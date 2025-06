Noi sancțiuni date de CNA. În vizor, titluri TV și afirmații jignitoare

175586 – 13062025 – Întrunit în ședința publică din data de 12 iunie 2025, Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a analizat rapoartele întocmite de Direcția Monitorizare ca urmare a autosesizării și a sesizărilor primite și a decis să aplice următoarele sancțiuni:

– amendă de 40.000 de lei postului Realitatea Plus, pentru încălcarea dispozițiilor art. 66 și art. 67 din Codul de reglementare a conținutului audiovizual în emisiunile „Breaking News” (01.03.2025) „Culisele statului paralel” (20.03.2025) și „Raport la zi” (26.03.2025). Printre afirmațiile din emisiuni s-au regăsit: Anca Alexandrescu – „Astăzi am vorbit mai mult cu doamna Georgescu. V-am spus că vorbesc zilnic cu domnia sa, pentru că cumva perioada asta a legat o prietenie și mai mult de atât, cumva cred că e un semn de la Dumnezeu că trebuie să trecem prin aceste încercări împreună. Câțiva oameni, nu suntem mulți. Mă refer la cei care am comunicat în aceste trei luni de zile și am încercat să-l susținem pe domnul Georgescu să trezească țara asta, pentru că nu e decât meritul dânsului, nu e meritul altcuiva” („Culisele statului paralel” din 20.03.2024); Titluri afișate: „Poporul iese în stradă astăzi, de ziua lui Călin Georgescu”; „Realitatea Plus, singura televiziune alături de poporul român” („Raport la zi” din 26.03.2025);

– amendă de 5.000 de lei postului Antena 3 CNN deoarece la difuzarea ediției din 20.01.2025 a emisiunii „Sinteza zilei” nu au fost respectate prevederile art. 40 alin. (2) și (3) din Codul de reglementare a conținutului audiovizual. Titluri afișate pe ecran: „Traseistul din PNL are tarif de lux: 21.000 lei pentru fiecare secundă vorbită”; „Tăticul” fraudelor bancare, de mână cu Constantin”;

– somație publică postului Realitatea Plus pentru emisiunea „News” din 16.03.2025 în cadrul căreia au fost încălcare prevederile art. 47 alin. (4) din Codul audiovizualului, potrivit cărora: „Sunt interzise în programele audiovizuale afirmaţii defăimătoare generalizatoare la adresa unei persoane pe baza apartenenţei acesteia la un grup/o comunitate definit(ă) de gen, vârstă, rasă, etnie, naţionalitate, cetăţenie, credinţe religioase, orientare sexuală, nivel de educaţie, categorie socială, afecţiuni medicale sau caracteristici fizice”. Printre afirmațiile invitatului Dumitru Pelican s-au regăsit: „Pentru sistemul primarului. Ei îl vor pe primarul autist, Nicușor Plic, îl vor președinte, la Bruxelles, domnul Macron, doamna von der Leyen, aia vor. Pe acest unealtă, pe acest păpușoi, să-l manevreze cum vor”;

– somație publică postului Realitatea Plus pentru emisiunea „Lupta pentru România” din 19.03.2025 în cadrul căreia nu s-au avut în vedere dispozițiile art. 64 alin. (1) lit. b) din Codul audiovizualului, potrivit cărora: „În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii: (…) b) informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă”. Printre afirmațiile invitatului Florin Zamfirescu s-au regăsit: „Aș întreba pe domnul Bolojan, care, vezi Doamne, se crede centrul universului, de ce a demolat cele 28 de statui ale eroi… Acum e președinte interimar. Ar putea să răspundă. 28 de statui ale eroilor români, luați din Oradea, mutat în parcurile… pe veci și puse alte statui ungurești. El e președintele interimar al României. Îl întreabă cineva de ce a scos acele statui?”;

– somație publică postului Realitatea Plus pentru emisiunea „Realitatea Zilei”, ora 13:00 din 08.03.2025 în cadrul căreia au fost încălcare prevederile art. 43 alin. (1) din Codul audiovizualului, potrivit cărora: „Radiodifuzorii trebuie să evite să aducă atingere dreptului la un proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părţile unor cauze aflate pe rol în justiţie sau în curs de cercetare, prin comentariile şi luările de poziţie proprii sau ale invitaţilor, inclusiv ale avocaţilor părţilor”;

