Pavilionul României de la Osaka 2025, vizitat de juriului expoziției

175397 – 23052025 – Pavilionul României a fost vizitat de juriul pentru Premiile acordate Participanților Internaționali, în cadrul procesului oficial de evaluare desfășurat la Expo 2025 Osaka.

Evaluarea pavilioanelor participante se realizează pe baza a trei criterii principale: Arhitectură și design exterior, Design expozițional și Dezvoltarea temei. Juriul este format din 9 membri, alături de 5 observatori din partea Biroului Internațional pentru Expoziții (BIE) și ai Asociației Japoneze pentru Expo 2025 Osaka. Delegația juriului a fost condusă de secretarul general al BIE, Dimitri S. Kerkentzes și președintele BIE, Jai-chul Cho.

Membrii juriului au parcurs întregul traseu expozițional al Pavilionului României, ghidați de studenții Facultății de Limbi și Literaturi Străine, din cadrul Universității din București. Vizita a inclus și participarea la un moment artistic oferit de Ansamblul Folcloric Profesionist „Cindrelul – Junii Sibiului”, în cadrul căruia oaspeții s-au prins simbolic în horă alături de dansatorii profesioniști.

În zona dedicată meșteșugurilor, membri delegației au interacționat cu artizanii Leon Burbulea și echipa I WOOD BE, descoperind detalii din procesul creativ al obiectelor lucrate manual, care reflectă tradiția și inovația românească.

Vizita se înscrie într-un tur mai amplu de evaluare, care cuprinde atât pavilioane naționale, cât și pavilioane ale organizațiilor internaționale participante la Expo 2025 Osaka.

Deciziile juriului vor rămâne confidențiale până la Ziua BIE, programată pentru data de 12 octombrie 2025, când vor fi anunțate oficial premiile de aur, argint și bronz, acordate în funcție de categoriile specifice participanților.

Pavilionul României își continuă misiunea de a promova identitatea națională printr-un parcurs expozițional care îmbină tradiția, inovația și sustenabilitatea, sub conceptul „Romania, Land of Tomorrow”.

Expoziția Mondială Osaka 2025, Kansai, Japonia, desfășurată în perioada 13 aprilie – 13 octombrie 2025, adună 158 de participanți internaționali și are ca temă „Designing Future Society for Our Lives”, care se bazează pe ideea de colaborare internațională și implicare colectivă pentru identificarea soluțiilor la provocările actuale ale umanității. Spațiul expozițional destinat României se află în zona alocată sub-temei „Saving Lives”, are o suprafață la sol de cca. 900 mp., și este situat în vecinătatea pavilioanelor Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Regatului Ţărilor de Jos și Poloniei.