lucrător comercial; casier; agent de vânzări; lucrător gestionar etc), 6.681 pentru persoanele cu studii profesionale (lucrător comercial; operator fabricație flux; manipulant mărfuri; agent de securitate; fierar betonist; sudor; electrician în construcții etc.), restul de 15.873 locuri de muncă fiind destinate persoanelor fără studii sau cu studii primare/gimnaziale (muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet; muncitor necalificat la asamblarea și montarea pieselor; manipulant mărfuri; lucrător în bucătărie (spălător vase mari); curier; muncitor necalificat în industria confecțiilor; agent curățenie clădiri etc).

Precizăm faptul că baza de date este dinamică, actualizându-se în timp real în funcție de locurile de muncă declarate de angajatori, de valabilitatea ofertelor, precum și de numărul repartițiilor emise în vederea ocupării. Oferta locurilor de muncă vacante la nivel național poate fi accesată pe site-ul www.anofm.ro în secțiunea Locuri de Muncă Vacante.

314 locuri de muncă vacante în Spaţiul Economic European

Angajatorii din Spaţiul Economic European oferă, prin intermediul reţelei EURES România, 314 locuri de muncă vacante, după cum urmează:

Norvegia – 135 locuri de muncă pentru: îngrijitor animale; asistent manager ferma-hotel; mecanic auto; chef; zugrav; montator pardoseli; electrician; betonist; designer grafică; montator folie autovehicule; îngrijitor câini; dulgher de interior (producție artizanală); șofer camion colectare deșeurilor; personal bucătărie; muncitor în producție – industria piscicolă.

Italia – 71 locuri de muncă pentru: șofer autobuz; lucrător în gospodărie; lucrător în domeniul sportului și al pregătirii fizice – animator/animatoare centru de vacanță; specialist în vânzări, marketing și relații publice.

Germania – 54 locuri de muncă pentru: zugrav-tencuitor; lucrător în producţie-procesare produse din carne (f/b); lucrător în fermă; sudor MAG; electrician; lucrător ajutor la prelucrarea metalelor; operator stivuitor.

Danemarca – 30 locuri de muncă pentru: instalator țevi (tubulator naval); tehnician de automatizări (ucenic).

Polonia – 8 locuri de muncă pentru reprezentant de vânzări în Romania (la angajare 2 săptămâni de pregătire în Grudziadz).

Malta – 7 locuri de muncă pentru: inginer proiect ELV; asistent tranzacționare; dezvoltator full stack (React); web designer; (senior) dezvoltator software – BAS (Business Administration Systems); manager contabil.

Slovenia – 4 locuri de muncă pentru: muncitor forestier; dentist.

Finlanda – 2 locuri de muncă pentru sudor TIG.

Austria – 1 loc de muncă pentru mecanic auto.

Irlanda – 1 loc de muncă pentru îngrijitor persoane.

Franța – 1 loc de muncă pentru medic chirurgie dentară.

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă Spaţiul Economic European pot consulta ofertele accesând www.anofm.ro/EURES.

