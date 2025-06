175597 – 14062025 – Cristian Bușoi, secretar de stat în cadrul Ministerului Energiei, a participat, în perioada 12-13 iunie 2025, la Forumul Globsec 2025, organizat la Praga, Republica Cehă.

Forumul GLOBSEC este una dintre cele mai importante platforme internaționale de dialog strategic, recunoscută pentru capacitatea sa de a modela agendele de politici publice la nivel european și transatlantic. În contextul provocărilor globale actuale, respectiv: războiul din Ucraina, crizele din Orientul Mijlociu, tensiunile din zona indo-pacifică, ediția din acest an a fost dedicată identificării unor soluții strategice pentru consolidarea securității energetice, tranziția către o economie curată și întărirea competitivității industriale europene.

Aflat la cea de-a XX-a ediție în acest an, evenimentul s-a bucurat de prezența a peste 1.500 de participanți de înalt nivel din peste 70 de țări și s-a desfășurat sub înaltul patronaj al Președintelui Petr Pavel, în strânsă colaborare cu Guvernul ceh.

În panelul „Energy Without Borders: Why Integration is Key to Security and Resilience”, Cristian Bușoi a declarat că obiectivul reducerii cu 55% al emisiilor până în anul 2030 este realizabil, cu condiția de a investi mai mult și de a fi mai pragmatici. Totodată, oficialul român a susținut, la Forumul Globsec 2025, că gazul natural trebuie să rămână o soluție și în viitor, iar proiectul Neptun Deep din Marea Neagră are un potențial major de a oferi securitate energetică României și întregii regiuni.

„Guvernul României, ministrul Sebastian Burduja și echipa sa de la Ministerul Energiei rămânem determinați în a crește rolul României în regiunea central și est-europeană și în UE”, a afirmat Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei.

În cadrul panelului „Defining Competitive Advantage in Critical Raw Materials: Europe, the US, China, and the Global Race”, Cristian Bușoi a subliniat că accesul la materiile prime critice a devenit o chestiune de securitate și de competitivitate, nu doar una economică.

Parteneriatul strategic cu Statele Unite în domeniul cercetării și al tehnologiilor sustenabile a fost, de asemenea, reafirmat, ca o direcție prioritară pentru dezvoltarea durabilă a sectorului energetic românesc.

În cadrul întâlnirilor bilaterale, Cristian Bușoi a avut o întrevedere cu Excelența Sa Abdulla Balalaa, ministrul adjunct pentru Energie și Sustenabilitate al Emiratelor Arabe Unite. Discuțiile s-au axat pe extinderea cooperării în domeniul energiei regenerabile și în sectorul hidroenergiei.