Președintele Senatului, Mircea Abrudean, în dialog cu investitori și înalți demnitari japonezi

175720 – 28062025 – Mircea Abrudean, președintele Senatului, a avut întâlniri de lucru cu înalți reprezentanți ai instituțiilor și mediului de afaceri din Tokyo, în contextul vizitei la nivel înalt din perioada 25-28 iunie a.c. în Japonia, cu ocazia Expo Osaka 2025.

În cadrul întrevederii cu Mircea Abrudean, Președintele Camerei Reprezentanților din Dieta Japoniei, Excelența Sa Fukushiro Nukaga, a transmis un mesaj de încurajare, subliniind: „România trebuie să se bazeze pe Japonia în mod util. Spuneți-ne cum putem să ajutăm. Este momentul vostru să străluciți.”

Partea română a apreciat deschiderea și cunoașterea aprofundată pe care Președintele Camerei Reprezentanților le are față de România, domnia sa arătând că a vizitat țara în anul 1989 și a urmărit constant evoluțiile de după acea perioadă.

Totodată, s-a evidențiat contribuția activă pe care Excelența Sa Fukushiro Nukaga a avut-o la fundamentarea Parteneriatului Strategic bilateral. În acest context, partea română a adresat invitația de a efectua o vizită de lucru la București, cu scopul identificării unor modalități concrete de a aduce cooperarea parlamentară româno-japoneză la nivelul Parteneriatului Strategic, inclusiv prin organizarea unor forumuri de specialitate dedicate domeniilor energiei, inovării, educației și economiei.

În cadrul întrevederii cu Akiko Ikuina, viceministru parlamentar pentru afaceri externe, partea română a exprimat recunoștința pentru sprijinul acordat Ucrainei și Republicii Moldova în contextul agresiunii Federației Ruse împotriva Ucrainei.

Viceministrul a evidențiat dorința părții japoneze de a intensifica cooperarea economică cu România, inclusiv prin oportunitățile oferite de Expoziția de la Osaka. De asemenea, partea japoneză și-a exprimat aprecierea față de vizita delegației române în Japonia, considerând că aceasta contribuie substanțial la aprofundarea Parteneriatului Strategic.

În cadrul celor două întrevederi, delegația română a pledat pentru:

▪ continuarea sprijinului Japoniei în procesul de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), obiectiv strategic național;

▪ o implicare mai activă a Japoniei în consolidarea arhitecturii de securitate în regiunea Mării Negre;

▪ valorificarea potențialului României de principal hub logistic pentru reconstrucția Ucrainei;

▪ intensificarea participării sectorului privat japonez în proiectele Inițiativei celor Trei Mări;

▪ aprofundarea parteneriatului Uniunea Europeană–Japonia în domenii de interes comun, precum securitate, combaterea amenințărilor hibride, investiții, conectivitate, știință, tehnologie și inovare.

Ambii înalți demnitari japonezi au subliniat, în concluzie, că vizita delegației române a avut o contribuție concretă și semnificativă la consolidarea Parteneriatului Strategic dintre România și Japonia.

În contextul consolidării relațiilor economice și tehnologice bilaterale, partea română a adresat invitația Confederației Patronatelor din Japonia – Keidanren – de a efectua o vizită în România pentru a participa la Forumul Inovării România–Japonia, care va avea loc în luna octombrie, la Iași. De asemenea, partea română a încurajat implicarea activă a membrilor Keidanren în proiecte strategice de dezvoltare, România reprezentând în prezent cel mai important hub logistic pentru reconstrucția Ucrainei.

Reprezentanții români adresează mulțumiri lui Toshiaki Higashihara, vicepreședinte Keidanren și reprezentant Hitachi, precum și lui Ichiro Hara, reprezentant Mitsubishi, și lui Yoji Saito, director Keidanren, pentru dialogul constructiv purtat pe parcursul întâlnirilor bilaterale.

Compania Mitsubishi și-a exprimat intenția de a contribui activ la modernizarea transportului public din România, iar Hitachi și-a manifestat disponibilitatea de a sprijini proiectele de modernizare a sistemului feroviar la nivel național, dar și realizarea fabricilor care să producă componente SMR (reactoare nucleare modulare).

Pentru informarea publicului, se subliniază că Keidanren reprezintă cea mai amplă și influentă organizație de afaceri din Japonia, reunind marile corporații nipone din domenii precum industria auto, electronică, sectorul bancar, energie și alte ramuri strategice. Membrii Keidanren, între care se regăsesc companii precum Toyota, Sumitomo, Mitsui & Co., Sony sau Panasonic, contribuie la economia Japoniei cu aproximativ 300–420 trilioane yeni, echivalentul a circa 50–70% din produsul intern brut al Japoniei.

În cadrul consultărilor, partea română a avut de asemenea plăcerea de a dialoga cu Tadaoki Nishimura, vicepreședinte executiv al NTT Data. Compania NTT Data a inaugurat recent, la Cluj-Napoca, un Centru de Dezvoltare Software România–Japonia, demers care reflectă încrederea investitorilor japonezi în perspectivele economiei românești. Președintele Senatului a reamintit de propunerea înaintată primarului orașului Osaka, Hideyuki Yokoyama, de înfrățire cu orașul Cluj-Napoca, având în vedere importanța Clujului pe harta investițiilor japoneze.

Partea română a subliniat importanța extinderii activității acestui centru și creșterii investițiilor companiei în România. În acest sens, conducerea NTT Data a anunțat intenția de a majora cu aproximativ 300% prezența sa în România, cu condiția menținerii unui climat politic și economic stabil.

Se reamintește că grupul Nippon Telegraph and Telephone Data (NTT) are în prezent peste 1.800 de angajați în România și o cifră anuală de afaceri care depășește 100 milioane euro, compania furnizând inclusiv servicii digitale pentru cetățenii municipiului Cluj-Napoca.

Președintele Senatului i-a mulțumit fostului ministru al Economiei, Comerțului și Industriei și actual membru al Camerei Reprezentanților, Yasutoshi Nishimura, pentru contribuția decisivă la creșterea relațiilor economice și pregătirea Parteneriatului Strategic România-Japonia. Cei doi au convenit ca luna octombrie să fie una de vârf în domeniul activării relațiilor economice, atât la Tokyo, cât și la Iași, în cadrul Forumului Inovării România-Japonia. La Osaka, la sfârșitul lunii septembrie, și la Tokyo, la începutul lunii octombrie, vor fi prezente companii din Cluj, Clujul fiind un hub important de dezvoltare a relațiilor economice româno-japoneze. Fostul ministru a apreciat că, după încheierea războiului din Ucraina, România trebuie să devină nu doar un hub logistic pentru reconstrucție, ci și un pol turistic major, turiștii japonezi apreciind în mod deosebit Transilvania. De asemenea, ministrul a subliniat admirația sa față de industria textilă din România, pe care a reușit să o cunoască direct, în cadrul vizitei pe care a efectuat-o la București.