– somație publică postului Realitatea Plus pentru emisiunea „Prime Time News” din 23.03.2025 în cadrul căreia au fost încălcare prevederile art. 66 din Cod, potrivit cărora: „În programele de ştiri şi dezbateri informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială sau culturală, trebuie asigurate imparţialitatea şi echilibrul şi să fie favorizată libera formare a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică”. Printre afirmațiile din emisiune: Alin Stan (moderator): „Cătălin Predoiu îi sfidează din nou pe români și insistă că alegerile din noiembrie au fost viciate. Milițianul din fruntea MAI și PNL îi atacă și pe suveraniști și încearcă să îi sperie pe oameni (…)”. Titluri afișate pe ecran: „Predoiu încearcă să sperie votanții suveraniști: Vom avea anarhie”; „Predoiu amenință cu bătăi în stradă dacă înving suveraniștii”; „Predoiu insistă cu sfidarea: Alegerile au fost viciate”;

– somație publică postului Antena Stars, pentru ediția din 10.04.2025 a emisiunii „Viața fără filtru” în care nu s-a ținut cont de dispozițiile art. 40 alin. (1) din Codul audiovizualului, potrivit cărora: „În virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate trebuie contactate şi invitate să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere sau nu a putut fi contactată prin încercări repetate, trebuie precizat acest fapt”. Printre afirmațiile invitatei Adriana Bahmuțeanu s-au regăsit: „În fine, cum a reușit să mute domiciliul copiilor, că asta este cheia. A venit cu un martor, cu două… două martore mincinoase, absolut mincinoase, dintre care una, nevasta unui cântăcios celebru de muzică populară, care se apropiase cumva de mine, o cam știam așa, de lepră, dar știți cum sunt eu, eu dau oamenilor a doua șansă (…) o știe toată suflarea muzicii populare. Artiștii se feresc de ea, din păcate, nu are un caracter frumos”’.

În aceeași ședință, CNA a hotărât să emită decizii privind ordinul de a acționa împotriva conținutului ilegal pentru materiale audiovizuale identificate pe Facebook, conturile:

– Sergiu Mihalcea. – un material video cu durata de 7 minute și 41 de secunde în care sunt făcute afirmații, precum: „Draga mea, fetița domnului Nicușor Dan, îmi permit să spun următorul lucru, deoarece am un argument să știi că faptul că te duce președintele României, care este tatăl tău la școală zi de zi înseamnă că și din banii mei, și din banii colegului care mă filmează, și din banii celor care sunt români și vin să viziteze Palatul Parlamentului, și din banii părințiilor copiilor din clasă de la tine sunt plătiți băieții aceia înalți, puternici, cu mașini frumoase, cu geamuri antiglonț, care se numesc SPP”. Postarea nu respectă prevederile art. 39 alin. (1) din Legea audiovizualului și nici pe cele ale art. 3 alin. (1) din Codul de reglementare a conținutului audiovizual, potrivit cărora „ Minorul are dreptul la protejarea imaginii şi a vieţii sale intime, private şi familiale”;

– Careo, pentru un material audiovizual (de 42 de secunde) care promovează un aparat denumit MED. Texte afișate „Peste 9000 de pacienți mulțumiți”; „Măsoară: Tensiunea și pulsul inimii; Tensiunea arterială; Saturația de sânge în corp; Oxigenul din sânge”. Postarea încalcă prevederile art. 3 alin (2) din Legea audiovizualului;

– Tomele Ciprian Nicolae – un material video care pare a fi de la un protest, însoțit de textul: „JOS TIRANUL EVREU MUCUȘOR DAN ROMÂNIA REVOLUȚIA A început”. Postarea încalcă prevederile art. 47 alin. (2) din Codul audiovizualului, potrivit carora „Este interzisă difuzarea în programele audiovizuale a oricăror forme de manifestări rasiste, antisemite sau xenofobe”.

De asemenea, Consiliul a hotărât să emită o decizie privind ordinul de a acționa împotriva conținutului ilegal pentru materiale audiovizuale prin intermediul cărora este promovat produsul „Lipozal”, identificate pe platforma Instagram, profilurile lipozal_ro și Gabriela Otil, care încalcă prevederile art. 133 alin. (1) și ale art. 134 alin. (1) din Codul de reglementare a conținutului audiovizual [„Publicitatea şi teleshoppingul la produsele şi tratamentele pentru slăbit ori pentru menţinerea greutăţii corporale trebuie să includă avertizarea, sonoră şi scrisă: ”Consultaţi medicul înainte de a urma dieta”; respectiv „Publicitatea şi teleshoppingul pentru produsele sau tratamentele pentru slăbit ori pentru menţinerea greutăţii corporale trebuie să respecte următoarele condiţii: a) să avertizeze publicul printr-un insert scris şi/sau sonor că produsul nu se adresează minorilor”].