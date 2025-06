Cercetarea românească, ”cercetată”

175518 – 04062025 – România a lansat procesul de evaluare a unităților de cercetare-dezvoltare-inovare (CDI) din România, un pas important în cadrul reformelor asumate prin PNRR.

Evaluarea își propune să ofere o imagine clară a performanțelor sistemului de cercetare românesc. Președintele Autorității Naționale pentru Cercetare (ANC), Andrei Alexandru, subliniază că ”Evaluarea ne permite să identificăm organizațiile de cercetare de excelență și să le susținem prin finanțări suplimentare, dar și să sprijinim institutele cu rezultate mai slabe pentru a-și crește performanțele și a deveni la rândul lor competitive. Alocările bugetare trebuie să fie făcute în baza principiului meritocrației, iar scopul evaluării este tocmai acela de a oferi o imagine de ansamblu întregului sistem și a direcționa fonduri către entitățile de top. Este însă și o realitate că cercetătorii sunt singura categorie socio-profesională care nu au beneficiat de majorări salariale în ultimii ani, de aceea orice evaluare trebuie să aibă în vedere rezultatele obținute în raport și cu nivelul de finanțare. România are nevoie de investiții masive în #cercetare și inovare pentru a deveni competitivă la nivel internațional și pentru a obține o creștere economică sustenabilă. În urma demersurilor făcute de ANC de rescriere a întregii legislații privind cercetarea, inovarea și guvernanța specializării inteligente, România a deblocat miliarde de lei de la Comisia Europeană prin politica de coeziune și PNRR. Este acum responsabilitatea organizațiilor de cercetare să atragă acești bani și să îi cheltuie în mod corespunzător. Evaluarea va urmări in particular și gradul de atragere a fondurilor în sistem competitiv dar și implicarea acestora in proiecte internaționale”.

Declarația vine pe fondul discuțiilor publice pornite de USR privind desființarea și comasarea unor institute de cercetare. Argumentul ar fi că multe institute cheltuie banii ineficient, iar salariile, mai ales cele ale conducătorilor, sunt foarte mari.

Cercetarea românească nu este doar despre laboratoare și publicații, ci despre oameni care visează să schimbe lumea și, prin munca lor, fac acest vis posibil. ANC invită societatea să recunoască aceste eforturi și să susțină un viitor în care cercetarea să fie pilonul central al progresului nostru ca națiune și ca specie.